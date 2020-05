Một loại thuốc bất ngờ trị được dạng ung thư sát thủ bậc nhất

Thứ Ba, ngày 05/05/2020 01:00 AM (GMT+7)

Các nhà khoa học Mỹ đã bất ngờ tìm được cách chống lại glioblastoma, dạng ung thư não phổ biến mà các biện pháp điều trị trước đây chỉ giúp kéo dài tính mạng 12-18 tháng.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences.

Theo nghiên cứu, Trifluoperazine - một loại thuốc không xa lạ trong ngành tâm thần, có thể là "viên đạn bạc" trong việc điều trị bệnh ung thư não glioblastoma. Phổ biến và gây ám ảnh, glioblastoma gần như là án tử đối với người bị chẩn đoán mắc bệnh. Dù được xạ trị, hóa trị, các bệnh nhân chỉ có thể kéo dài sự sống 12-18 tháng từ khi được chẩn đoán và trải qua những ngày cuối đau đớn.

Một loại thuốc tâm thần vừa được chứng minh có thể phối hợp với xạ trị để tạo ra phác đồ điều trị dạng ung thư não phổ biến và "sát thủ" nhất - ảnh minh họa từ internet

Nhóm khoa học gia từ Đại học California ở Los Angeles (UCLA - Mỹ) đã phát hiện ra một sự phối hợp kỳ diệu: nếu đứng một mình, trifluoperazine hay xạ trị truyền thống không làm được gì nhiều, nhưng khi kết hợp, nó trở nên cực kỳ hiệu quả.

Theo giáo sư David Geffen từ Trường Y khoa thuộc UCLA, thành viên nhóm nghiên cứu, trong sự kết hợp này thì "chiến binh" vẫn là bức xạ trong xạ trị. Vai trò của trifluoperazine là ngăn chặn dạng tế bào đề kháng với bức xạ trong khối u glioblastoma. Chính các tế bào nguy hiểm, không bị nhiễm xạ này sẽ khiến cho căn bệnh tiếp tục sinh sôi và giết chết bệnh nhân. Nhưng khi trifluoperazine tước bỏ được khả năng phòng vệ của chúng, khối u sẽ được giải quyết triệt để hơn.

Phát hiện này đến từ quá trình sàng lọc hơn 83.000 loại thuốc/hợp chất khác nhau để tìm ra thứ đủ sức chống lại các tế bào kháng thuốc. Hơn 300 hợp chất đã phát huy tác dụng, trong đó thuốc trifluoperazine mang đến hiệu quả và khả năng ứng dụng cao nhất.

Thử nghiệm trên chuột cho thấy dùng kết hợp trifluoperazine và hóa trị đã tăng số ngày sống sót sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư não lên tới 3 lần. Tuy không phải là tuyệt đối, nhưng đối với bệnh nhân ung thư đang cận kề cái chết, nhân 3 thời gian còn lại rất có ý nghĩa.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/mot-loai-thuoc-bat-ngo-tri-duoc-dang-ung-thu-sat-thu-bac-nhat-20200502094639885.htm