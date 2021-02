Giải cứu người đàn ông bị kẹt "của quý khủng" trong... hậu môn

Thứ Năm, ngày 04/02/2021 17:00 PM (GMT+7)

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã giải cứu thành công một người đàn ông bị mắc kẹt dương vật giả ở hậu môn.

Sáng 4/2, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM cho hay, đơn vị này đã tìm cách lấy dương vật giả mắc kẹt trong hậu môn ra cho một bệnh nhân nam, 31 tuổi, ngụ ở TP.HCM

Được biết, trước khi nhập viện cấp cứu ngày 2/2, bệnh nhân đã sử dụng dùng dụng cụ tình dục nhưng bị tụt sâu vào trực tràng, không lấy ra được.

Tại bệnh viện, qua thăm khám, rất may, dị vật không có góc cạnh, thuôn và trơn nhẵn. Các bác sĩ đã chọn phương án sử dụng phương pháp lấy dị vật qua đường hậu môn một cách an toàn mà không cần phải tiến hành mổ mở.

Dị vật bị kẹt trong trực tràng của bệnh nhân dài đến 20cm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Được biết, sau khi lấy dị vật dài đến 20 cm ra, bệnh nhân đã ổn và về nhà. Kết quả xét nghiệm test nhanh Determine HIV 1/2 của bệnh nhân trên là dương tính.

Theo Ths.BS Trần Văn Hiều - Trưởng ê kíp phẫu thuật cho hay, qua vụ việc trên cần cảnh báo mọi người, nhất là những người đồng tính nên quan hệ tình dục an toàn, có phương pháp bảo vệ. Bởi lẽ, nguy cơ lây nhiễm cao các bệnh truyền nhiễm như: HIV, viêm gan B,C... và các bệnh hoa liễu như giang mai, lậu là rất cao, cùng đó là nguy cơ tổn thương vùng hậu môn trực tràng do hẹp, đi qua bị rách, chảy máu.

Ngoài ra, theo bác sĩ, việc sử dụng các dụng cụ tình dục hết sức cẩn trọng bởi nguy cơ trôi vào trực tràng cao, hầu hết các ca này đều phải phẫu thuật chứ không mổ nội soi được.

