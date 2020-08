Phát hiện 19 tấn thịt đông lạnh quá hạn sử dụng chuẩn bị tuồn ra thị trường

Thứ Tư, ngày 05/08/2020 14:30 PM (GMT+7)

Lực lượng quản lý thị trường Bình Dương vừa phát hiện hơn 19 tấn sản phẩm gồm chân giò heo, chân gà và nội tạng động vật quá hạn sử dụng, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Thực hiện công tác trinh sát địa bàn, ngày 04/8/2020, cục QLTT Bình Dương chủ trì phối hợp cùng chi cục thú y, đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương tiến hành khám kho hàng cho thuê không biển hiệu thuộc công ty TNHH đầu tư kho vận Miền Nam tại khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: QLTT Bình Dương.

Được biết, kho hàng này có 5 kho lạnh, đoàn kiểm tra mới kiểm tra 1 kho lạnh là 1 container thì phát hiện hơn 19 tấn sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn dùng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị.

Cụ thể sản phẩm động vật đông lạnh gồm 11.830 kg chân gà quá hạn dùng; 5.600 kg chân giò heo bị ôi thiu, biến đổi màu sắc, mùi vị; 2.180 kg dồi trường, sụn gà, trứng non, bao tử heo, vú heo, thịt đà điểu, heo nái, nai, ức vịt… không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá lô hàng trên 500 triệu đồng.

Do chủ lô hàng đã thừa nhận hành vi vi phạm nên đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Sản phẩm động vật đông lạnh quá hạn sử dụng. Ảnh: QLTT Bình Dương.

Dự kiến hôm nay 5/8/2020 lực lượng QLTT sẽ kiểm tra 4 kho lạnh còn lại.

