3 bữa sáng kiểu này người Nhật không bao giờ đụng tới vì sợ xơ cứng mạch máu

Xơ cứng mạch máu đề cập đến một loạt các thay đổi bệnh lý do xơ vữa động mạch, hẹp lòng mạch… từ đó làm giảm lượng máu cung cấp lên não. Nguyên nhân chính gây ra xơ cứng mạch máu là do tuổi tác ngày càng tăng. Mạch máu giống như những ống dẫn nước, sử dụng lâu ngày dễ bị đóng cặn, lão hóa, giòn và cứng.

Khi mạch máu cứng lại, cơ thể sẽ xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường, bao gồm đau ngực khi đi nhanh, mất ý thức đột ngột trong vài phút, tê, lạnh, đau gót chân, chóng mặt khi quay đầu… Một khi nhận thấy những triệu chứng này trong cơ thể, bạn nên điều trị y tế kịp thời.

Ngoài tuổi tác, tình trạng xơ cứng mạch máu cũng liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống.

Một số nhà nghiên cứu Nhật Bản đã điều tra về mối quan hệ giữa bữa sáng và tình trạng xơ cứng mạch máu, họ phát hiện ra những người thường xuyên bỏ bữa sáng có nhiều khả năng bị xơ cứng mạch máu hơn.

Giải thích cho điều này là vì bỏ bữa sáng sẽ khiến não phát ra nhu cầu ăn nhiều hơn, hàm lượng calo nạp vào cơ thể tăng đáng kể. Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, cơ thể dễ hấp thụ lượng calo dư thừa, dẫn đến tích tụ mỡ trong mạch máu và gây xơ cứng động mạch.

Ngoài ra, một nghiên cứu liên quan cũng được công bố trên "Tạp chí Tim mạch Mỹ", trong đó các nhà nghiên cứu đã khảo sát 6.550 đối tượng với độ tuổi trung bình là 53,2. Kết quả cho thấy những đối tượng không bao giờ ăn sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch với tử vong do mọi nguyên nhân tăng lần lượt là 87% và 19% so với những người ăn sáng.

Vì vậy, bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe mạch máu. Ngoài việc ăn sáng đều đặn, bạn cũng cần chú ý đến cách ăn sáng. Người Nhật thường hiếm khi ăn 3 bữa sáng sau:

- Thực phẩm chiên rán

Quẩy chiên, bánh xoắn và các thực phẩm chiên rán khác không tốt cho sức khỏe. Những loại thực phẩm này chứa nhiều calo, chất béo và chỉ có một thành phần dinh dưỡng duy nhất. Việc sử dụng loại thực phẩm này lâu dài sẽ không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể và dễ dẫn đến béo phì.

- Cháo trắng và dưa chua

Bữa sáng kiểu này có vấn đề về dinh dưỡng, hàm lượng natri cao, ít dinh dưỡng, ăn lâu dài có hại cho sức khỏe.

- Thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa

Đồ ăn nhẹ, bánh ngọt, bánh quy… chứa hàm lượng chất béo chuyển hóa cao, ăn lâu dài sẽ có hại cho sức khỏe tim mạch và dễ hình thành các mảng bám trên thành mạch máu.

Những thực phẩm tăng nguy cơ xơ cứng mạch máu

Dữ liệu do WHO cho thấy hơn 50% trường hợp mắc bệnh tim mạch vành trên toàn thế giới có liên quan đến cholesterol tăng cao bất thường. Nếu lượng cholesterol quá cao, lipid sẽ tích tụ trong mạch máu, tạo thành mảng bám, khiến mạch máu cứng và hẹp lại, cuối cùng dẫn đến các bệnh như nhồi máu não.

Vì vậy, kiểm soát và ổn định mức cholesterol là cách tốt nhất để ngăn chặn tình trạng xơ cứng mạch máu. 3 loại thực phẩm dưới đây chứa nhiều cholesterol, ăn càng ít càng tốt.

1. Não động vật

Não động vật là thực phẩm có hàm lượng cholesterol cực cao. Trong 100g óc lợn có khoảng 2571mg cholesterol và 2447mg ở óc bò, cần ăn ít óc động vật.

2. Nội tạng động vật

Nội tạng như gan, thận, phổi, lòng và các bộ phận khác là món khoái khẩu của nhiều người nhưng không nên ăn quá nhiều. Hàm lượng cholesterol trong những bộ phận này cao gấp 5 đến 6 lần so với thịt thông thường.

Việc ăn một lượng lớn nội tạng trong thời gian dài có thể gây ra mức cholesterol quá mức trong cơ thể, đe dọa tới sức khỏe.

3. Thực phẩm giàu axit béo bão hòa

Thực phẩm có hàm lượng axit béo bão hòa cao bao gồm mỡ lợn, bơ, … Việc ăn một lượng lớn axit béo bão hòa trong thời gian dài sẽ dẫn đến tăng hàm lượng cholesterol “xấu” trong cơ thể, đe dọa sức khỏe tim mạch.

4 thói quen ăn uống của người Nhật

Số liệu cho thấy tuổi thọ trung bình ở Nhật Bản là 84 tuổi, trong khi ở Trung Quốc chỉ là 76. Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Tuy nhiên, người Nhật được biết tới không thích thể thao, 60% người dân không mấy tích cực chơi thể thao. Mặc dù vậy tỷ lệ béo phì ở người trưởng thành Nhật Bản chỉ là 3,7%, tỷ lệ béo phì ở người già thậm chí còn thấp hơn.

Những điều này có thể liên quan tới thói quen ăn uống hằng ngày của họ, dưới bên là 1 số thói quen bạn có thể tham khảo:

- Kiểm soát lượng thức ăn ăn vào

Ai đã từng ăn đồ Nhật chắc hẳn sẽ có cảm giác này, mặc dù nhìn có vẻ đồ ăn Nhật rất đa dạng nhưng số lượng mỗi món lại rất ít. Nguyên nhân là do người Nhật có thói quen chỉ ăn no 8 phần, lượng calo tiêu thụ trung bình hằng ngày của người Nhật là 2.719 calo.

- Thích giữ nguyên vị nguyên bản

Món ăn truyền thống của người Nhật đa số đều chế biến ở dạng luộc hoặc hấp để giữ nguyên hương vị nguyên bản của thực phẩm nhiều nhất có thể.

Cách nấu nướng này không chỉ có thể giữ được giá trị dinh dưỡng của thực phẩm mà còn giảm bớt một số chất có hại sinh ra từ các phương pháp nấu nướng như chiên, nướng, xào.

- Ăn nhiều cá

Nhật Bản là một quốc đảo, trên bàn ăn của họ thường xuyên có cá, lượng cá tiêu thụ bình quân đầu người mỗi năm đạt hơn 100 kg, thậm chí còn nhiều hơn cả gạo. Cá rất giàu chất dinh dưỡng như omega-3, canxi, kẽm và có hàm lượng chất béo thấp nên không gây béo phì.

- Thích ăn các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành như miso và natto cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn của người Nhật. Ăn đậu nành thường xuyên sẽ giúp cơ thể bổ sung protein.

Các chất dinh dưỡng như isoflavone đậu nành có lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, protein đậu nành có lợi trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và giúp giảm cholesterol.

