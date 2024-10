Khán giả bám rào để xem Trấn Thành và 29 anh trai, bãi xe thất thủ

Tối 19/10, concert Anh trai say hi tổ chức ở khu đô thị Vạn Phúc, TP Thủ Đức, TPHCM. Đây là đêm nhạc thứ hai sau concert hôm 28/9. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Đến gần 19h, dòng người bất tận đổ về khu đô thị Vạn Phúc vẫn không ngớt. Bãi ô tô và xe máy phía bên chứa lượng phương tiện khủng lên đến hàng nghìn chiếc. Mỗi xe máy có giá 10.000 đồng, ô tô 30.000 đồng. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Nhiều người nghĩ ra cách bấm lưu lại định vị trên điện thoại để thuận tiện việc tìm xe. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Khán giả vất vả leo hành lang phân hàng vì cơn mưa lớn lúc chiều gây đọng nước. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Nhiều khán giả không tiếp nhận đầy đủ thông tin về tư trang, vật dụng cá nhân mang theo nên nhiều khách rơi vào thế khó khi quầy gửi đồ không nhận đồ giá trị và cũng không thể niêm phong mang vào trong. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Công tác check- in trải qua nhiều bước chặt chẽ như quét mã, đánh dấu lên tay... Ảnh: Phạm Nguyễn.

Với những người không có vé, họ chọn cách ngồi ngoài bãi cỏ hướng mắt theo dõi chương trình cách khoảng 300 m. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Hàng trăm người bám rào phía ngoài concert theo dõi đại nhạc hội đang diễn ra. Lần thứ hai tổ chức concert ở TPHCM, chương trình vẫn đón nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, nhất là người trẻ - đối tượng show Anh trai say hi hướng tới. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Hồi chiều, mưa lớn xảy ra ở khu vực tổ chức concert. Hàng nghìn khán giả đội mưa, sẵn sàng bước vào nhạc hội cùng 29 anh trai. Hôm nay, Negav không có mặt do vướng lùm xùm đời tư. Ảnh: Phạm Nguyễn.

Không khí bên trong concert thứ hai của Anh trai say hi. Tại thảm đỏ, hai MC Lê Dương Bảo Lâm và Vũ Thảo My xác nhận Concert 3 của chương trình sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Phạm Nguyễn.

