Mâu thuẫn chuyện gia đình, cháu bé 11 tuổi ăn lá ngón tự tử

Tối 7/11, lãnh đạo UBND xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) cho biết, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ (BĐBP Nghệ An) đã phối hợp với lực lượng y tế xã Tri Lễ (Quế Phong, Nghệ An) kịp thời cứu sống thành công một cháu bé 11 tuổi ăn lá ngón tự tử.

Theo người thân kể, trưa cùng ngày em Thò Y.R. (11 tuổi, học sinh lớp 4, trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, Quế Phong) có mâu thuẫn với gia đình nên đã hái lá ngón ăn để tự tử. Sau khi ăn, R. còn mang một ít lá ngón bỏ vào cặp mang lên lớp để tiếp tục ăn.

Cháu R. được cứu sống thành công sau khi ăn lá ngón tự tử. (Ảnh: Lê Thạch).

Tại lớp học, khi R. mang lá ngón ra ăn thì được bạn học phát hiện nên báo cho giáo viên đưa đến Trạm y tế xã cấp cứu. Được đưa đến Trạm y tế trong tình trạng đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp sợ hãi, các y, bác sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã đã rất khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân.

Sau gần 2 giờ tích cực cấp cứu, cháu R. đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định sức khỏe.

