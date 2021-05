Gia tăng tổn thương gan do uống nhiều rượu trong đại dịch COVID-19

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Giãn cách xã hội và những căng thẳng của đại dịch COVID-19 đã khiến tình trạng uống rượu nhiều hơn. Một nghiên cứu mới cho thấy, tình trạng uống rượu gia tăng này có liên quan đến sự gia tăng nghiêm trọng các vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu.

Tiến sĩ Waihong Chung, Trường Y Warren Alpert, Đại học Brown (Mỹ), tác giả nghiên cứu cho biết, tỷ lệ nhập viện vì bệnh tiêu hóa (GI) và bệnh gan liên quan đến rượu tăng khá mạnh kể từ khi các lệnh giãn cách do COVID-19 được ban hành, và tiếp tục gia tăng trong quá trình tái mở cửa cộng đồng.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét những người phải đến khám GI liên quan đến rượu và các tình trạng gan khi nhập viện trong giai đoạn giãn cách và tái mở cửa ở Rhode Island từ ngày 23/3 đến ngày 10/5/ 2020 và ngày 1/6 tới ngày 19/7/2020, tương ứng. Các nhà điều tra đã so sánh với những cuộc tham vấn diễn ra trong cùng khoảng thời gian vào năm 2019.

Kết quả cho thấy, tổng số tất cả các cuộc tư vấn về GI giảm 27% trong thời gian giãn cách, nhưng tỷ lệ các tư vấn do GI liên quan đến rượu và các bệnh gan tăng gần 60%. Tỷ lệ những người khám cho các vấn đề liên quan đến rượu đã tăng 80%. Số người đến bệnh viện với bệnh viêm gan do rượu tăng hơn gấp đôi trong thời gian mở cửa lại so với năm 2019 và nhiều người cần thực hiện các thủ thuật nội soi hơn. Điều này cho thấy họ đang bị chảy máu tiêu hóa, một dấu hiệu nghiêm trọng hơn của bệnh.

Các triệu chứng khác của viêm gan do rượu nặng có thể bao gồm vàng da hoặc vàng da và mắt, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, lú lẫn, phù chân và / hoặc phân đen. Không có phương pháp điều trị tối ưu nào cho bệnh viêm gan cấp tính liên quan đến rượu và cách duy nhất để ngăn bệnh tiến triển thành xơ gan là ngừng uống rượu. Các nhà khoa học nhấn mạnh.

