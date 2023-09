Cơ thể có 6 dấu hiệu này chứng tỏ gan của bạn đang nhiễm bệnh, cần khám gan càng sớm càng tốt!

Gan là cơ quan duy nhất trên cơ thể tồn tại mà bên trong nó không hề chứa các dây thần kinh cảm giác. Do đó, bạn gần như không thể nhận biết sớm được các triệu chứng ban đầu của bệnh gan nếu như chúng chưa gây ảnh hưởng lên các bộ phận khác của cơ thể.

Theo các an đảm nhận thực hiện khoảng 500 chức năng quan trọng. Trong đó có 3 chức năng đáng chú ý nhất, đó là: Tiết ra dịch mật giúp tiêu hóa thức ăn; thanh lọc độc tố cho máu đi nuôi cơ thể; dự trữ glucose để tạo năng lượng khi cần thiết.

Ảnh minh họa

Nếu bạn nhận thấy 1 trong 6 dấu hiệu dưới đây, hãy cẩn thận có thể là dấu hiệu của bệnh gan, bạn cần khám gan càng sớm càng tốt.

Rối loạn tiêu hóa

Đây là triệu chứng thường gặp nhất, chiếm 60 - 80%. Biểu hiện cụ thể như: Không muốn ăn, đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu dẫn đến đau bụng thường xuyên, buồn nôn và nôn, sợ thịt, sợ mỡ, tiêu chảy hoặc táo bón, nước tiểu có màu vàng, phân vàng hoặc bạc. Các triệu chứng trên dẫn đến việc cơ thể bị trì trệ và suy nhược.

Mệt mỏi liên tục

Mệt mỏi dai dẳng thường được cho là dấu hiệu liên quan đến các vấn đề về gan. Khi gan không khỏe mạnh, việc loại bỏ các độc tố trong máu sẽ không được hiệu quả. Tác động gây mệt mỏi của những hoạt động thể chất và tinh thần.

Tăng cân, béo phì

Thừa cân hoặc béo phì ảnh hưởng lớn hơn so với bạn tưởng tượng. Bệnh gan nhiễm mỡ không cồn đang gia tăng, đặc biệt là ở những người có độ tuổi 40 – 50. Về cơ bản, chất béo đã tích tụ trên và xung quanh gan.

Đôi khi, điều này dẫn đến xơ gan, đó chính là những vết sẹo của gan. Bạn có thể kiểm soát hoặc thay đổi các yếu tố làm tăng nguy cơ phát triển bệnh, chẳng hạn như béo phì, cholesterol cao và tiểu đường.

Ngứa liên tục

Gan bị bệnh cũng có thể là nguyên nhân gây ngứa khắp cơ thể. "Chúng tôi không biết chắc chắn, nhưng việc cơ thể bị ngứa được cho là có liên quan đến muối mật (muối kali hoặc natri)", tiến sĩ Menon nói.

Mật là một chất tiêu hóa được sản xuất bởi gan, nhưng ở những người bị xơ gan mật nguyên phát (một bệnh gan tự miễn làm cho ống dẫn mật bị tắc nghẽn), mật có thể tích lũy và gây ra các triệu chứng đáng nói như ngứa ngáy.

Nước tiểu đậm màu hơn

Nước tiểu sẫm màu hơn có thể là do bạn uống thuốc gì đó gây nên, hoặc đơn giản có thể chỉ do bạn uống không đủ lượng nước hàng ngày. Nhưng khi tự dưng thấy màu nước tiểu đậm hơn nhiều so với bình thường và nhất là bạn thấy phân có màu trắng, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang bị bệnh gan.

Vàng da, vàng mắt

Một dấu hiệu cảnh báo cổ điển cho bệnh gan là vàng da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng. Vàng da, vàng mắt là dấu hiệu đặc hiệu của bệnh gan, do gan không chuyển hóa và thanh thải được sắc tố mật có tên là bilirubin.

Khi chức năng gan bình thường thì lượng bilirubin tự do trong máu sẽ được gan chuyển hóa thành dạng kết hợp và thải trừ ra ngoài, khi chức năng gan suy giảm, lượng bilirubin tự do dư thừa nhiều trong máu, gây nên tình trạng vàng da, vàng mắt này.

