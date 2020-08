Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 người mắc sốt xuất huyết, đã có trường hợp tử vong

Thứ Sáu, ngày 28/08/2020 12:00 PM (GMT+7)

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội từ đầu năm đến nay, thành phố có 1.422 người mắc sốt xuất huyết.

Số ca sốt xuất huyết đang có dấu hiệu tăng lên

Theo CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết giảm so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã có trường hợp tử vong liên quan đến sốt xuất huyết. Sở Y tế nhận định dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ có xu hướng gia tăng trong thời gian tới.

Tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết phải nhập viện, trong đó một số trường hợp nặng trên các cơ địa đặc biệt như phụ nữ có thai, bệnh nhân suy tim, suy thận, bệnh phổi mạn tính.

Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Tại Hà Nội, từ đầu hè tới nay, các ca sốt xuất huyết ban đầu ở ngoại thành như Hoài Đức, Đan Phượng, Thường Tín,… đã lan dần vào các khu vực trung tâm như Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Hoàng Mai,..

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đống Đa có cả 3 mẹ con cùng mắc sốt xuất huyết.

Mới đầu thấy sốt cao, chị N. (Đống Đa, Hà Nội) chỉ nghĩ bị sốt virus. Sau đó cả hai con của chị đều bị sốt, bản thân chị đi ngoài phân đen, thấy vậy cả nhà vội vàng đi viện khám và được chỉ định nhập viện. 3 mẹ con chị Nhàn được bố trí nằm cùng một phòng trong đó chị N. và cô con gái 14 tuổi có dấu hiệu cảnh báo xuất huyết nguy hiểm.

Trước đó, ngày 22/8, chị có biểu hiện sốt cao 38,8-39 độ C, nhưng nghĩ do sốt virus hoặc do thay đổi thời tiết nên chị chỉ uống hạ sốt, oresol bù dịch. Tuy nhiên, đến ngay hôm sau chị vẫn thấy sốt cao không hạ, sau đó hai con của chị cũng bắt đầu sốt cao. Sáng 25/8, cả 3 con đến Bệnh viện Đống Đa khám, được làm xét nghiệm và chẩn đoán sốt xuất huyết, tiểu cầu bắt đầu hạ.

Chị N. có biểu hiện đi ngoài phân đen, cô con gái 14 tuổi có biểu hiện hành kinh sớm trước chu kỳ - dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nên cả 3 mẹ con được chỉ định nhập viện theo dõi.

“Thấy nhà không có muỗi, nên gia đình tôi cũng không có thói quen ngủ màn nên tôi cũng không nghĩ mình mắc sốt xuất huyết. Nhưng sau đó, tôi thấy người mệt, nằm lê lết cả ngày, người bứt rứt như kiến cắn, đi ngoài phân đen tôi cũng nghĩ có khả năng mình bị sốt xuất huyết”, chị N. chia sẻ.

BSCKII Nguyễn Thái Minh, Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) cho biết, từ đầu năm đến nay khoa tiếp nhận điều trị cho 91 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó số ca mắc chỉ riêng trong tháng 8 là 39 (chiếm hơn 42%). So với cùng kỳ năm ngoái, số mắc có giảm, các ca bệnh cũng nhẹ hơn, tiểu cầu ít bị hạ, số trường hợp có biểu hiện xuất huyết cũng ít hơn.

“Thời gian qua thời tiết Hà Nội mưa nhiều, sau đó lại nắng gắt, muỗi phát triển nhiều nên số ca bệnh có dấu hiệu tăng lên. Tuy nhiên, hiện bắt đầu mùa dịch của sốt xuất huyết huyết (cao điểm vào tháng 9-10-11), vì thế người dân không được chủ quan”, BS Minh nhấn mạnh.

Theo BS Minh, bắt đầu từ ngày thứ 4 bệnh có dấu hiệu nguy hiểm. Vì thế, trong những ngày đầu người bệnh có thể ở nhà, uống thuốc hạ sốt, bù dịch hoặc đi khám để được bác sĩ cho đơn và hẹn tái khám. Tuy nhiên, từ ngày thứ 4 thì nên vào viện vì đây là giai đoạn có thể xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm.

Triệu chứng của sốt xuất huyết

Các chuyên gia khuyến cáo: Triệu chứng của sốt xuất huyết là sốt cao liên tục, kéo dài 5-7 ngày, kèm theo đau đầu, đau người, có thể nổi hạch, phát ban, trên người nổi da xung huyết đỏ, đau bụng vùng gan, buồn nôn. Nặng hơn có thể xuất huyết chảy máu dưới da, chảy máu cam, chảy máu chân răng. Ở nữ giới có thể có hiện tượng rong kinh, rong huyết, nặng hơn có biểu hiện xuất huyết nội tạng như xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết não, tổn thương gan, rối loạn đông máu...

Khi có một trong những biểu hiện trên, người dân nên đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm chẩn đoán và điều trị, tuyệt đối không được tự ý theo dõi và truyền dịch tại nhà.

Đa số bệnh nhân sốt xuất huyết thường tự khỏi trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, khoảng 5% bệnh nhân sẽ có biểu hiện nặng như chảy máu hoặc thoát huyết tương gây sốc do giảm thể tích, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ gây tử vong.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lan rộng thì các triệu chứng của sốt xuất huyết cần hết sức lưu ý vì có một số triệu chứng rất dễ nhầm lẫn với COVID-19 như: sốt, đau mỏi cơ. Do đó, nhân viên y tế cần khai thác yếu tố dịch tễ rất cẩn thận và kỹ càng, tránh bỏ sót hoặc nhầm lẫn, gây ra các hậu quả đáng tiếc.

