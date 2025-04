Bé 6 tuổi mất vì ung thư sau triệu chứng ít ai ngờ

Cậu bé 6 tuổi Hugh Menai-Davis khi còn khỏe mạnh.

Năm 2020, bố mẹ của cậu bé là Frances, 40 tuổi và Ceri, 42 tuổi, đến từ Hertford, Anh, thấy con bị đau bụng và cho rằng tình trạng mệt mỏi sau đó là do "con chơi cả ngày". Nghi ngờ của họ được một bác sĩ gia đình đồng tình khi cho biết virus có thể biến mất trong vài ngày.

Nhưng khi tình trạng chướng bụng vẫn tiếp diễn, gia đình đã yêu cầu kiểm tra thêm. Cuối cùng một bác sĩ đa khoa đã đưa Hugh đến Bệnh viện Lister để xét nghiệm. Sau một loạt các cuộc kiểm tra, cặp vợ chồng nhận được tin dữ mà mọi bậc cha mẹ đều lo sợ. Bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc ung thư, người bố Frances khi đó cho biết, thêm rằng "cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi mãi mãi".

Hugh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư rhabdomyosarcoma (sa côm cơ vân) - một loại ung thư hiếm gặp, hình thành trong cơ hoặc mô xơ. Bệnh này thường gặp nhất ở đầu, cổ và ngực, nhưng cũng có thể xảy ra ở các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cả dạ dày. Bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 55 trẻ em ở Anh mỗi năm và thường không đáp ứng với điều trị. Bệnh viện cho biết triệu chứng phổ biến nhất của ung thư sa côm cơ vân ở trẻ em là khối u hoặc sưng tấy, thường xuất hiện xung quanh đầu và cổ.

Tình trạng của Hugh xấu đi nhanh chóng sau khi được chẩn đoán và bé được chuyển đến Bệnh viện Addenbrooke, Cambridge. Bụng của Hugh chứa đầy dịch, gây áp lực lên phổi cho đến khi cậu không thể tự thở được nữa.

Cậu bé bên mẹ khi nhập viện điều trị ung thư năm 2020.

"Hugh đối mặt với mọi thứ một cách ngây thơ và vô tư. Con thật tuyệt vời", Frances nói về hành trình đối mặt với căn bệnh quái ác của con trai. Hugh không bao giờ rên rỉ hay phàn nàn mà tuân theo phác đồ điều trị, cả khi bước vào quá trình hóa trị để tiêu diệt tế bào ung thư. Việc điều trị ban đầu có vẻ thành công và cậu bé dần hồi phục, được xuất viện vào ngày 17/11/2020.

Về nhà, Hugh có thể chạy nhảy khắp nơi khiến bố mẹ cậu nghĩ rằng con trai đã chiến thắng căn bệnh. 6 tháng tiếp theo, Hugh phải ra vào bệnh viện ba tuần một lần để điều trị hóa chất chuyên sâu. Tiếp theo là 16 tuần xạ trị "tàn khốc" để tiêu diệt khối u. Ngay trước sinh nhật lần thứ sáu, cậu bé kết thúc quá trình điều trị ung thư vào ngày 23/5/2021.

Nhưng trong vòng ba tháng rưỡi, kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh ung thư đã tái phát và các bác sĩ đã nói "căn bệnh không thể cứu chữa". Hugh qua đời chỉ vài tuần sau đó, vào ngày 18/9/2021.

Hugh cùng mẹ Frances (trái), bố Ceri (phải) và em trai Rafe

Giờ đây, sau gần bốn năm, bố mẹ Hugh cảnh báo các bậc cha mẹ khác không nên trì hoãn việc tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu "có điều gì đó không ổn hoặc trông có vẻ không ổn".

Để nâng cao nhận thức cộng đồng sau câu chuyện của con trai, bố Hugh đã chạy marathon gây quỹ cho bệnh nhân ung thư chỉ hai tuần sau khi Hugh qua đời. Đầu tháng 5, anh cho biết sẽ địu đứa con thứ hai trên lưng, tham gia đi bộ tại Giải Marathon London để đóng góp cho quỹ này. Gia đình của họ cũng đã thành lập tổ chức từ thiện mang tên It's Never You, chỉ riêng trong năm nay đã quyên góp được 40.000 bảng Anh.

"Khi Hugh phải dùng thuốc rồi lại bỏ thuốc, gần cuối thời gian điều trị ung thư, con đã nói với tôi rằng 'chạy đi bố ơi'. Việc vận động cho tôi cơ hội để mang tên Hugh đi xa hơn, để lòng dũng cảm cũng như lòng tốt của con được sống mãi. Cậu bé là đứa trẻ biết cho đi và quan tâm, không đáng phải chết. Không đứa trẻ nào đáng bị như vậy", ông bố nghẹn ngào.