Không cần thuốc bổ, mỗi sáng uống một cốc nước này "tỷ bệnh" tiêu tan

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 01:00 AM (GMT+7)

Nhiều người không hề biết rằng uống nước ấm vào buổi sáng có thể giúp cơ thể đào thải độc tố, giảm cân, tăng cường trao đổi chất…

Bù nước cho cơ thể

Trong giấc ngủ đêm từ 6 – 8 tiếng, cơ thể chúng ta đã không được cung cấp thực phẩm hay nước. Vì thế, ngay khi thức dậy, hãy tập thói quen uống 2 hoặc 3 ly nước để nhanh chóng bù nước cho cơ thể. Ngoài ra, nó còn giúp ruột và các nội tạng khác thích nghi dần dần sau nhiều giờ nghỉ ngơi.

Giúp phòng bệnh

Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu: “Sau ngủ uống nước – trước ngủ ngâm nước”. Câu nói này là một bảo chứng cho tác dụng cực tốt của việc uống nước vào buổi sáng, đặc biệt là nước ấm.

Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia cho thấy, việc uống một cốc nước lọc ấm vào buổi sáng ngay khi vừa thức dậy có thể ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp bài tiết và tăng cường lưu thông máu hiệu quả.

Ngoài ra, uống nước vào buổi sáng có thể mang lại sự cân bằng cho hệ thống miễn dịch, sẽ giúp cơ thể giảm thiểu những trận ốm và bảo vệ, ngăn chặn virus gây hại cho sức khỏe.

Đào thải độc tố

Khi bạn uống nước, nước thúc đẩy nhu động ruột. Khi uống nước vào buổi sáng lúc đói, bạn sẽ loại bỏ được tất cả những độc tố trong cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, sảng khoái. Uống nhiều nước có thể giúp tăng cường sản xuất các tế bào cơ và tế bào máu mới.

Giúp mũi và họng không bị tắc nghẽn

Uống nước ấm là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để chữa bệnh cảm lạnh, ho và đau họng. Nước ấm sẽ giúp làm tan đờm và loại bỏ nó khỏi đương hô hấp. Do đó, nó có thể giúp giải quyết vấn đề đau họng và mũi họng bị nghẹt.

Giảm cân

Nước ấm rất tốt để duy trì sự trao đổi chất hiệu quả, điều mà bạn cần nếu đang cố gắng giảm một vài cân. Cách tốt nhất để làm được điều này là bắt đầu mỗi ngày bằng việc uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng. Hơn nữa, nước ấm sẽ giúp phá vỡ các mô mỡ (hay còn gọi là chất béo) trong cơ thể của bạn.

Ngăn ngừa lão hóa sớm

Độc tố làm cho tuổi của da nhanh già hơn, đó là một trong những lý do tại sao bạn nên loại độc tố ra khỏi cơ thể. Việc uống nước ấm sẽ giúp bạn điều chỉnh các tế bào da, tăng độ đàn hồi của da và làm giảm ảnh hưởng bởi các gốc tự do có hại. Do đó, làn da bị tổn thương của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn.

Ngăn ngừa mụn trứng cá và mụn nhọt

Nước ấm sẽ giúp làm sạch sâu trong cơ thể của bạn và loại bỏ các nguyên nhân chính gây ra mụn trứng cá.

Giúp tóc chắc khỏe, bóng mượt

Uống nước ấm cũng sẽ giúp mái tóc mềm mại và bóng mượt. Nước ấm sẽ tiếp sinh lực cho các dây thần kinh ở chân tóc của bạn và làm cho chúng hoạt động hiệu quả. Điều này giúp ích cho việc có được mái tóc chắc khỏe và bóng mượt tự nhiên.

Kích thích mọc tóc

Bằng cách kích thích sự phát triển của chân tóc, nước ấm còn giúp thúc đẩy quá trình hoạt động của chân tóc và giúp tóc mọc nhanh hơn.

Cải thiện lưu thông máu

Một trong những lý do bạn nên uống nước ấm thường xuyên là nước ấm cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Điều này cho phép cơ bắp và hệ thần kinh hoạt động hiệu quả hơn. Uống nước ấm hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh hơn.

Cải thiện giấc ngủ

Lý do rất quan trọng để bạn nên uống nước ấm thường xuyên là nước ấm giúp bạn ngủ ngon hơn. Nhiều người có thói quen uống 1 cốc nước ấm trước khi đi ngủ vì nó giúp thư giãn và ngủ ngon.

Giảm ợ nóng và khó tiêu

Khó tiêu là do hàm lượng axit tăng trong dạ dày. Bạn bị ợ nóng khi axit trào ngược trong thực quản. Khi uống nước lúc đói, axit này bị đẩy xuống và bị loãng đi, rối loạn này được giải quyết. Ngoài ra, cách này cung cấp sự khởi đầu tuyệt vời cho dạ dày để chuẩn bị cho bữa sáng sắp tới.

Ngăn ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang

Uống nước ấm ngay sau khi thức dậy có vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa sỏi thận và nhiễm trùng bàng quang. Có một sự thật rằng uống nước khi đói làm loãng axit do vậy ngăn ngừa hình thành sỏi trong thận. Bạn càng uống nhiều nước (tới giới hạn khỏe mạnh), bạn càng tránh được các nhiễm trùng bàng quang gây ra bởi độc tố.

