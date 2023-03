Người bị gan nhiễm mỡ nên tích cực uống 6 loại nước này để thải độc cho gan

Theo các chuyên gia y tế, gan là bộ phận giữ vai trò quan trọng trong việc tích trữ và chuyển hóa các chất béo. Gan nhiễm mỡ là thuật ngữ trong y học dùng để mô tả tình trạng mỡ bị tích tụ quá nhiều trong các tế bào gan, hay còn gọi gan thoái hóa mỡ khi lượng mỡ chiếm hơn 5% trọng lượng của gan.

Bệnh gan nhiễm mỡ có 3 cấp độ chính với những dấu hiệu và diễn tiến ảnh hưởng đến cơ thể khác nhau. Do đó, cần phát hiện sớm nguyên nhân và điều trị thích hợp trước khi có những biến chứng, tổn thương thực sự ở gan.

3 cấp độ của gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ cấp độ 1: Ở những người bình thường, lượng mỡ trong gan rất thấp, chỉ chiếm từ 2 - 4% trọng lượng của gan. Nếu tỷ lệ mỡ chiếm 5 - 10% trên tổng trọng lượng của gan biểu hiện gan nhiễm mỡ cấp độ 1. Do đây là giai đoạn đầu nên các dấu hiệu bệnh thường rất nhẹ và không gây nguy hiểm tới sức khỏe nên dễ bị bỏ qua.

Gan nhiễm mỡ cấp độ 2: Lúc này, tỷ lệ mỡ chiếm đến 10 - 25% trọng lượng của gan, mỡ đã lan rộng ra các mô gan và cơ hoành nhưng vẫn chưa gây nguy hiểm nghiêm trọng. Tuy nhiên nếu không được điều trị đúng và kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành độ 3.

Gan nhiễm mỡ cấp độ 3: Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của gan nhiễm mỡ, bệnh đã trở nên rất khó điều trị và phục hồi, nguy cơ tăng các biến chứng về gan như xơ gan, ung thư gan, có thể dẫn đến tử vong.

6 loại đồ uống có lợi cho người bệnh gan nhiễm mỡ

Nước chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe nếu như sử dụng thường xuyên bởi tác dụng hỗ trợ làm sạch gan, giải độc gan, giúp gan hoạt động tốt hơn, bảo vệ chống lại bệnh gan nhiễm mỡ.

Vỏ chanh có chứa pectin, có khả năng ngăn không cho dạ dày hấp thụ đường một cách hiệu quả. Do đó, nước chanh còn được sử dụng để giảm cân an toàn đối với các bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ do béo phì.

Nước ép bưởi

Cũng giống như nước chanh, trong nước bưởi chứa nhiều vitamin giúp thanh lọc và thải độc gan tốt cho bệnh nhân gan nhiễm mỡ. Ngoài ra vỏ bưởi có chứa nhiều tinh dầu và 2,5-3,2% flavonoid neohesperidin có tính kháng ôxy hóa tương đối cao. Flavonoid và tinh dầu trong vỏ bưởi có tác dụng bảo vệ tế bào gan, lợi mật, nâng cao tính bền của thành mạch, giảm mỡ máu hiệu quả.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là một thức uống tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ vì nó có nhiều chất xơ, chất chống ôxy hóa và các khoáng chất thiết yếu. Các dưỡng chất của loại thức uống này hỗ trợ giải độc gan cũng như cải thiện quá trình đào thải mỡ thừa.

Nước trà xanh

Trà xanh được chứng minh có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Chất EGCG có trong trà xanh là một chất chống ôxy hóa mạnh, có khả năng chống viêm, chống vi khuẩn, loại bỏ các gốc tự do và chất độc ra khỏi cơ thể. Nước trà xanh cũng giúp phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả, đặc biệt đối với người có bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Tuy nhiên, bạn không nên uống trà xanh vào sáng sớm khi đói vì chất caffeine trong trà xanh có thể khiến cơ thể bị mất nước, kích thích tiết acid dạ dày và làm bụng cồn cào, khó chịu.

Trà atiso

Không chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc mà trà atiso còn rất tốt cho gan đặc biệt là bệnh gan nhiễm mỡ. Bởi trong thành phần của atiso có chứa nhiều chất chống ôxy hóa giúp giải độc, phục hồi gan bị tổn thương.

Tuy nhiên, cũng không nên lạm dụng, tiêu thụ quá nhiều trà atiso. Việc sử dụng phải có liều lượng nhất định, mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 2 tách trà atiso là đủ. Không được dùng trà atiso để thay nước lọc hằng ngày sẽ khiến bệnh tình thêm nghiêm trọng.

Cà phê

Cà phê là một trong những đồ uống được khuyên dùng phổ biến nhất để làm sạch gan vì người ta đã chứng minh rằng những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn.

Theo các nghiên cứu có vẻ như cà phê có thể làm giảm tính chất chu kỳ của ruột, khiến mọi người khó hấp thụ chất béo hơn.

5 cách phòng bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả

- Nếu bạn đang thừa cân hãy thực hiện giảm cân khoa học lành mạnh.

- Kiểm soát lượng cholesterol và đường máu, khám sức khỏe định kỳ.

- Những bệnh nhân đái tháo đường hoặc mỡ máu cao, cần tuân thủ các chỉ dẫn, uống thuốc đúng theo đơn của bác sĩ.

- Tập thể dục vừa sức mỗi ngày chừng 30 phút tốt cho mọi người.

- Tiêm vaccine phòng bệnh viêm gan B đầy đủ.

