Cần tập thể dục bao nhiêu phút mỗi tuần để có thể kéo dài tuổi thọ?

Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập thể dục.

Các hướng dẫn hoạt động thể chất hiện nay của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ khuyến nghị rằng mỗi tuần, người lớn nên có ít nhất từ 150 - 300 phút hoạt động thể chất vừa phải, 75 - 150 phút hoạt động thể chất mạnh "hoặc kết hợp cả hai" hoạt động thể chất này.

Nghiên cứu trên xác định hoạt động thể chất vừa phải là đi bộ, cử tạ... Các bài tập như chạy, đi xe đạp và bơi lội là hoạt động thể chất mạnh mẽ.

Nghiên cứu thực hiện trên 116.221 người trưởng thành, theo đó, những người tham gia nghiên cứu tự báo cáo hoạt động thể chất của mình thông qua bảng câu hỏi trong suốt 30 năm.

Kết quả, nghiên cứu báo cáo rằng những người tập thể dục gấp 2 - 4 lần so với mức độ hoạt động thể chất vừa phải mà các hướng dẫn hoạt động thể chất trên đưa ra (khoảng 300 đến 599 phút mỗi tuần) thu nhận được nhiều lợi ích nhất.

Cụ thể, những người này có "tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 26 - 31%, tỷ lệ tử vong do tim mạch thấp hơn từ 28 - 38% và tỷ lệ tử vong không do tim mạch thấp hơn từ 25 - 27% so với những người không (hoặc gần như không) hoạt động thể chất hàng tuần".

Còn những người tập thể dục gấp 2 - 4 lần so với mức hoạt động thể chất mạnh mẽ tối thiểu mà các hướng dẫn hoạt động thể chất trên đưa ra (khoảng 150 - 299 phút mỗi tuần) được phát hiện có "tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn từ 21 - 23%, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn từ 27 - 33%, và tỷ lệ tử vong không do tim mạch thấp hơn 19% so với những người không (hoặc gần như không) hoạt động thể chất hàng tuần".

Theo các chuyên gia, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập thể dục cả. Tiến sĩ Elizabeth C. Gardner, Phó Giáo sư phẫu thuật chỉnh hình và y học thể thao tại Trường Y học Yale (Mỹ) nói: "Khi mới tập luyện, bạn hãy bắt đầu với 10 phút hoạt động, chẳng hạn như đi bộ nhanh, rồi dần dần tăng tốc và thời gian tập luyện lên và biến điều đó trở thành thói quen".

Tập luyện cường độ cao đòi hỏi sự chuẩn bị thích hợp để đảm bảo rằng cơ thể của bạn đã sẵn sàng. Tiến sĩ Gardner khuyên bạn hãy uống đủ nước, ăn một thứ gì đó trước khi tập nhằm cung cấp năng lượng cho cơ thể trong suốt quá trình tập luyện. "Năng lượng này sẽ kích hoạt các cơ mà bạn sẽ sử dụng trong hoạt động thể chất mà bạn đã lựa chọn" – Tiến sĩ Gardner nói.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/can-tap-the-duc-bao-nhieu-phut-moi-tuan-de-co-the-keo-dai-tuoi-tho-169...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/can-tap-the-duc-bao-nhieu-phut-moi-tuan-de-co-the-keo-dai-tuoi-tho-169220818095205936.htm