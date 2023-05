Mổ bụng vịt bất ngờ thấy vật thể lạ, tưởng đồ vứt đi hóa ra là "mỏ vàng" hơn 300 tỷ

Năm 1984, tại Hồ Nam, Trung Quốc có người nông dân Trần Bính An vốn nhanh nhẹn lại chăm chỉ. Anh sớm nhận ra rằng chỉ dựa vào trồng trọt thì khó mà khá lên. Vì thế Bính An chuyển sang chăn nuôi thêm gia cầm. Anh và vợ tính toán sẽ nuôi vịt, vì vợ anh vốn am hiểu về loài gia cầm này.

Vợ chồng Bính An chuyển sang nuôi vịt mong kiếm được thêm thu nhập.

Hai vợ chồng hết lòng chăm sóc cho đàn vịt, chờ chúng đẻ trứng là có thể đổi lấy gạo, lấy tiền. Có lần chẳng để ý, Bính An để một con “vịt vàng" nuốt nhầm vật lạ cứng như đá. Sau vài hôm, thấy vịt vàng này có bộ dạng mệt mỏi, trong lòng anh có chút bất an, nhưng không dám nói cho vợ mình vì sợ sẽ bị mắng.

Vài ngày sau, vợ của anh Bính An thông báo sắp có người nhà đến thăm, dặn anh sáng sớm đến chuồng vịt lấy chút trứng vịt đi chợ bán, đổi thịt heo về làm rượu và thức ăn. Nào ngờ đến sáng, Bính An đi tới chuồng thì con vịt kia đã chết. Sợ vợ mắng, Bính An nghĩ: “Ta còn mua thịt heo gì, hầm một nồi canh vịt này, vừa giấu tội, vừa lấy lòng được người nhà vợ”.

Không ngoài dự đoán, lúc mổ bụng vịt, Bính An quả nhiên tìm được thứ hại chết "vịt vàng" - một vật trong suốt lấp lánh. Dưới ánh mặt trời, vật này phát ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp, không khỏi làm cho Bính An hoa mắt. Bởi vì có chút hiểu biết, anh từng nghe có cô gái Sơn Đông tên Ngụy Chấn Phương cũng tìm được viên kim cương trong đất. Nửa tin nửa ngờ, buổi trưa ăn xong anh lập tức chạy tới chợ nhờ chuyên gia kiểm chứng. Nhưng những chuyên gia này nhìn thấy "tảng đá" đầy mùi vịt mà Bính An lấy ra, đều lắc đầu nói rằng đây không thể nào là kim cương, còn cười nhạo anh. Anh có chút nản lòng trở về nhà.

Vật thể lạ được Bính An tìm thấy vô cùng lấp lánh.

Thế nhưng, anh cũng không có ý từ bỏ. Nằm trên giường, anh đột nhiên nhớ ra, trên một tờ báo anh từng đọc có địa chỉ của một viện bảo tàng Bắc Kinh, chuyên gia bên trong khẳng định có thể giám định "tảng đá" này có phải là kim cương hay không. Vì thế, Trần Bính An liền dựa theo địa chỉ trên báo chí, đem viên đá gửi cho chuyên gia bảo tàng, thỉnh cầu giám định. 3 tháng trôi qua, anh bất ngờ nhận được hồi âm của chuyên gia Bắc Kinh. Điều khiến Bính An hết sức vui mừng là các chuyên gia Bắc Kinh đã xác nhận "đá" mà anh gửi đi là một viên kim cương sạch vô cùng quý báu, trọng lượng sạch sẽ 4,6 cara.

Kim cương của Bính An có vầng sáng màu xanh da trời, trong như nước, là loại tốt nhất trong các loại kim cương tịnh thủy. Sau khi nói rõ giá trị thật giả, chuyên gia lại nói rằng kim cương là tài sản quốc gia nên sẽ trưng thu. Để biểu dương công lao phát hiện của anh, họ quyết định thưởng cho Bính An 6000 tệ. Khoản tiền này đủ khiến anh thực hiện được giấc mơ làm giàu của mình.

Vật thể tưởng chừng là sỏi đá nhưng lại giúp Bính An đổi đời.

Một thời gian rất lâu sau Trần Bính An mới biết được, viên kim cương tinh khiết mà anh nộp lên có giá trị thị trường lại lên tới 90 triệu NDT (hơn 300 triệu đồng), trở thành một trong những bảo vật trấn bảo của viện bảo tàng.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mo-bung-vit-bat-ngo-thay-vat-the-la-tuong-do-vut-di-hoa-ra-la-34mo-v...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/mo-bung-vit-bat-ngo-thay-vat-the-la-tuong-do-vut-di-hoa-ra-la-34mo-vang34-hon-300-ty-c6a27836.html