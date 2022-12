Nếu lười yêu trong mùa lạnh bạn sẽ sợ khi đọc thông tin này

Ảnh: Mindbodygreen

Đồng thời, tình dục đem lại các lợi ích sức khoẻ khác nhau, là cách tuyệt vời để kết nối với nửa kia. Nhưng cụ thể, những điều thực sự xảy ra với cơ thể khi không quan hệ tình dục trong thời gian dài là gì?

Bạn có thể sẽ cảm thấy căng thẳng hơn. Một đêm ân ái tuyệt vời có thể khiến bạn cảm thấy thế giới này tốt hơn theo đúng nghĩa đen, ngay cả khi sếp của bạn không ngừng thở dài, bạn đang ngập chìm trong mớ deadline... Tiến sĩ khoa học thần kinh Debra W. Soh cho biết khi đạt cực khoái, "endorphin được giải phóng có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn". Còn nếu bạn đã quen đối mặt với căng thẳng nhờ sex, thời gian không quan hệ tình dục khiến bạn thêm khó chịu.

Và tất nhiên, khi căng thẳng, bạn khó có được giấc ngủ chất lượng. Điều này tạo nên vòng luẩn quẩn vì khi bạn không ngủ, bạn sẽ căng thẳng nhiều hơn.

Trái lại, khi quan hệ tình dục, hành động này giúp bạn giảm căng thẳng bằng cách giải phóng nhiều hormone và chất dẫn truyền thần kinh. Phil Stieg, giám đốc phẫu thuật thần kinh tại Trung tâm Y tế NewYork-Presbyterian Weill Cornell và người dẫn chương trình podcast This Is Your Brain cho biết việc giải phóng ba loại hormone đặc biệt tạo điều kiện cho giấc ngủ ngon hơn: oxytocin, prolactin và dopamine.

Oxytocin có tác dụng làm dịu thần kinh, chuẩn bị cho giấc ngủ. Prolactin tạo ra cảm giác hài lòng, và dopamine được biết đến như một loại hormone tạo cảm giác vui vẻ. Vì vậy, khi quan hệ tình dục, bạn sẽ ít bị căng thẳng hơn và dễ ngủ hơn.

Nếu không quan hệ tình dục, bạn có thể nhận thấy huyết áp tăng lên. Khoa học nói đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một nghiên cứu năm 2006 trên tạp chí y học Biological Psychology cho thấy những người quan hệ tình dục thường xuyên có mức huyết áp thấp hơn những người không quan hệ tình dục. Điều này cũng có liên quan đến mối quan hệ giữa tình dục và sự căng thẳng. Các nhà nghiên cứu kết luận quan hệ tình dục thường xuyên hơn thực sự cải thiện phản ứng sinh lý của cơ thể bạn đối với căng thẳng, giữ cho huyết áp của một người ở mức thấp hơn.

Không tình dục thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của bạn. Một nghiên cứu của Đại học bang Oregon, Mỹ cho thấy những cặp vợ chồng có đời sống tình dục tích cực thường hạnh phúc hơn nhiều trong công việc.

Trên một trang báo, Keith Leavitt, phó giáo sư tại trường cho biết: "Duy trì một mối quan hệ lành mạnh bao gồm một đời sống tình dục lành mạnh sẽ giúp nhân viên luôn hạnh phúc và tham gia công việc của họ. Điều này mang lại lợi ích cho nhân viên và tổ chức họ làm việc".

