Thành công từ mô hình nuôi vịt khép kín

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Thành cho biết, sau nhiều trăn trở tìm hướng lập nghiệp, anh đã khởi nghiệp thành công từ mô hình nuôi vịt trên cạn bằng phương pháp nuôi lạnh, khép kín. Trước khi quyết định khởi nghiệp, anh dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi gia cầm, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công. “Năm 2019, tôi đầu tư chuồng nuôi 5.000 con vịt giống với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 300 triệu đồng”- anh Thành kể.

Anh Nguyễn Đức Thành thành công với mô hình chăn nuôi vịt

Dù đã tìm hiểu kỹ, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình thành công song khi bắt tay vào thực hiện, trong thời gian đầu Thành gặp không ít khó khăn về con giống, đặc biệt là không có kinh nghiệm để phát hiện bệnh ngay từ khi vịt giống có biểu hiện để kịp thời chữa trị. Thành chia sẻ, anh đã từng có lúc muốn dừng bước sau những lần thất bại và cạn vốn. Từ những động viên và hỗ trợ của người thân, Thành lại đứng lên theo đuổi giấc mơ làm giàu trên quê hương. Anh tham gia các lớp tập huấn về kiến thức kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống bệnh cho gia cầm do các tổ chức đoàn thể của địa phương tổ chức rồi tự mày mò, thiết kế, nâng cấp mô hình nuôi vịt trên cạn theo phương pháp nuôi lạnh, khép kín hoàn toàn. Phương pháp này có nhiều ưu điểm hơn so với nuôi theo trang trại truyền thống vì đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, chăn nuôi sạch và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chị Nguyễn Thị Minh Hằng - Bí thư Huyện Đoàn Phú Giáo, cho biết, thời gian qua, Huyện Đoàn tổ chức nhiều đợt cho đoàn viên thanh niên đi học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hợp tác thanh niên; hỗ trợ đoàn viên thanh niên triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), kết nối đầu ra sản phẩm; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay chính sách để đầu tư, phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh tạo ra giá trị kinh tế cao cho các sản phẩm nông nghiệp.

Với quy mô chuồng được nâng cấp, Thành nuôi 25.000 con vịt theo hình thức gối đầu, 15 ngày xuất chuồng bán một lứa, tương đương 5.000 con. Sau khi trừ các khoản chi phí, cứ 1.000 con vịt bán ra, anh thu lợi khoảng 60 triệu đồng.

Anh Lê Minh Hải - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hiệp (huyện Phú Giáo) cho biết, Đoàn thanh niên xã đã giới thiệu hai mô hình chăn nuôi hiệu quả để tham gia hội thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023, trong đó có mô hình nuôi vịt trên cạn theo phương pháp nuôi lạnh, khép kín hoàn toàn của Nguyễn Đức Thành. Đến nay, lực lượng thanh niên trên địa bàn xã Tân Hiệp đã có hơn 60 ý tưởng sáng tạo đóng góp vào Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam do Trung ương Đoàn phát động.

Nguồn: [Link nguồn]