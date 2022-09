8 lầm tưởng hay gặp về xuất tinh sớm

Không có thời gian cụ thể khi một người đàn ông nên xuất tinh trong khi quan hệ tình dục, nhưng nếu xuất tinh và mất khả năng cương cứng sớm khiến cả hai người có thể cảm thấy không có đủ thời gian để tận hưởng cuộc "yêu".

Xuất tinh sớm có thể khiến đàn ông khó chịu và thậm chí là xấu hổ, mất tự tin, cuộc sống tình dục không thỏa mãn nhưng đó là vấn đề chung của nhiều nam giới. Theo nghiên cứu, có từ 30-40% nam giới mắc bệnh này vào một thời điểm nào đó trong đời. Vì vậy, xuất tinh sớm không phải là điều đáng lo ngại nếu nó chỉ thỉnh thoảng xảy ra.

Dưới đây là một số lầm tưởng về xuất tinh sớm:

1. Xuất tinh sớm chỉ gặp ở người trẻ do thiếu kinh nghiệm tình dục

Nhiều người cho rằng xuất tinh sớm và rối loạn cương dương chỉ ảnh hưởng đến nam giới ở hai đầu đối diện của độ tuổi (tức là những người trẻ tuổi bị xuất tinh sớm và người già bị rối loạn cương dương). Trên thực tế, xuất tinh sớm có thể gặp ở nam giới đủ mọi lứa tuổi.

Ở nam giới trẻ tuổi, xuất tinh sớm do cơ thể đang rối loạn hormone testosterone, do những tác động từ môi trường bên ngoài như chế độ sinh hoạt hay do chưa có kinh nghiệm tình dục, do tư thế chưa đúng hoặc do địa điểm thực hiện "cuộc yêu" không được thoải mái… Trong khi đó, nam giới càng lớn tuổi thì càng có nguy cơ cao mắc phải bệnh lý xuất tinh sớm. Vì lúc này bộ phận sinh dục cũng bắt đầu gặp trục trặc, các bệnh lý khác trong cơ thể cũng sẽ nhiều hơn sẽ làm suy giảm nồng độ nội tiết tố nam trong cơ thể.

Một cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người bị xuất tinh sớm khá ổn định ở mức 25-30% từ thanh thiếu niên đến 50 tuổi. Theo nghiên cứu của Đại học Chicago, dưới đây là tỷ lệ các trường hợp xuất tinh sớm ở nam giới từ 18 đến 59 tuổi:

18-29 tuổi: 30%

30-39 tuổi: 32%

40-49 tuổi: 28%

50-59 tuổi: 31%

2. Xuất tinh sớm chỉ xảy ra khi quan hệ tình dục

Xuất tinh sớm không chỉ xuất hiện khi quan hệ tình dục mà ngay cả khi thủ dâm.

Nam giới mắc chứng xuất tinh sớm không chỉ có biểu hiện khi có quan hệ tình dục mà còn có biểu hiện thiếu kiểm soát ngay cả khi thủ dâm.

ThS.BSNT Phùng Anh Tuấn, chuyên khoa Nam học (Trường Đại học Y Hà Nội) cho biết, nhiều người bệnh xuất tinh sớm đều có thói quen thủ dâm thường xuyên, có thể đến 6-7 lần mỗi ngày. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe và là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh xuất tinh sớm ở nam giới.

Khi thủ dâm quá nhiều, cơ thể nam giới sẽ không có đủ thời gian sản sinh hormone nội tiết tố testosterone và các chất dẫn truyền thần kinh. Trong khi đó, các hormone căng thẳng lại liên tục tăng lên, ức chế testosterone. Tình trạng thiếu hụt nội tiết tố nam testosterone trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng quan hệ, gây xuất tinh sớm, suy giảm ham muốn.

Do thường thực hiện khi ở một mình và trong tình trạng lén lút, căng thẳng sợ bị phát hiện nên khi thủ dâm, nam giới sẽ cố gắng rút ngắn thời gian đạt được khoái cảm, cố gắng xuất tinh sớm nhất có thể. Nếu thực hiện việc này liên tục trong thời gian dài và thường xuyên, thói quen xuất tinh sớm sẽ được hình thành và gây hại cho sức khỏe nam giới.

3. Những người xuất tinh sớm sẽ luôn bị như vậy

Xuất tinh sớm thường không phải là một tình huống, hoàn cảnh xung quanh tác động không nhỏ đến kéo dài thời gian thực hiện của một người đàn ông.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng khi nam giới cảm thấy thoải mái hơn, thường là với bạn tình lâu năm thì họ có xu hướng quan hệ tình dục lâu hơn. Trong khi những mối quan hệ mới hoặc bình thường hơn có thể dẫn đến tăng cảm giác căng thẳng và hưng phấn gây xuất tinh sớm. Tương tự như vậy, các tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống như các vấn đề gia đình, công việc hay rắc rối tiền bạc cũng có thể gây ra tình trạng này. Trường hợp này nam giới hoàn toàn có thể cải thiện nếu can thiệp khắc phục những nguyên nhân.

4. Xuất tinh sớm gây đau khổ cho đối tác cũng như người bệnh

Đàn ông thường xuyên thể hiện sự lo lắng về xuất tinh sớm lên đối tác của họ. Nhưng nghiên cứu thực sự cho thấy rằng phụ nữ không quan tâm nhiều đến chuyện đó. Đối với phụ nữ, tỷ lệ đạt cực khoái trong quan hệ tình dục nói chung chỉ khoảng 25%, với các phương pháp truyền thống thường không đủ để tự mình đạt được cao trào. Các phương pháp khác do đó được nhiều phụ nữ hoan nghênh và những phương pháp này thường không cần duy trì sự cương cứng.

Xuất tinh sớm có thể do mắc các bệnh lý mạn tính.

5. Xuất tinh sớm là một vấn đề tâm lý

Lo lắng và căng thẳng là một số nguyên nhân dẫn đến xuất tinh sớm. Nhưng các nguyên nhân khác bao gồm các vấn đề về thần kinh, chức năng tuyến giáp tăng cao hoặc viêm và nhiễm trùng ở tuyến tiền liệt, mắc các bệnh lý về viêm niệu đạo, viêm bao quy đầu. Hay các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu, bệnh về gan, thận, béo phì... cũng có thể là nguyên nhân gây xuất tinh sớm.

Lạm dụng các chất kích thích như rượu, bia, uống đồ uống có cồn, hút thuốc lá thường xuyên, hay mắc chứng rối loạn cương dương cũng gây xuất tinh sớm.

6. Nếu không thể quan hệ trong một thời gian dài là bị xuất tinh sớm

Không có thời gian cụ thể để chẩn đoán xuất tinh sớm, điều này khiến nhiều nam giới cho rằng họ mắc bệnh này chỉ vì không thể kéo dài thời gian. Theo các bác sĩ nam khoa, khi không thể thực hiện quan hệ tình dục quá hai phút là một dấu hiệu của xuất tinh sớm. Tuy nhiên, nhiều nam giới kéo dài hơn thời gian này vẫn cho rằng họ là người chịu đựng và cảm thấy không thỏa mãn.

7. Xuất tinh sớm không thể chữa khỏi hoàn toàn

Nhiều nam giới bị xuất tinh sớm kéo dài nhưng cũng có những trường hợp xuất tinh sớm chỉ xuất hiện trong một giai đoạn nào đó. Hiện đã có nhiều phương pháp điều trị xuất tinh sớm mang lại hiệu quả rõ rệt như điều chỉnh hành vi, thay đổi thói quen tình dục hoặc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

8. Xuất tinh sớm là bị yếu sinh lý

Rất nhiều người lầm tưởng, xuất tinh sớm có nghĩa là bị yếu sinh lý, đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Cũng từ quan điểm này mà nhiều nam giới lấy thời gian quan hệ ra làm tiêu chuẩn đánh giá độ mạnh yếu và ai có thời gian quan hệ nhanh thường bị gắn ngay mác "yếu". Các chị em thấy chồng xuất tinh nhanh cũng nghĩ rằng chồng yếu sinh lý.

Trong khi đó, yếu sinh lý là một bệnh lý của hệ nội tiết gây ảnh hưởng tới khả năng tình dục của đàn ông, cụ thể là sự cương cứng. Thông thường yếu sinh lý là do suy giảm hoạt động của tinh hoàn và tuyến thượng thận dẫn tới giảm hormone sinh dục nam.

