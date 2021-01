5 chất dinh dưỡng có thể giúp tăng số lượng hồng cầu

Chủ Nhật, ngày 03/01/2021 11:00 AM (GMT+7)

Để tăng số lượng hồng cầu, chế độ ăn uống nên giàu chất sắt, folate, vitamin B12, vitamin C và đồng.

Bạn có thường cảm thấy vô cùng mệt mỏi ngay cả sau một giấc ngủ yên bình vào ban đêm? Hay bạn đột nhiên gặp phải tình trạng kiệt quệ vào giữa ngày? Nếu bạn gặp những tình trạng này thường xuyên, thì đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng y tế nghiêm trọng được gọi là thiếu máu, nói chung có nghĩa là số lượng tế bào hồng cầu (RBC) của bạn thấp.

Để tăng số lượng hồng cầu chúng ta nên bổ sung các loại thịt đỏ, trứng, động vật có vỏ... Ảnh: NHẬT LINH

RBC chịu trách nhiệm vận chuyển oxy đến các bộ phận khác của cơ thể và khi số lượng của nó thấp, cơ thể phải làm việc nhiều hơn để cung cấp oxy đi khắp cơ thể. Điều này có thể khiến bạn có nguy cơ phát triển các biến chứng như trầm cảm, sinh non, nguy cơ nhiễm trùng cao và các biến chứng khác. Để khắc phục vấn đề này một cách tự nhiên, hãy bổ sung các chất dinh dưỡng giúp sản xuất RBC. Dưới đây là 5 chất dinh dưỡng phải là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống của bạn, theo The Times of India.

Thực phẩm giàu chất sắt

Thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến của bệnh thiếu máu và để khắc phục điều này cần bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất sắt hơn. Chất dinh dưỡng này giúp tăng cường sản xuất hemoglobin, một loại protein được tìm thấy trong các tế bào hồng cầu, do đó, làm tăng số lượng hồng cầu. Thịt đỏ, các loại đậu, trứng và trái cây khô là một số nguồn cung cấp sắt phổ biến.

Thực phẩm giàu folate

Folate là một loại vitamin B cần thiết để tạo ra các tế bào máu đỏ và trắng trong tủy xương. Việc bổ sung folate được gọi là axit folic. Cơ thể chúng ta sử dụng folate để sản xuất heme, một thành phần thiết yếu của hemoglobin. Thiếu chất dinh dưỡng này có thể ngăn cản quá trình trưởng thành của các tế bào hồng cầu. Các loại rau lá xanh như rau bina, đậu Hà Lan và đậu lăng là một số nguồn folate tuyệt vời.

Thực phẩm chứa đồng

Đồng không trực tiếp giúp sản xuất RBC, nhưng nó giúp RBC tiếp cận với sắt, cần thiết để tự tái tạo. Lượng đồng ít hơn có thể gây khó khăn cho toàn bộ quá trình. Ăn thực phẩm giàu đồng như động vật có vỏ, anh đào và cá có thể giúp sản xuất RBC dễ dàng.

Thực phẩm giàu vitamin C

Cũng giống như đồng, vitamin C cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất RBC, nhưng cải thiện sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Kết hợp thực phẩm giàu vitamin C với nguồn sắt không phải heme có thể giúp cơ thể bạn hấp thụ nhiều sắt hơn.

Kết hợp thực phẩm giàu vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn. Ảnh: NHẬT LINH

Vitamin B12

Vitamin B12 có vai trò quan trọng trong việc hình thành hồng cầu. Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng này có thể dẫn đến sự phát triển bất thường của RBC và ngăn cản sự phát triển của chúng, được gọi là thiếu máu hồng cầu khổng lồ. Vitamin B12 thường có trong các sản phẩm từ sữa và các nguồn thực phẩm có nguồn gốc từ động vật như thịt đỏ, cá và động vật có vỏ. Bên cạnh đó, ngũ cốc ăn sáng cũng được tăng cường vitamin B12, , theo The Times of India.

