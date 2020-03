Kinh hãi, sợi dây chuyền dài 40 cm trong dạ dày của bé gần 3 tuổi

Thứ Hai, ngày 23/03/2020 14:30 PM (GMT+7)

Người nhà không thấy sợi dây chuyền, nghi trẻ đã nuốt phải nên móc tay vào họng bé tìm nhưng không thấy và lập tức đưa bé đến bệnh viện.

Ngày 20/3, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, BV vừa tiếp nhận một trường hợp dị vật đường tiêu hóa ở bé 33 tháng tuổi.

Theo bà ngoại của bé, trước đó tại gia đình, khi đang chơi sợi dây chuyền bạc ở nhà thì bé đột ngột xuất hiện nôn ọe nhiều và liên tục trong vòng 1 phút, sau đó kêu đau họng. Người nhà không thấy sợi dây chuyền, nghi cháu bé đã nuốt phải nên móc tay vào họng tìm nhưng không thấy. Gia đình lập tức đưa bé đến viện.

Dị vật sau khi được gắp bỏ khỏi dạ dày của bé.

Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán đây là một trường hợp dị vật đường tiêu hóa. Ngay sau đó, các bác sĩ đã gây mê nội khí quản và nội soi dạ dày. Dị vật gắp ra một sợi dây chuyền dài khoảng 40cm. Sau quá trình nội soi, cháu bé tỉnh và đã có thể ăn uống trở lại.

Theo BSCKI. Đỗ Quang Út - Trưởng khoa Nội tiêu hóa cho biết, dị vật đường tiêu hóa trên là một tình trạng cấp cứu thường gặp ở mọi lứa tuổi. Khi nghi ngờ bé 33 tháng tuổi nuốt phải dị vật, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay. Tuyệt đối không nên tìm cách tự lấy dị vật hoặc cho trẻ ăn để đẩy dị vật xuống. Vì nếu làm như vậy dị vật có thể gây tổn thương nặng hơn, khó xử trí hơn hoặc sặc vào đường thở gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Cho trẻ ăn uống sau khi nuốt phải dị vật còn khiến thủ thuật can thiệp lấy dị vật phải trì hoãn do nguy cơ sặc hít khi gây mê.

Dị vật để muộn do can thiệp phải trì hoãn hoặc trẻ đến viện muộn làm giảm cơ hội lấy dị vật thành công bằng nội soi can thiệp tối thiểu, tăng tỷ lệ phải phẫu thuật, gia tăng tỷ lệ biến chứng và có thể gây tử vong.

