Bất ngờ công dụng tuyệt vời của quả vải, đây là 5 lý do bạn nên ăn thường xuyên

Thứ Sáu, ngày 05/06/2020 16:00 PM (GMT+7)

Theo sử liệu ghi lại thì Dương Quý Phi sở dĩ rất thích ăn vải bởi bà nhận ra công dụng giải độc, dưỡng dung nhan của loại quả này.

Mùa vải thường bắt đầu từ tháng 6, kết thúc vào tháng 10. Vải thường chín trên cây và sẽ không chín thêm sau khi thu hoạch. Vải ăn ngon nhất là lúc vừa hái trên cây xuống, đang còn tươi, không nên chọn vải chín quá.

Vải ngon nhất là lúc vừa hái xuống, chín vừa tầm. Ảnh minh họa

Khi mua vải, bạn nên chọn những quả sáng màu, đỏ tươi hoặc đỏ đậm, vỏ cứng, không có vết bầm. Tránh những quả bị nứt, rỉ nước hay có mùi lên men vì ăn những quả này rất dễ bị ngộ độc.

Với đặc tính của vải, nếu ăn nhiều sẽ dễ bị nóng trong, có thể gây nhiệt miệng, chảy máu mũi… Tuy nhiên, theo sử liệu ghi lại thì Dương Quý Phi sở dĩ rất thích ăn vải bởi bà nhận ra công dụng giải độc, dưỡng dung nhan của loại quả này.

Quả vải được cho là chứa hàm lượng đường cao, có tác dụng bổ sung năng lượng, tăng cường dinh dưỡng. Khi ăn vải, sẽ giúp vòng ngực của người phụ nữ nở nang, căng tròn.

Trong quả vải chứa rất nhiều vitamin C và protein, có lợi cho hệ tuần hoàn máu, có tác dụng rất tốt trong việc làm mờ vết đốm trên da, khiến da dẻ hồng hào, nhẵn nhụi, trị chứng hôi miệng… Bên cạnh đó, khi ăn quả vải sẽ giúp cơ thể toát nhiều mồ hôi, giúp giải trừ độc tố trong người.

5 công dụng tuyệt với của quả vải với sức khỏe

Ăn vải đúng cách có thể giúp chị em giảm nếp nhăn và tàn nhang. Ảnh minh họa

Tăng cường miễn dịch

Một chén vải chứa khoảng 135 mg vitamin C. Đây là hàm lượng vitamin C tương đối cao. Một trong những chức năng "ăn tiền" của vitamin C là tăng cường khả năng miễn dịch và "phòng thủ" cho cơ thể. Giúp cơ thể chống chọi với bệnh tật, nhất là các bệnh cảm, cúm…

Phòng chống ung thư

Loại trái cây này chứa chất flavonoid giúp chống lại căn bệnh chết người như ung thư. Nó còn chứa flavones, quercitin và kaemferol là các hợp chất cực mạnh làm giảm sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Trái vải có đặc tính ấn tượng giúp phòng chống ung thư vú.

Hỗ trợ tiêu hóa

Vải có chất xơ hòa tan giúp hệ tiêu hóa khỏe, làm sạch dạ dày, giúp ăn ngon miệng và chữa chứng ợ nóng cũng như cũng như cảm giác nóng dạ dày. Hạt vải có chứa các chất làm se được sử dụng để chữa trị các bệnh đường tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải giun đường ruột.

Giảm nếp nhăn và tàn nhang

Tuổi tác, ô nhiễm môi trường, tia UV và khói bụi… là nguyên nhân khiến làn da của bạn lão hóa sớm hơn so với tuổi. Các gốc tự do khiến làn da bị lão hóa. Vì trái vải rất giàu vitamin C giúp chống lại gốc tự do. Nó cũng chứa oligonol chống lão hóa và giảm nám da. Do đó, ăn vải hay dùng vải làm mặt nạ dưỡng da rất hiệu quả giúp các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn hay tàn nhang biến mất.

Duy trì mái tóc khỏe mạnh

Một chế độ dinh dưỡng cân bằng là điều sống còn để có suối tóc khỏe mạnh vì nó giúp cung cấp oxy và các dưỡng chất để nuôi dưỡng nang tóc. Vải với các dưỡng chất vitamin C, niacin và thiamin có lợi giúp lưu thông, cung cấp đủ máu để nuôi dưỡng nang tóc.

Lưu ý: Không ăn quá nhiều vải một lúc, nhất là đối với phụ nữ mang thai, không nên ăn quá 10 quả/lần. Còn với trẻ em, chỉ nên ăn 3-4 quả 1 lần.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/bat-ngo-cong-dung-tuyet-voi-cua-qua-vai-day-la-5-ly-do-ban-nen-a...Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/bat-ngo-cong-dung-tuyet-voi-cua-qua-vai-day-la-5-ly-do-ban-nen-an-thuong-xuyen-20200601162633787.htm