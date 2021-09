Những dấu hiệu bất thường khi ngủ dậy cảnh báo cơ thể mắc "bệnh trọng", cần đi khám ngay

Thứ Ba, ngày 21/09/2021 01:00 AM (GMT+7)

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang có vấn đề, chớ chủ quan bỏ qua:

Đau ngực và đau thắt vai

Thời điểm buổi sáng sớm là giai đoạn có tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim cao. Khi bị nhồi máu cơ tim, người bệnh thường xuất hiện những cơn tức ngực đột ngột, vùng bả vai cũng đau nhức.

Tê các chi

Nếu đột nhiên bị tê một chi sau khi thức dậy vào buổi sáng thì cần phải cảnh giác về các bệnh mạch máu não. Khi thời gian trôi qua, các triệu chứng tê tay chân ngày càng rõ ràng thì cần đến bệnh viện gấp.

Đói

Một số người 4,5 giờ sáng tỉnh dậy cảm thấy bụng đói cồn cào đến mức khó chịu, tâm trạng lo lắng, bất an, còn kèm theo mệt mỏi, mất sức. Nếu ăn một thứ gì đó, triệu chứng đói mới giảm đi, tuy nhiên miệng vẫn khát lưỡi vẫn khô, muốn uống nhiều nước, phải ăn sáng đầy đủ xong mới dần dần mất đi. Đây chính là biểu hiện của bệnh tiểu đường.

Nếu đã bị bệnh tiểu đường, sáng sớm lại xuất hiện những triệu chứng này, chứng tỏ cách uống thuốc và liệu lượng thuốc đều không ổn.

Hoa mắt, chóng mặt

Trong trường hợp bình thường, buổi sáng đầu óc luôn tỉnh táo, thông suốt. Nếu sau khi thức dậy não nặng như chì, không tỉnh táo hoặc có hiện tượng hoa mắt chóng mặt, có thể do chất xương đốt sống cổ tăng sinh, gây chèn ép động mạch cổ, ảnh hưởng đến cung cấp máu cho não.

Ngoài ra, khi độ kết dính trong máu tăng cao thì lưu lượng máu chảy chậm, hàm lượng ô xy trong máu thấp và ảnh hưởng không tốt đến não cung cấp ô xy, máu. Giờ cao điểm của độ kết dính máu thường xuất hiện vào buổi sáng.

Cả người đơ cứng

Hiện tương toàn thân bị đơ cứng chỉ vào sáng sớm làm hoạt động hạn chế thường xuất hiện trên những người có dấu hiệu bị viêm khớp, phong thấp, chất xương tăng sinh làm phiền hay người có tiền sử các loại bệnh như ban đỏ, da xơ cứng hoặc viêm cơ cũng sẽ có tình trạng trên.

Hơi thở có mùi

Hơi thở có mùi khó chịu sau khi ngủ dậy có thể là một biểu hiện của bệnh dạ dày (do dư thừa axit trong dạ dày) hoặc bệnh răng miệng.

Các bệnh như nhiễm trùng nướu răng, răng sâu có lỗ hổng, nhiều cao răng, lưỡi bị viêm là nơi mảnh vụn thực phẩm dễ dính lại và là môi trường tốt cho vi khuẩn phân hủy protein tạo ra mùi hôi. Hơi thở hôi cũng có thể là do chế độ ăn uống của bạn vào tối hôm trước chứa nhiều chất kích thích, chất béo khó tiêu... Bạn nên đi khám để biết nguyên nhân. Nếu nguyên nhân do bệnh ở dạ dày, răng miệng thì cần được điều trị sớm. Còn nếu do thức ăn thì nên hạn chế ăn các loại thịt, chất béo khó tiêu, nên ăn nhiều hoa quả và rau xanh.

Cơ thể sưng phù, trữ nước

Hiện tượng sưng phù, trữ nước trên cơ thể cũng có thể xảy ra ở những người khỏe mạnh vào buổi sáng, nhưng sau khoảng 20 phút hoạt động, các triệu chứng sưng có thể thuyên giảm. Hầu hết những dấu hiệu phù nề của cơ thể là xuất phát từ nguyên nhân có quá nhiều nước trong cơ thể và không được thải ra kịp thời.

Tuy nhiên, việc tăng cân đi kèm với sưng bắp chân, mắt cá chân và mí mắt, gợi ý cho bạn về dấu hiệu của bệnh tim hoặc thận.

Sưng phù cơ thể cũng có thể xảy ra khi lượng protein của cơ thể không đủ hoặc gan bị trữ nước quá nhiều, hormone bất thường...

Nếu hiện tượng sưng phù di chuyển từ mặt đến toàn bộ cơ thể, nó có thể là dấu hiệu chỉ ra bệnh tim, nếu sưng ngược lại bắt đầu từ bàn chân, lại có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh xơ gan và bệnh tim.

Vào các ngày trong tuần, bạn nên làm tốt việc chăm sóc sức khỏe và tránh ăn đồ cay và kích thích.

Dậy rất sớm và cảm thấy mệt mỏi

Có một số người cứ đến khoảng 4-5 giờ sáng là không thể tiếp tục ngủ nổi. Sau khi thức dậy, họ cảm thấy mệt mỏi, yếu ớt, tâm trạng không thoải mái, những người này rất dễ đang mắc bệnh trầm cảm bởi triệu chứng của bệnh thường là mất ngủ và thức dậy sớm.

Theo quan sát lâm sàng, triệu chứng mất ngủ chủ yếu xuất hiện ở bệnh nhân bị rối loạn tâm thần hoặc trầm cảm, bạn không nên chủ quan nếu có triệu chứng này.

Nhịp tim nhanh hơn

Nếu xuất hiện hiện tượng tim đập nhanh vào buổi sáng, chúng ta phải xem xét tuyến giáp có vấn đề gì hay không. Hormone của tuyến giáp là thyroxine là thành phần rất quan trọng để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. Nếu lượng hormone này trong cơ thể quá cao dễ khiến nhịp tim tăng lên.

Đau phần bụng trên bên phải

Mặc dù gan không có dây thần kinh cảm giác gây đau, nhưng nếu gan bị tổn thương thì nó sẽ gây ra cơn đau nửa bên phải cơ thể. Nếu vào buổi sáng, bạn thấy đau ở vùng bụng trên bên phải, bạn hãy cảnh giác. Nếu cơn đau kéo dài, bạn cần đến bệnh viện khám ngay lập tức.

Nước tiểu có màu nâu

Khi thức dậy vào buổi sáng, chúng ta thường đi vệ sinh, lúc này nhất định bạn cần chú ý đến màu sắc của nước tiểu. Nước tiểu khỏe mạnh thường có màu vàng nhạt, không có bọt.

Nếu thấy nước tiểu của mình vàng đậm hơn và ngả sang màu nâu, điều này có khả năng chức năng của gan đang gặp vấn đề, khiến quá trình chuyển hóa sắc tố đỏ trong cơ thể bị ảnh hưởng, do đó màu nước tiểu chuyển sang màu nâu.

Mắt sưng khi ngủ dậy

Nếu buổi sáng nào thức dậy bạn cũng thấy mắt bị sưng húp, mặc dù tối hôm trước bạn ngủ rất ngon thì đừng chủ quan, có thể đây chính là dấu hiệu cảnh báo bạn đang gặp phải các vấn đề sau:

- Suy thận: Ngủ dậy mắt bị sưng, hãy nghĩ ngay đến khả năng thận của bạn đang gặp vấn đề, gây ảnh hưởng đến chức năng đào thải chất độc, khiến cơ thể dư thừa lượng natri mang đến tình trạng phù nề ở một số bộ phận. Một khi thận có vấn đề, chức năng làm sạch và thải độc cho cơ thể suy yếu sẽ gây nguy hiểm cho cả cơ thể.

- Dư thừa muối: Được xem là chất gây tích nước, khi cơ thể nạp quá nhiều muối nhưng lại uống ít nước, cơ thể sẽ tự động ngăn ngừa mất nước bằng cách giữ lại lượng dịch dư thừa khiến cho mắt bị sưng húp sau khi ngủ dậy đồng thời các bộ phận khác cũng sẽ bị sưng. Ăn quá nhiều muối cũng là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm khác như cao huyết áp, xương khớp, tim, thận,.. Để đảm bảo sức khỏe chúng ta nên hạn chế ăn muối và uống nhiều nước.

- Thiếu protein: Trong máu có chứa một loại protein là albumin với chức năng loại bỏ dịch dư thừa trong cơ thể, khi nồng độ albumin trong máu thấp sẽ gây hiện hượng chất độc bị ứ tụ gây sưng phù cơ thể, ngủ dậy mắt sưng chính là một trong những biểu hiện của tình trạng thiếu hụt protein này. Để cơ thể sản xuất đủ lượng albumin cần thiết, bạn cần phải đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh.

- Các bệnh về mắt: Tình trạng ngủ dậy bị sưng mắt, mắt bị ghèn khi ngủ dậy kèm theo tình trạng ngứa rát, đau đớn cũng là biểu hiện của các căn bệnh về mắt như đau mắt đỏ, dị ứng mắt, sưng tuyến bã trên mí mắt, viêm kết mạc,… Khi gặp phải các trường hợp này bạn nên đến gặp bác sĩ để điều trị sớm, ngăn ngừa ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhung-dau-hieu-bat-thuong-khi-ngu-day-canh-bao-co-the-mac-benh-trong-can-di...Nguồn: https://tienphong.vn/nhung-dau-hieu-bat-thuong-khi-ngu-day-canh-bao-co-the-mac-benh-trong-can-di-kham-ngay-post1377868.tpo