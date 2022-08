Cà phê ảnh hưởng gì đến não của bạn?

Theo Eat This, Not That, những lợi ích sức khỏe của cà phê là một chủ đề thường xuyên được tranh luận. Một số người nói rằng nó hoàn toàn lành mạnh, trong khi những người khác nói rằng có những hậu quả sức khỏe cần chú ý.

Và khi nói riêng về não bộ và nhận thức, cà phê tác động như thế nào đến sức khỏe của bạn?

Nó có thể làm gián đoạn giấc ngủ

Nếu bạn uống cà phê vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn sẽ có nguy cơ mất ngủ vào buổi tối hôm đó. Điều này có liên quan đến tác dụng của cà phê đối với não.

Uống cà phê có thể làm giãn đoạn giấc ngủ của bạn. Ảnh: NHẬT LINH

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best, của Balance One Supplements cho biết: “Một trong những cách chính mà cà phê tác động đến não là sự tương tác của nó với chất dẫn truyền thần kinh, gọi là adenosine. Chất dẫn truyền thần kinh này đóng một vai trò trong việc thúc đẩy giấc ngủ vì nó tích tụ suốt cả ngày. Tuy nhiên, nó có cấu trúc phân tử tương tự như caffein, có nghĩa là nó cạnh tranh với caffein cho các vị trí thụ thể trong não. Caffeine bị loại bỏ và gây ra tác dụng ức chế adenosine."

Theo Trista Best, đây là một lý do lớn khiến nhiều người không thể ngủ hoặc ngủ không ngon giấc khi họ uống cà phê vào một khoảng thời gian cụ thể trong ngày.

Cà phê có thể cải thiện chức năng nhận thức

Ngoài việc có khả năng làm gián đoạn giấc ngủ, cà phê còn được phát hiện có tác động tích cực đến sức khỏe não bộ và nhận thức của bạn.

Chuyên gia dinh dưỡng Trista Best cho biết: "Một tác dụng có lợi của cà phê đối với não là khả năng cải thiện chức năng não và nhận thức. Caffeine thúc đẩy việc giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh có lợi bao gồm dopamine, serotonin và noradrenaline. Và điều này dẫn đến cải thiện thời gian phản ứng, tâm trạng, sự chú ý tổng thể và điều hòa tâm trạng."

Chất chống oxy hóa của nó có thể có lợi cho sức khỏe não bộ

Cà phê tự nhiên chứa đầy chất chống oxy hóa mạnh mẽ được biết đến để giúp ích cho sức khỏe não bộ.

Morgyn Clair, tác giả của Fit Healthy Momma cho biết: "Các chất chống oxy hóa và hơn một trăm hoạt chất sinh học trong cà phê ngăn ngừa tổn thương các mạch và động mạch. Do đó, có thể giúp tưới máu (lực khỏe mạnh để máu đi khắp cơ thể), có nghĩa là lưu lượng máu khỏe mạnh đến não".

Không chỉ vậy, Clair cho biết thêm rằng cà phê cũng có thể hữu ích trong các cách phòng ngừa.

"Các chất chống oxy hóa trong cà phê cũng chống lại các gốc tự do (tức là gây hại) cho các tế bào của cơ thể bạn, có thể cung cấp tác dụng bảo vệ chống lại bệnh não", Morgyn Clair cho biết thêm.

Phần lớn, cà phê có thể đóng một vai trò tích cực đối với sức khỏe của bộ não. Tuy nhiên, những lợi ích này sẽ bị ảnh hưởng bởi cách bạn uống cà phê, vì vậy hãy cân nhắc lượng kem và lượng đường bạn đang sử dụng, theo Eat This, Not That.

Nguồn: https://plo.vn/ca-phe-anh-huong-gi-den-nao-cua-ban-post691805.html