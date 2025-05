Hệ thống y tế miễn phí nhìn từ Cuba

Chiều 8-4, tại buổi gặp mặt cán bộ công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cùng với ưu đãi người có công sẽ được triển khai hiệu quả. Gần đây, Bộ Chính trị đã quyết định miễn học phí cho tất cả cấp học phổ thông. Cả nước đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu xóa nhà dột nát. Tổng Bí thư khẳng định sẽ chú trọng phát triển y tế, tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí toàn dân. Mục tiêu cuối cùng của các chính sách này là đảm bảo mọi người dân Việt Nam có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.