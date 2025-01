Điều gì xảy ra khi ngừng uống rượu?

Rượu được chuyển hóa bởi gan, uống quá nhiều có thể dẫn đến tổn thương, gây bệnh gan nhiễm mỡ , viêm gan do rượu và xơ gan. Khi cai rượu, các cơ quan này có thể tái tạo và phục hồi, thúc đẩy sức khỏe tổng thể tốt hơn.

Theo Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That) ([Tên nguồn])