Ai cũng đã từng nháy mắt nhưng rất nhiều người hiểu sai khiến bệnh thêm trầm trọng

Trên thực tế, bất kể mắt trái hay mắt phải giật, nó không liên quan gì đến tốt hay xấu.

Nếu chỉ là co giật mí mắt nhẹ, rất thỉnh thoảng xảy ra thì có thể do thể trạng mệt mỏi, căng thẳng, hiện tượng này có thể tự cải thiện. Bạn cần chú ý về thói quen sinh hoạt, điều chỉnh thời gian ngủ, đảm bảo chất lượng giấc ngủ tốt, tránh tinh thần căng thẳng quá độ… có thể làm giảm hoặc khỏi hẳn chứng co giật mí mắt.

Nếu mắt giật liên tục, rõ ràng, trầm trọng hơn thì triệu chứng này được gọi là co thắt cơ mi. Khi đó, khóe miệng hoặc toàn bộ khuôn mặt cũng có thể co giật. Trường hợp này bạn nên đến bệnh viện để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đối với những người thường xuyên bị co giật mí mắt, theo khảo sát cho thấy, bệnh lý này chủ yếu xuất hiện ở người trên 50 tuổi, xác suất nữ cao hơn nam.

Nguyên nhân gây bệnh có thể liên quan đến huyết áp cao, ảnh hưởng đến chức năng mạch máu của cơ thể. Ngoài ra, có thể do các biến chứng ở mắt, các dây thần kinh và mạch máu xung quanh, từ đó làm tăng xác suất co giật mí mắt.

Phòng ngừa có thắt cơ mi

Kiểm soát chứng tăng huyết áp, đái tháo đường, gút mỡ máu,… vì chúng có thể gây biến chứng tới các bộ phận khác nhau trong cơ thể.

Tự điều chỉnh để hạn chế tinh thần bị căng thẳng quá mức

Đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, nhẹ nhàng và lành mạnh, lương thực chính nên bổ sung là ngũ cốc nguyên hạt, đậu các loại và ngũ cốc tinh chế. Đối với thịt, cố gắng chọn thịt nạc và ăn ít thịt mỡ, đáp ứng đủ lượng rau và trái cây hằng ngày.

