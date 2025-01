Thương lái 'ôm' gần hết hàng, người dân thủ phủ quất cảnh miền Trung lãi lớn

Xã Cẩm Hà (TP Hội An, Quảng Nam) được xem là thủ phủ quất cảnh của miền Trung. Nơi đây có khoảng 300 hộ dân chuyên trồng quất cảnh. Chưa đầy ba tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2025 nên những nông dân Cẩm Hà đang tất bật tỉa cành, sơn chậu, chờ ngày bàn giao cho thương lái.

Theo người dân địa phương, quất Tết năm nay quả to tròn và đẹp đều.

Hào hứng tưới nước cho những chậu cây vàng ươm quả, anh Nguyễn Quốc Cường (SN 1989) chia sẻ, năm nay gia đình anh trồng được 1.500 chậu quất Tết. Đến nay, toàn bộ số cây đã được thương lái từ Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình,... đặt mua, với giá từ 500.000 đến 2,5 triệu đồng mỗi chậu.

Làng quất cảnh Hội An tất bật cho mùa làm ăn lớn nhất năm.

Gia đình anh Cường là một trong những hộ trồng quất cảnh nhiều nhất Hội An.

So với năm ngoái, giá quất năm nay tăng khoảng 5-10%, giúp gia đình anh có doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng.

"Hầu hết quất ở đây đã được thương lái chốt cọc từ sớm và nhờ chăm sóc hộ, chỉ chờ đến ngày là đưa xe tới chở. Trừ chi phí, gia đình tôi lãi hơn 500 triệu đồng", anh Cường tiết lộ.

Theo anh Cường, khác với trồng quất cảnh bán Tết ở miền Bắc, quất ở Hội An được trồng từ nhỏ trên ruộng khoảng hai năm. Đến năm thứ ba, từ tháng 9-10 âm lịch thì cây được bứng vào chậu.

Năm nay do thời tiết không thuận lợi, mùa hè thì nắng hạn, gần Tết mưa lạnh kéo dài nên các nhà vườn phải luôn túc trực để can thiệp kỹ thuật kịp thời đảm bảo trái quất to, đẹp, sẵn sàng phục vụ Tết.

Những ngày này, thợ vườn tất bật chăm sóc, đảm bảo cho cây tươi đẹp trước khi bàn giao cho thương lái.

Người trồng quất cảnh dùng dây buộc các cành lại để tạo thế và phân bố quả cho đồng đều.

Có kinh nghiệm 10 năm trồng quất, anh Nguyễn Viết Giỏi (SN 1979) những ngày này đang hì hục cùng nhóm thợ sửa soạn lại những chậu quất để bàn giao cho thương lái.

Tết này, vườn anh có 400 chậu quất các loại và đã bán được hơn 90%, thu về khoảng 500 triệu đồng.

"Năm nay, giá quất không biến động nhiều so với mọi năm nhưng được thương lái đến đặt hàng sớm. Tới nay, hầu hết bà con tại đây đã bán gần sạch số quất trong vườn, chỉ còn lại số ít được giữ để bán lẻ cho khách chơi trong vùng và đưa ra các hội thi", anh Giỏi nói.

Một số cây quất cổ thụ, quất thế được chủ vườn cho thuê dịp Tết với giá 3-10 triệu đồng. Trước khi bàn giao cho khách, quất được thay chậu mới.

Từ Đà Nẵng vào Hội An để đặt mua quất chuẩn bị bán Tết, anh Nguyễn Tế Nhân (SN 1977) cho biết, năm nay anh đặt mua hơn 300 chậu quất cảnh lớn với tổng giá trị gần 500 triệu đồng.

Sau khi đặt cọc, anh để lại nhờ chủ vườn chăm sóc và dự kiến đến ngày 17/12 âm lịch mới đưa cây về bày bán ở chợ hoa trên đường Hoàng Thị Loan (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Ghi nhận tại một số vườn, nghề trồng quất cảnh không chỉ giúp các chủ vườn "bội thu" trong dịp Tết mà còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người dân địa phương khi đây là thời kỳ cây cần chăm sóc nhiều nhất.

Những chậu quất cảnh đã được thương lái đặt cọc và ký gửi để chủ vườn chăm sóc đến cận Tết mới "bàn giao".

Tùy từng giai đoạn phát triển của quất, các chủ vườn sẽ thuê lao động đến chăm sóc. Càng về gần Tết, số lao động được thuê càng đông hơn, mỗi ngày công được trả từ 250.000-400.000 đồng/người.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mai Thanh Hùng, Phó Chủ tịch xã Cẩm Hà, cho biết, dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, địa phương cung cấp ra thị trường khoảng 71.000 chậu quất các loại.

Hiện hơn 75% số quất tại đây đã được thương lái đặt mua sỉ. Nếu bán hết số quất còn lại, người dân địa phương có thể thu về khoảng 45 tỷ đồng.