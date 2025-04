Bác sĩ BV Nhi Tung ương lưu ý cha mẹ 6 điều khi cho trẻ đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp tiếp nhận hai trẻ phải nhập viện với chẩn đoán chấn thương bụng kín, chấn thương lách do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ trong việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong dịp lễ cũng như nghỉ hè sắp tới.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Trung tâm Ngoại Tổng hợp.

Tại Trung tâm Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi năm tiếp nhận khoảng 25–30 trường hợp trẻ bị chấn thương lách. Nguyên nhân chủ yếu là do tai nạn sinh hoạt hoặc tai nạn giao thông. Đặc biệt, ở những trẻ có bệnh lý nền như lách to ứ máu (ví dụ bệnh nhân mắc hemophilia, thalassemia…), nguy cơ vỡ lách do sang chấn càng cao hơn.

Cha mẹ cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 cũng như nghỉ hè sắp tới?

Trẻ em vốn hiếu động, thích khám phá nhưng khả năng tự bảo vệ bản thân còn hạn chế, dễ gặp tai nạn thương tích. Vào các kỳ nghỉ, trẻ được nghỉ học, nhu cầu đi du lịch của các gia đình tăng cao, cùng với đó là các hoạt động liên hoan, ăn uống, vui chơi cũng diễn ra liên tục, trẻ nhỏ có thể gặp nhiều nguy cơ tai nạn thương tích như: ngộ độc thực phẩm/hóa chất, té ngã, đuối nước,… .

Đặc biệt, với những trẻ sống ở đô thị lớn, dịp nghỉ lễ thường cùng gia đình về quê, du lịch, môi trường mới có nhiều điều lạ với trẻ, trong khi người lớn nhiều khi lơ là, khiến trẻ gặp tình huống đáng tiếc gây nguy hại sức khỏe, tính mạng.

Chính vì vậy, để có kỳ nghỉ lễ an toàn, cha mẹ cần:

1. Luôn giám sát trẻ chặt chẽ, đặc biệt khi tham gia các hoạt động ngoài trời, di chuyển bằng xe máy, ô tô.

2. Dạy trẻ kỹ năng trước khi đi du lịch.

3. Lựa chọn địa điểm vui chơi phù hợp với trẻ.

4. Luôn tuân thủ các biện pháp an toàn giao thong và phòng tránh tai nạn thương tích.

5. Khi trẻ không may gặp các tai nạn thương tích cha mẹ cần tiến hành sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu và điều trị kịp thời.

6. Vị trí an toàn hơn cả là cho trẻ ngồi sau lưng người lái và có địu/dây đai chằng chắc chắn nối bé với người lái.