Ngày càng nhiều nam giới trẻ bị nhồi máu cơ tim, nguyên nhân rõ mồn một nhưng thường bị bỏ qua

Gần đây, "Tạp chí Lưu hành Trung Quốc" đã công bố một nghiên cứu cho thấy trong số những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim dưới 45 tuổi, nam giới chiếm 95,6%! Tức là hầu hết những người trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim đều là nam giới!

Theo thống kê, trong số các yếu tố nguy cơ cao dẫn đến nhồi máu cơ tim ở nam giới trẻ tuổi, ba yếu tố hàng đầu là:

- Hút thuốc (72,7%)

- Tăng huyết áp (40,8%)

- Béo phì (37,8%)

Tỷ lệ nhồi máu cơ tim ngày càng tăng ở những người trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là tỷ lệ bệnh nhân nam mắc hiện tượng này vượt xa so với nữ giới.

Bài viết này sẽ giải thích hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học, đồng thời cung cấp cho các nam giới những biện pháp chủ yếu để phòng ngừa nhồi máu cơ tim.

1. Biết về tắc nghẽn động mạch vành và các rủi ro của nó

Nhồi máu cơ tim hay còn gọi là nhồi máu cơ tim là một bệnh tim nghiêm trọng xảy ra do lượng máu cung cấp cho tim không đủ do tắc nghẽn động mạch vành. Khi bị nhồi máu cơ tim, một phần mô cơ tim sẽ bị tổn thương do thiếu máu cục bộ, thậm chí có thể dẫn đến suy tim hoặc nguy hiểm đến tính mạng trong những trường hợp nghiêm trọng.

2. Nguyên nhân tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở nam giới cao

Nhồi máu cơ tim do lối sống

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim cao ở nam giới có liên quan mật thiết đến lối sống không lành mạnh. Hút thuốc, huyết áp cao, và béo phì là những yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim ở nam giới.

Dữ liệu cho thấy hút thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất trong nhồi máu cơ tim ở nam giới, huyết áp cao và béo phì cũng là những nguyên nhân quan trọng. Vì vậy, các đấng mày râu phải ý thức được tác động của những thói quen xấu này đối với sức khỏe tim mạch và thay đổi chúng càng sớm càng tốt.

Yếu tố di truyền

Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong bệnh nhồi máu cơ tim ở nam giới. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người đàn ông có tiền sử gia đình có người mắc bệnh tim có nhiều khả năng bị đau tim hơn.

Do đó, nam giới nên nhận thức được tỷ lệ mắc bệnh trong gia đình và chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe tim mạch của những người thân mắc bệnh tim.

3. Các biện pháp phòng ngừa nhồi máu cơ tim ở nam giới

Chìa khóa để ngăn ngừa cơn đau tim là áp dụng lối sống lành mạnh và quản lý sức khỏe tim mạch của bạn. Dưới đây là một vài biện pháp phòng ngừa quan trọng:

Bỏ thuốc lá

Hút thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây nhồi máu cơ tim ở nam giới. Bỏ hút thuốc không chỉ giúp giảm nguy cơ đau tim một cách hiệu quả mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể.

Kiểm soát huyết áp

Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ chính khác đối với MI ở nam giới. Đo huyết áp thường xuyên và các biện pháp điều trị thích hợp, chẳng hạn như dùng thuốc và thói quen ăn uống lành mạnh, có thể giúp duy trì mức huyết áp bình thường.

Kiểm soát cân nặng

Béo phì là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng gây nhồi máu cơ tim ở nam giới. Duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục điều độ có thể giúp giảm nguy cơ đau tim.

Khám sức khỏe định kỳ

Nam thanh niên nên khám tim định kỳ, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh trong gia đình. Phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn về tim có lợi cho việc thực hiện các biện pháp điều trị thích hợp.

Sức khỏe tinh thần

Căng thẳng và lo lắng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tim mạch. Vì vậy, sống tích cực và học cách đối phó với căng thẳng và lo lắng có thể giúp duy trì một trái tim khỏe mạnh.

Tỷ lệ nhồi máu cơ tim cao ở nam giới có liên quan mật thiết đến lối sống không lành mạnh và yếu tố di truyền. Nam giới nên có thái độ sống đúng đắn, từ bỏ những thói quen xấu, quan tâm đến sức khỏe tim mạch, khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe tinh thần để phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Thông qua hiểu biết khoa học và hành động tích cực, chúng ta có thể giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim ở nam giới và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cuối cùng, xin nói một câu, hỡi các bạn trẻ, việc phòng ngừa nhồi máu cơ tim nên bắt đầu bằng việc duy trì nền nếp sinh hoạt lành mạnh ngay từ ngày hôm nay!