Hy hữu, nhập viện chờ sinh, người phụ nữ "ngã ngửa" khi nhận thông báo

Thứ Ba, ngày 30/06/2020

Ngày 29/6, Lãnh đạo Bệnh viện (BV) Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xác nhận tại bệnh viện vừa xảy ra một câu chuyện rất hy hữu khi một phụ nữ tìm đến bệnh viện để sinh nhưng khi siêu âm thì thực tế không hề có thai.

Đó là trường hợp của “sản phụ” Nguyễn Thi D., sinh năm 1988, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến BV ngày 26/6 để chờ sinh. Cùng đi với chị D. có khoảng 7 người trong nhà mang theo túi xách, đầy đủ áo, quần, khăn, tã...

Khi đến BV, bụng chị D. khá to, khệ nệ bước vào khám và xin được nhập viện để sinh. Các bác sĩ và nữ hộ sinh khẩn trương làm thủ tục cho chị D. nhập viện nhưng khi tiến hành khám xét chuyên khoa, xét nghiệm, siêu âm thì các bác sĩ phát hiện chị D. không hề có thai. Lúc này, gia đình mới "ngã ngửa" vì lâu nay thấy bụng to cứ ngỡ là chị D. có thai.

Cũng theo các bác sĩ, việc chị D. bụng to là do tích tụ mỡ nhiều. Khi siêu âm thì trong bụng chị phụ nữ này không có gì bất thường. Có thể do ít vận động nên mỡ bụng nhiều, trong khi gia đình tưởng có thai, cho ăn uống nhiều.

Chị D. đến bệnh viện sinh nhưng khi siêu âm mới biết mình không có thai.

Theo người nhà chị D. cho biết, vợ chồng chị D. lấy nhau đã 7 năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng đã đi khám nhiều nơi nhưng chưa có kết quả, sau đó nghe mọi người mách bảo, chi D. đã đến “cầu cứu” một thầy lang chuyên "chữa bệnh" vô sinh ở huyện Thăng Bình.

Trong quá trình chữa trị, thầy này cũng không quên nhắc nhở gia đình chị D. đã chữa "thầy" thì không được đi chỗ khác, không được siêu âm… Sau một thời gian uống “thuốc” của thầy, bụng chị D. cứ to dần lên kèm dấu hiệu mất kinh nguyệt… khiến mọi người tin rằng có “tin vui”. Ai ngờ…

Sự việc trên cũng được chia sẻ trên facebook của bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng Khoa sản BV Vĩnh Đức ngày 27/6 và cũng theo chia sẻ BS Thuyên, thì đây không phải là lần đầu tiên mà BV Vĩnh Đức gặp trường hợp như vậy. Cách đây khoảng 2 tuần có hai vợ chồng đến xin điều trị động thai nhưng khám thì không thấy thai đâu hết. Xét nghiệm máu ( chất bHCG cũng không không có ), họ cho biết cũng đã đi điều trị thai " tâm linh".

Qua bài viết chia sẻ, BS Thuyên bày tỏ mong muốn các cặp vợ chồng bị hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị vô sinh, hiếm muộn để được khám và tư vấn . Không nên chữa bệnh theo kiểu "tâm linh" đã không có kết quả mà lại mất tiền.

