Quạt điều hòa mini giá siêu rẻ “thổi vù vù 3 cấp độ” gây sốt, đáng tiền hay phí tiền?

Thứ Sáu, ngày 19/06/2020 13:30 PM (GMT+7)

Những chiếc quạt điều hòa mini giá rẻ “giật mình” chỉ từ 120.000-350.000 đồng đang được rao bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử, được quảng cáo rầm rộ có thể giảm nhiệt độ phòng xuống 6 -8 độ C và có thể làm lạnh trong 8 giờ liền.

Vào hè, vào những ngày nắng nóng thiêu đốt, những sản phẩm làm mát được rao bán rầm rộ khắp các siêu thị điện máy, các cửa hàng bán lẻ lẫn trên chợ mạng được nhiều người quan tâm. Trong đó, những sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh, giá rẻ và có thể tích điện luôn được người tiêu dùng quan tâm nhất.

Quạt điều hòa mini gây sốt ngày hè.

Trên các mạng xã hội, sản phẩm quạt điều hòa mini đang được rao bán rầm rộ, tràn lan với giá siêu rẻ, chỉ từ 120-400.000 đồng/ sản phẩm khiến người dân phát sốt.

Được quảng cáo là thiết bị làm mát nhập khẩu, có khả năng làm mát cực nhanh bằng công nghệ ion không khí tiên tiến, thông qua màng lọc làm sạch vi khuẩn khiến không khí trở nên trong lành hơn. Đặc biệt, có khay chứa nước hoặc đá làm mát sâu; tạo độ ẩm, không làm khô da; có chức năng lọc không khí; hoạt động mạnh mẽ không có tiếng ồn…

Với chiêu bán hàng “giảm giá”, hàng nghìn người không ngần ngại mua về “cho vui” rồi không sử dụng được.

Ngoài ra, tài khoản facebook Lê Trang còn cho biết, quạt điều hòa mini này có đèn led tích hợp 7 màu tạo ra ánh sáng ban đêm nhẹ nhàng, êm dịu… Với các tính năng nổi trội phù hợp cho giấc ngủ của trẻ nhỏ, nhân viên văn phòng, người đi tập thể dục. Quạt có thể duy trì được độ mát trong vòng 8 giờ liên tục, có chức năng tích điện nên có thể sử dụng khi mất điện hoặc ở những nơi không có nguồn điện.

Liên hệ với chị Kiên, người rao bán quạt điều hòa mini trên chợ mạng (trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chị cho biết mình đang bán sản phẩm này với giá 249.000 đồng/ chiếc và được rất nhiều người đặt mua, có ngày chị bán được cả trăm chiếc.

“Sản phẩm bao gồm 1 quạt, 1 dây cắm, mẫu năm 2020 có thể phun sương tạo ẩm, có bảo hành 12 tháng. Tuy nhiên, hãng không cung cấp ổ cắm nên bạn sẽ phải tự mua thêm bên ngoài để sử dụng”, chị Kiên nói.

Nhiều người tỏ ra bực mình và phàn nàn khi “đập hộp” chiếc quạt điều hòa mini siêu rẻ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người mua quạt điều hòa mini giá rẻ về dùng tỏ ra rất thất vọng và bực mình vì không như quảng cáo.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh (Cầu Giấy, HN) bức xúc: “Tôi thấy quảng cáo hay quá nên đặt mua với giá 330.000 đồng/ chiếc, nhưng khi nhận hàng đã biết là phí tiền vì nó quá bé, không khác gì món đồ chơi của trẻ con. Khi cắm điện dùng thì thấy sức gió quá yếu, phải dí sát cái quạt vào mặt thì mới thấy hơi mát như mình cầm chiếc quạt giấy phe phẩy. Bực mình tôi vứt luôn vào thùng rác”.

Tài khoản facebook Hoa Lan cho biết, nghe họ nói mát lắm các kiểu nên đặt mua hơn 300.000 đồng/ chiếc nhưng khi dùng thì sức gió không bằng cái quạt đồ chơi của con gái.

“Nhìn nó bé bằng bàn tay thì mát làm sao được. Người bán bảo cho đá vào cho mát, tôi cho vào thì không khác gì mình cho cục đá vào cái cốc, hơi nước chảy ra nhà, đi lau dọn quá tội. Đúng là mua cho vui chứ không làm ăn gì được. Phí tiền”, chị Lan bày tỏ.

Chiếc quạt điều hòa mini chỉ bằng bàn tay, sức gió yếu và có nguy cơ cháy nổ cao.

Theo tìm hiểu của PV, quạt điều hòa mini thực chất là một thiết bị thổi hơi nước loại nhỏ được làm bằng nhựa, chạy bằng pin hoặc nguồn điện 5V, công suất cực nhỏ chỉ 10w. Sản phẩm này chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không thể thay thế quạt điện hay điều hòa nhiệt độ bình thường.

Hơn nữa, hầu hết các tài khoản bán hàng trên chợ mạng đều là cộng tác viên đăng bài theo mẫu có sẵn của kho và hưởng tiền chênh lệch khi bán được sản phẩm. Chính vì vậy, cùng 1 sản phẩm với hình ảnh giống hệt nhau, nhưng quạt điều hòa mini lại có giá bán chênh lệch hàng chục thậm chí vài trăm nghìn đồng. Thậm chí người bán cũng chưa bao giờ sử dụng.

Anh Phan Bản, thợ điều hòa tại Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng, điều hòa mini hay quạt tích điện mini, quạt điều hòa mini chắc chắn không có tác dụng gì trong những ngày nắng nóng đến 39-40 độ C. Chưa kể, sử dụng sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nơi bảo hành chính hãng rất dễ hỏng hóc, cháy nổ, mất an toàn cho người sử dụng. Do vậy, người tiêu dùng nên tìm hiểu thật kỹ trước khi xuống tiền mua sản phẩm này.

