Loại quả vừa "tốt hơn Viagra", vừa chống ung thư siêu đỉnh

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 19:00 PM (GMT+7)

Không chỉ là loại quả thơm ngon, giàu dinh dưỡng, vitamin, xoài còn được dùng như một loại thuốc chữa bệnh cực tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Lương y Vũ Quốc Trung, Hội Đông Y Hà Nội, công dụng của trái cây, quả xoài còn là món ăn bài thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khá tốt.

Trong cả xoài xanh và xoài chín đều chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, nổi bật nhất là vitamin C và các chất chống oxy hóa rất tốt cho cơ thể, trong xoài xanh sẽ chứa nhiều vitamin C hơn xoài chín.

Tăng cường hệ miễn dịch:

Với người có hệ miễn dịch yếu, hay ốm vặt hay nhiễm khuẩn, vi rút thì cần bổ sung nhiều vitamin A, giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngoài ra trong xoài chứa lượng lớn vitamin C giúp cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu chống lại bệnh tật.

Lợi ích đối với da và tóc:

Vitamin A, C là dưỡng chất rất cần thiết cho quá trình tạo ra collagen, một loại protein trong cơ thể hình thành lên da và tóc. Ngoài ra, vitamin A khuyến khích sự phát triển sản xuất bã nhờn - một chất lỏng giúp giữ ẩm cho da đầu giữ cho tóc khỏe mạnh.

Kích thích tình dục:

Vitamin E giúp tăng cường sinh lực ở nam giới, điều chỉnh các hormon giới tính và làm tăng ham muốn tình dục.

Giảm rối loạn tình dục:

Xoài là loại trái cây giàu vitamin và các chất dinh dưỡng. Vitamin C trong xoài giúp giải quyết các rối loạn chức năng tình dục như rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và tăng chất lượng của tinh trùng. Vitamin E có trong xoài giúp điều chỉnh các hormon giới tính và làm tăng ham muốn tình dục

Nhờ đó, thường xuyên ăn xoài có tác dụng tăng cường sinh lực nam giới, cải thiện quan hệ vợ chồng.

Giảm táo bón:

Quả xoài vừa giải quyết được táo bón, vừa giảm được cholesterol, rất đáng cho người cao cholesterol và táo bón quan tâm.

Tốt cho tim mạch:

Quả xoài cung cấp vitamin A, E và selen cho cơ thể và giúp chống lại bệnh tim

Làm giảm huyết áp:

Quả xoài có hàm lượng kali cao, vì vậy mà nó có thể điều chỉnh huyết áp. Do đó, ăn quả xoài thường xuyên là cách để giảm huyết áp mà không phải lo lắng đến tác dụng phụ.

Tốt cho gan:

Quả xoài giàu chất sắt và giúp gan duy trì sự khỏe mạnh, góp phần ngăn cản rối loạn gan vì nó tăng tốc tiết acid mật và làm sạch nhiễm khuẩn ruột.

Bổ sung chất sắt:

Quả xoài chứa lượng chất sắt gấp 3 lần so với những hoa quả khác cho nên nó là giải pháp tự nhiên cho những người bị thiếu máu, đặc biệt là thiếu máu do thiếu sắt. Vitamin C có trong quả xoài giúp tăng cường hấp thụ sắt. Phụ nữ mãn kinh ăn quả xoài sẽ giúp tăng lượng chất sắt và canxi cùng một lúc. Phụ nữ mang thai và những người thiếu máu nên ăn quả xoài thường xuyên, giúp tăng hemoglobin trong máu, đây là chất giúp giữ sắt trong máu.

Bổ mắt:

Quả xoài có nhiều nhiều vitamin A, giúp tăng cường sức khỏe của đôi mắt và bảo vệ mắt chống lại sự thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Ăn quả xoài có tác dụng cải thiện thị lực, chống khô mắt và ngăn ngừa bệnh quáng gà.

Bảo vệ mạch máu, hạ huyết áp:

Trong xoài có chứa nhiều các khoáng chất quan trọng với cơ thể như magie, kali giúp duy trì mạch máu khỏe mạnh, ổn định huyết áp.

Giảm cholesterol trong máu:

Xoài chứa lượng pectin cao, một chất xơ hòa tan có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu một cách tự nhiên.

Chống ung thư:

Polyphenol có nhiều trong xoài có đặc tính chống ung thư rất tốt, Polyphenol bảo vệ và chống lại chứng lão hóa, có liên quan đến nhiều bệnh ung thư như phổi, tuyến tiền liệt, vú và xương…

Tác dụng phụ khi ăn xoài: Ăn quá nhiều

Có thể dẫn tới tính trạng tiêu chảy do quá nhiều chất xơ, tăng lượng đường trong máu và tăng cân. Đây là các tác dụng phụ không tốt khi ăn quá nhiều xoài.

Xoài có chứa một chất hóa học có tên là urushiol, có thể gây viêm da tiếp xúc, phát ban, có vảy và phồng rộp cho những người ăn nhiều xoài.

Người bị dị ứng với xoài

Với những người bị dị ứng với các chất trong xoài thì khi ăn xong có thể bị các chứng như đau bụng, khó thở, gây sốc…

Hàm lượng lượng chất xơ trung bình của một khẩu phần xoài là 3 g. Nếu ăn quá nhiều xoài, bạn sẽ dung nạp thừa chất xơ cần thiết, gây đau bụng, tiêu chảy.

Ăn nhiều xoài vào buổi tối, hàm lượng đường trong xoài khá cao sẽ là nguyên nhân dẫn đến một số căn bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe như: tiểu đường, mỡ máu,…Nên tốt nhất, không nên ăn xoài vào buổi tối để tránh tình trạng lượng đường tích tụ cao trong cơ thể.

Nhiễm hóa chất độc hại

Với các trường hợp không cẩn trọng mua phải xoài có thuốc bảo quản hay chất gây ép chín quả thì tác hại rất lớn, các chất này có thể gây ung thư, ngộ độc.

Kết hợp với các món cấm kị

Xoài không nên dùng chung với rượu, hải sản, dứa, các thực phẩm tính nóng vì có thể gây ra các trường hợp khó tiêu, đầy bụng, dị ứng và thậm chí là ngộ độc.

Những người không nên ăn xoàiNgười có hệ tiêu hóa không tốt

Nên hạn chế ăn xoài chín và tuyệt đối không ăn xoài xanh, Vì tính chua trong xoài xanh có thể gây ảnh hưởng đến dạ dày, gây cách chứng ợ hơi, xót ruột, khó tiêu…

Người bị phát nhiệt

Xoài có tính nóng, ăn nhiều xoài sẽ dẫn đến tình trạng người khó chịu hơn, dễ phát các bệnh như khó ngủ, nhiệt miệng, lở loét nặng hợn.

Người bị tiểu đường

Xoài chín sẽ tăng lượng đường, người bị tiểu đường ăn nhiều sẽ không tốt cho lượng đường huyết trong máu. Nếu ăn xoài chỉ nên dùng 1 lượng nhỏ, theo chỉ định của chuyên gia y tế.