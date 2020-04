Khắc tinh của virus gây bệnh hô hấp

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 08:30 AM (GMT+7)

Nhiều nghiên cứu đã kết luận môi trường thông thoáng và nắng nóng từ ánh sáng mặt trời sẽ làm giảm mạnh khả năng hoạt động và giảm nguy cơ lan tràn lây nhiễm của hầu hết các chủng virus gây bệnh đường hô hấp.

Cần làm gì để thực hiện 1 trong 5 khuyến cáo của Chính phủ “Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, luôn tạo thông thoáng nhà cửa” nhằm phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19?

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng và vệ sinh nhà cửa hằng ngày

Những vật dụng trong nhà phải sắp xếp gọn gàng khoa học. Hút bụi, làm sạch bề mặt nhà cửa, đồ đạc, các tay nắm, tay vịn..., nhất là các ngóc ngách và các gầm tủ, giường. Loại bỏ những đồ đạc không dùng đến để dễ dọn vệ sinh nhằm loại bỏ nơi ẩn náu của virus.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên loại bỏ nơi ẩn náu của virus.

Mở cửa làm thông thoáng và đón ánh sáng mặt trời

Mở cửa thông thoáng tạo nhiều dòng không khí đối lưu liên tục, từ đó giảm nhanh mật độ virus trong không khí, nhất là khi trong nhà có người đang bị cảm lạnh, cúm... dễ gây lan tràn virus trong không khí khi ho và hắt hơi.

Đặc tính chung cho các virus gây bệnh hô hấp thích sống ở nơi có nhiệt độ thấp và ẩm, nhất là dưới 25 độ C như trong phòng có máy điều hòa. Trong môi trường có nắng, ở nhiệt độ từ 30 độ C trở lên chúng chỉ tồn tại thời gian ngắn và sẽ bị tiêu diệt, khả năng phát tán và sự lây nhiễm giảm đi nhiều lần.

Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ngay trong ngôi nhà của bạn có thể đem lại nhiều lợi ích, làm tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Ánh nắng mặt trời - khắc tinh của virus gây bệnh hô hấp.

Giáo sư John Nicholls - giáo sư về bệnh lý học tại Đại học Hong Kong, nhận định dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra sẽ kết thúc vào mùa hè, vì virus này không thể chịu được nhiệt độ cao và tự tiêu diệt khi thời tiết nóng. “Có 3 thứ virus (COVID-19) không thích: Ánh sáng mặt trời, nhiệt độ, độ ẩm”. Dưới ánh nắng mặt trời, virus sẽ chỉ tồn tại 2,5 phút, còn trong bóng tối khoảng 13-20 phút. “Virus có thể tồn tại ở 4 - 10 độ C trong thời gian dài. Nhưng ở 30 độ C, chúng bị vô hiệu hóa”.

Các dữ liệu y tế kể từ đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã chỉ ra rằng liệu pháp "phơi nắng" rất hiệu quả nhưng ít người biết đến. Các nhà khoa học nhận thấy những bệnh nhân cúm Tây Ban Nha nặng được chăm sóc ngoài trời hồi phục tốt hơn những người điều trị trong nhà. Sự kết hợp của không khí trong lành và ánh sáng mặt trời dường như đã ngăn ngừa khả năng tử vong của bệnh nhân và nguy cơ lây chéo của nhân viên y tế. Lợi ích của ánh nắng mặt trời có thể kể ra sau đây:

Giúp bạn kéo dài tuổi thọ: Nghiên cứu tiến hành trên 30.000 phụ nữ Thụy Điển, theo dõi kéo dài hơn 20 năm cho thấy tuổi thọ của những người có xu hướng tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ngắn hơn 2,1 năm so với người dành nhiều thời gian ở ngoài trời. Tuy nhiên, tiếp xúc ánh nắng mặt trời quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư da. Cần mang áo quần che nắng, kính mát và thoa kem chống nắng.

Làm bạn vui vẻ phấn chấn hơn: Ánh nắng mặt trời giúp cơ thể tiết ra beta-endorphin giúp bạn thấy phấn chấn hơn. Ánh nắng mặt trời cũng làm tăng nồng độ serotonin - một hormone hạnh phúc tự nhiên của cơ thể. Chúng ta thường cảm thấy hạnh phúc và nhiều năng lượng hơn khi sống trong những ngày mặt trời chiếu sáng. Ngoài ra, tiếp xúc và vận động dưới ánh sáng mặt trời có thể giúp ngăn ngừa chứng trầm cảm.

Giúp bạn ngủ ngon hơn: Một nghiên cứu của Đại học Colorado-Boulder, Hoa Kỳ, phát hiện ánh sáng tự nhiên có thể giúp điều chỉnh nhịp sinh học và điều chỉnh chu kỳ thức ngủ của cơ thể. Khi cơ thể tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng mặt trời, sẽ ngủ ngon và sâu giấc hơn.

Giúp cơ thể sản xuất đầy đủ Vitamin D: Hằng ngày, nên dành tối thiểu 10-15 phút tiếp xúc ánh sáng mặt trời, nhất là vào buổi sáng trên ban công hay trong sân vườn... giúp cơ thể bạn sản xuất đầy đủ Vitamin D. Lượng vitamin D cơ thể thấp có liên quan đến nhiễm khuẩn đường hô hấp và làm tăng nguy cơ mắc bệnh cúm. Ánh sáng mặt trời vẫn là nguồn vitamin D tự nhiên dồi dào nhất. Hằng ngày chỉ cần hai bàn tay và khuôn mặt của bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian 15 phút có thể cung cấp tới 3.000 - 5.000 IU vitamin D.

Vì vậy hãy mở cửa số đón ánh mặt trời, tận dụng ban công, sân vườn để phơi nắng bạn nhé!

