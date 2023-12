Lãi tiết kiệm xuống đáy, người dân mạnh tay xuống tiền mua xe ô tô mới

Sau khi lãi suất huy động về đáy, hàng loạt ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay mua nhà, mua xe ô tô. Theo khảo sát, mức lãi suất cho vay mua xe ô tô mới đã được nhiều ngân hàng điều chỉnh về quanh mức từ 7 đến 10%/năm, thời hạn cho vay kéo dài từ 5 đến 9 năm. Một số ngân hàng có mức lãi suất cho vay mua ô tô mới dưới 9%/năm có thể kể đến như Eximbank, Vietcombank, TPBank, Shinhan Bank, MSB,...

Cùng với lãi suất cho vay mua ô tô xuống mức thấp, thời gian qua nhiều hãng xe, đại lý tiếp tục tung ra những chính sách ưu đãi, khuyến mãi lên tới hàng trăm triệu đồng để kích thích nhu cầu mua xe mới của người dân. Trong tháng 11 vừa qua, các phiên bản Toyota Vios được giảm từ 24-30 triệu đồng, Veloz Cross giảm từ 33-35 triệu đồng, Avanza Premio giảm từ 28-30 triệu đồng. Riêng đối với khách hàng mua Yaris Cross được giảm 73 triệu đồng, Yaris Cross HEV giảm 86 triệu đồng.

Người dân mạnh tay xuống tiền mua xe mới giúp doanh số bán hàng của các hãng ô tô tiếp tục cải thiện trong tháng 11

Không kém cạnh, Honda Việt Nam phối hợp cùng các nhà phân phối ô tô triển khai chương trình khuyến mại cho các dòng xe Honda City, Honda BR-V, Honda HR-V, Honda Civic và Honda Accord. Bên cạnh mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ, Honda Việt Nam cùng các nhà phân phối ô tô giảm tiếp 50% số lệ phí còn lại cho khách hàng mua Honda City, BR-V L, HR-V, Civic và Accord. Trong đó nhiều mẫu Honda CR-V được hộ trợ tới 150 triệu đồng tiền mặt bên cạnh 50% hỗ trợ lệ phí trước bạ từ Chính phủ,…

Ở phân khúc xe sang, mẫu xe Subaru Outback có mức ưu đãi tới gần 500 triệu đồng. Mẫu Volkswagen Tiguan cũng được giảm tổng cộng 500 triệu đồng tại đại lý, trong đó có 200 triệu đồng đến từ chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ của nhà phân phối. Mẫu xe BMW 7-Series được giảm trực tiếp 500 triệu đồng. BMW X6 là mẫu xe được giảm nhiều nhất trong danh mục sản phẩm của BMW Việt Nam, lên tới 570 triệu đồng - ngang giá niêm yết của một mẫu sedan hạng B như Hyundai Accent. Trong khi mẫu BMW X7 cũng được giảm 420 triệu đồng,…

Trước hàng loạt chính sách ưu đãi, khuyến mại được đại lý, hãng xe và ngân hàng triển khai, nhu cầu mua xe ô tô mới của người dân tiếp tục ghi nhận phục hồi trong tháng 11/2023.

Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết trong tháng 11/2023, doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên trong hiệp hội đạt 27.953 xe tăng hơn 11% so với tháng liền trước. Trong đó xe du lịch chiếm 22.451 xe tăng 14% so với tháng trước, xe thương mại đạt 5.318 xe giảm 5% so với tháng trước và xe chuyên dụng đạt doanh số 184 xe tăng 30% so với tháng 10.

Doanh số bán hàng của xe ô tô lắp ráp trong nước đạt 18.092 xe, tăng 10% so với tháng trước và doanh số bán hàng của xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 9.861 xe cũng tăng 10% so với tháng liền trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11/2023 đạt 263.249 xe, giảm 29% so với năm 2022, Trong đó, xe ô tô du lịch giảm 31%, đạt 198.573 xe, xe ô tô thương mại đạt doanh số 62.671 xe giảm 16% so với cùng kỳ và xe ô tô chuyên dụng đạt doanh số 2.005 xe, giảm tới 57% so với năm 2022. Trước đó, doanh số bán xe của các thành viên VAMA giảm mạnh trong tháng 1, tháng 4, tháng 5 và tháng 8 khi doanh số bán hàng đạt đưới 24.000 xe/tháng. Trong đó, doanh số bán hàng tháng 1/2023 chỉ đạt 17.314 xe, doanh số bán hàng thấp nhất trong năm 2023 này.

Tính đến hết tháng 11/2023, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 157.336 xe, giảm 25% so với cùng kỳ trong khi xe nhập khẩu đạt 105.913 xe, giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.

Cùng với các thành viên của VAMA, theo công bố của TC Group, lượng xe Hyundai bán ra trong tháng 11 vừa qua đạt mức 7.980 chiếc, ghi nhận mức tăng 6,9% so với tháng trước đó. Đây là tín hiệu khá tốt giúp hãng xe Hàn Quốc tiếp tục thống trị doanh số trong năm 2023 này khi tổng doanh số cộng dồn đạt 56.606 chiếc. Dù vậy, doanh số bán hàng trong 11 tháng của Huyndai cũng giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh số bán hàng của các hãng xe ô tô trong nước giảm mạnh năm nay được đánh giá do ảnh hưởng chung từ nền kinh tế từ đầu năm đến nay. Theo đó, nhiều thời điểm lãi suất cho vay mua xe tăng lên tới 15-18%/năm khiến nhiều người đã phải quyết định hoãn kế hoạch mua xe mới của mình để tiết kiệm chi phí.

