Người đàn ông suy gan, suy thận do mắc căn bệnh này sau mưa lũ

Bệnh nhân T.V.Đ., sinh năm 1971, trú tại thành phố Yên Bái, được Bệnh viện Đa khoa Yên Bái chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận nặng, phải thở máy và duy trì thuốc vận mạch.

Trước đó, gia đình ông Đ. sống trong khu vực bị ngập lụt. Sau khi tham gia dọn dẹp, ông Đ. bắt đầu có các triệu chứng đau mỏi cơ vào khoảng một tuần trước khi nhập viện. Ngày 20/9, ông xuất hiện sốt rét run, đau mỏi cơ, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày và đau vùng bắp chân hai bên. Ngày 23/9, khi khám bệnh, bệnh nhân Đ. được chẩn đoán suy thận. Đến ngày 24/9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, tụt huyết áp, suy hô hấp và ý thức giảm, buộc phải đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết có sốc, theo dõi do Leptospira (xoắn khuẩn vàng da), viêm phổi, viêm tụy cấp và suy thận cấp. Sau 4 ngày, các xét nghiệm cho thấy kết quả dương tính với Leptospira. Sau 9 ngày điều trị, ông đã tỉnh táo, không cần duy trì thuốc vận mạch hay thở oxy, chức năng gan thận đã cải thiện và có thể ra viện trong tuần tới.

Ngoài trường hợp của ông Đ., Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn tiếp nhận 5 người ở Thái Nguyên trong tình trạng sốt và mệt mỏi. Đáng chú ý, cả 5 người này đều có quan hệ huyết thống, bao gồm hai vợ chồng và hai cháu. Riêng ông N.V.C. (48 tuổi) phải nhập khoa Cấp cứu do diễn biến nặng với các triệu chứng suy thận cấp, tăng men gan và giảm tiểu cầu. Sau cơn lũ lịch sử do bão Yagi gây ra tại các tỉnh phía Bắc, ông C. xuất hiện triệu chứng sốt cao, mệt mỏi, khó thở, bụng chướng căng và đau vùng mạn sườn phải. Dù đã dùng thuốc hạ sốt, tình trạng của ông không cải thiện, buộc phải nhập viện. Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông được chẩn đoán mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da, với các biến chứng suy thận cấp và tăng men gan đáng lo ngại.

ThS.BS Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh xoắn khuẩn vàng da là bệnh truyền nhiễm do Leptospira xâm nhập vào cơ thể qua các vết thương hở khi tiếp xúc với nước nhiễm khuẩn. Bệnh thường gặp vào mùa mưa, đặc biệt tại các vùng chăn nuôi gia súc. Ông C. đang được theo dõi sát sao, và các bác sĩ đang nỗ lực điều trị các triệu chứng suy thận và tăng men gan do xoắn khuẩn gây ra.

