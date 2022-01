Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ngừng quan hệ tình dục?

Tình dục là vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống bởi đó không chỉ đơn thuần là vấn đề thỏa mãn sinh lý hay gắn kết tình yêu mà còn có nhiều lợi ích rất tốt cho sức khỏe. Cơ thể sẽ ra sao nếu ngừng quan hệ tình dục?

Việc không quan hệ tình dục ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể tùy thuộc vào sức khỏe, độ tuổi... Nhưng với một người khỏe mạnh và chỉ ngừng quan hệ tình dục vì thiếu bạn tình hoặc một lựa chọn có ý thức có thể sẽ cảm thấy mất ham muốn tình dục hoặc tăng ham muốn tình dục.

1. Ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần hay mối quan hệ lâu dài

Tình dục là một phần thể chất, một phần tinh thần. Kết nối tình dục mang lại cho các đối tác nhiều sự vuốt ve và chạm da thịt và có thể giúp điều chỉnh tâm trạng của nhau thông qua việc giải phóng hormone oxytocin mang lại cảm giác dễ chịu.

Sự gần gũi về thể xác có tác dụng như chất keo gắn kết các cặp vợ chồng về mặt cảm xúc. Những phụ nữ có tần suất quan hệ tình dục không đều thường ít thỏa mãn về cuộc sống hôn nhân của mình. Điều này có thể một phần vì cực khoái gây ra sự giải phóng oxytocin trong não, còn được gọi là "hormone liên kết". Oxytocin tạo ra cảm giác tin tưởng và gần gũi, thậm chí có thể giúp cả hai giới cảm thấy lạc quan hơn về mối quan hệ của mình.

Quan hệ tình dục cũng giúp nâng cao tinh thần thông qua endorphin cải thiện tâm trạng. Những người ít quan hệ tình dục sẽ phải đối phó với sự căng thẳng nhiều hơn. Đồng thời, họ luôn bị luẩn quẩn trong những suy nghĩ mông lung, tâm trạng rối bời, chán nản.

2. Thành âm đạo có thể yếu đi

Ở phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh, việc không thâm nhập vào âm đạo có thể dẫn đến việc ngừng quan hệ tình dục. Không có tần suất giao hợp thường xuyên, thành âm đạo sẽ mỏng đi và có thể gây đâu khi quan hệ tình dục.

Theo Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ, giao hợp thường xuyên rất quan trọng đối với sức khỏe âm đạo sau khi mãn kinh. Phụ nữ lớn tuổi không giao hợp có nhiều khả năng bị mỏng và khô các mô. Quan hệ tình dục điều độ, thường xuyên sẽ làm tăng lưu lượng máu.

3. Khô âm đạo

Bất cứ phụ nữ nào cũng có thể mắc tình trạng này nhưng thường gặp hơn ở phụ nữ tiền mãn kinh. Theo thống kê, khoảng 1/5 phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh bị khô âm đạo. Ngoài ra, nguyên nhân khô âm đạo cũng có thể là do cơ thể không sản xuất ra được nội tiết tố nữ estrogen dẫn đến tình trạng vùng kín bị khô.

Đối với phụ nữ lớn tuổi, âm đạo cũng có thể khó được bôi trơn khi bắt đầu giao hợp trở lại. Cũng như khi thành âm đạo mỏng đi, điều này xảy ra khi phụ nữ lớn tuổi do thiếu các hormone như estrogen.

Để cải thiện tình trạng khô vùng kín khi quan hệ, có thể dùng chất bôi trơn. Việc sử dụng chất dưỡng ẩm cũng có thể giúp hỗ trợ điều trị tình trạng khô hạn vùng kín. Chất dưỡng ẩm cũng có thể thay đổi nồng độ pH âm đạo, làm giảm khả năng lây nhiễm bệnh qua đường tình dục. Ngoài ra, nên uống nhiều nước để tránh bị mất nước.

4. Ngừng quan hệ tình dục làm tăng cảm giác căng thẳng

Giống như các tác động tâm lý khác của việc thiếu quan hệ tình dục, tác động này rất phức tạp. Những người ít căng thẳng có xu hướng quan hệ tình dục nhiều hơn.

Một nghiên cứu nhỏ từ Scotland thậm chí còn chỉ ra rằng phản ứng huyết áp đối với căng thẳng ở những người đã giao hợp thấp hơn những người kiêng. Tuy nhiên, đối với một số phụ nữ, quan hệ tình dục gây đau đớn, hoặc căng thẳng

5. Giảm nguy cơ nhiễm trùng tiểu

Nguy cơ nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục giảm xuống nếu ngừng quan hệ tình dục, tỷ lệ nhiễm trùng đường tiết niệu cũng có thể giảm. Nhưng điều này phụ thuộc vào loại quan hệ tình dục mà bạn đang có. Giao hợp làm tăng nguy cơ nhiễm trùng bàng quang tái phát do sự lây lan của vi khuẩn có thể xảy ra. 80% trường hợp nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ tiền mãn kinh xảy ra trong vòng 24 giờ sau khi quan hệ tình dục. Tần suất quan hệ tình dục làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát. Nếu không giao hợp, bạn có thể sẽ tránh được những rủi ro này.

6. Có thể bị đau bụng kinh nặng hơn

Đáng ngạc nhiên là quan hệ tình dục có thể giúp giảm bớt chứng co thắt trong kỳ kinh nguyệt. Tử cung là một cơ và nhiều phụ nữ sẽ thực sự co thắt tử cung khi đạt cực khoái, điều này sẽ khiến máu tống ra ngoài nhanh hơn, do đó sẽ làm giảm các cơn đau bụng kinh. Ngoài ra, có thể có sự gia tăng endorphin, giúp giảm đau bụng kinh.

7. Dương vật bị nhỏ lại

Bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, dù là tim hoặc cơ quan tình dục, đều phải hoạt động thường xuyên để duy trì sức khỏe chung. Thiếu hoạt động tình dục thường xuyên có thể khiến "cậu bé" co lại, nghĩa là cơ trơn, elastin và các mô khác trong dương vật có thể bị ảnh hưởng. Điều này có thể dẫn đến giảm chiều dài và đường kính "cậu bé" và không thể đạt được cương cứng.

Những người đàn ông có quan hệ tình dục 1 lần mỗi tuần giảm 50% nguy cơ mắc rối loạn cương dương so với những người ít hoặc không có quan hệ tình dục. Vì vậy, "yêu" thường xuyên có thể chống lại nguy cơ mắc rối loạn cương dương.

8. Giảm ham muốn tình dục

Việc quan hệ tình dục ít càng khiến ham muốn tình dục giảm đi theo thời gian. Các chuyên gia tình dục khuyến cáo, nếu không duy trì quan hệ tình dục có thể khiến bạn hoàn toàn mất ham muốn. Từ quan điểm thể chất, nếu có ít hoặc không có quan hệ tình dục ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe tình dục, gây khô âm đạo hoặc rối loạn cương dương. Và càng ít quan hệ tình dục, càng dần dần quen với việc không có nó.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/dieu-gi-se-xay-ra-neu-ban-ngung-quan-he-tinh-duc-169220125014442525.htm