Khách sạn, công ty lữ hành giới thiệu loạt chính sách hỗ trợ đặc biệt cho du khách

Thứ Hai, ngày 08/02/2021 15:33 PM (GMT+7)

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các khách sạn, công ty lữ hành đã áp dụng nhiều chính sách như hoàn, hủy booking miễn phí, đổi tour xa vùng dịch, hướng tới tối ưu trải nghiệm khách hàng cũng như du lịch an toàn.

Nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt

Sau một năm chịu tác động nặng nề do Covid, ngành du lịch phải tiếp tục “vượt khó” khi dịch bệnh tái bùng phát ngay trước thềm Tết Nguyên đán, thời điểm vốn được xem là “mùa bội thu” của các khách sạn, đơn vị lữ hành. Với kinh nghiệm xử lý các diễn biến bất ngờ của dịch bệnh trong năm 2020, các doanh nghiệp du lịch đã chuẩn bị nhiều phương án hoàn, hủy, đổi booking linh hoạt cho khách hàng.

Đại diện Công ty Du lịch Vietrantour thông tin, với các yêu cầu hủy tour tới Quảng Ninh, công ty đang đàm phán với các bên cung cấp dịch vụ tại khu vực có dịch bùng phát để đảm bảo việc hoàn trả phí cho du khách.

Nhiều biện pháp hỗ trợ được doanh nghiệp đưa ra để hỗ trợ du khách (Ảnh: FLC Sầm Sơn)

Còn với Vietravel, hãng cho biết đối với khách hàng đã đăng ký tour có hành trình tham quan ở Hạ Long khởi hành từ 29/1/2021 trở đi, hãng đã thông báo tới khách hàng về việc chuyển hướng tuyến tham quan khác thay thế cho Hạ Long hoặc hoàn bằng coupon du lịch có thời hạn đến 30/4/2021. Trong đó, các vùng miền Trung, cao nguyên, Tây Nam Bộ và Phú Quốc là điểm đến du xuân an toàn được công ty tư vấn thay đổi hành trình cho hành khách.

Về phía các đơn vị khách sạn và lưu trú, theo đại diện FLC Hotels & Resorts, hàng loạt giải pháp hỗ trợ linh hoạt đã được áp dụng trên toàn hệ thống, trong đó đáng chú ý là chính sách hoàn hủy linh hoạt trước 48h.

Hệ thống quần thể FLC giới thiệu chính sách hoàn hủy phòng linh hoạt trước 48 giờ check-in (Ảnh: FLC)

Cụ thể, khách hàng sẽ được hưởng điều kiện hoàn, hủy miễn phí lên đến 48 giờ trước giờ check-in. Chính sách này sẽ được áp dụng cho tất cả các booking tại hệ thống FLC Hotels & Resorts từ tháng 2/2021, ngoại trừ booking combo.

Tối ưu quyền lợi và trải nghiệm khách hàng

Chị Hoài Anh (Ba Đình, Hà Nội) vừa đặt tour du lịch Hạ Long – Yên Tử cho gia đình không lâu thì nhận được thông tin Quảng Ninh phải giãn cách nhiều địa điểm. “Cả nhà tôi vừa lo lắng về tình hình dịch, vừa buồn vì chuyến đi du xuân sẽ không thể được thực hiện. Tuy nhiên, phía đơn vị lữ hành đã nhanh chóng liên hệ và trao đổi về các phương án thay đổi booking, khiến tôi cảm thấy rất yên tâm và hài lòng về chất lượng dịch vụ. Vì vậy, gia đình tôi không hủy tour hoàn tiền mà quyết định chuyển hướng tour như công ty tư vấn.”

Đại diện hệ thống FLC Hotels & Resorts cho hay, ở thời điểm hiện tại, ưu tiên cao nhất của các quần thể là vẫn đảm bảo an toàn và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

“Là một trong những đơn vị quản lý khách sạn đầu tiên công bố chính sách hỗ trợ mùa dịch, chúng tôi mong muốn mang tới tâm lý thoải mái cho du khách và hướng tới du lịch an toàn. Trong đó, với chính sách hoàn hủy linh hoạt lên đến 48 giờ trước giờ check-in, du khách có thể thoải mái sắp xếp lịch trình để tận hưởng kỳ nghỉ tại những điểm đến an toàn mà không cần lo lắng về phí tổn trong việc hoãn, huỷ phòng”, đại diện FLC Hotels & Resorts cho hay.

Được biết, cũng trong đầu tháng 2, hệ thống quần thể nghỉ dưỡng 5 sao này còn giới thiệu combo lưu trú an toàn tại villa biệt lập, khép kín mang tên gọi “Stay Safe in Style – Du xuân an toàn – Đón Tết bình an”, phù hợp cho các gia đình có người già và trẻ nhỏ.

Lưu trú tại các villa biệt lập, tiện ích nội khu đẳng cấp thuộc hệ thống FLC với mức giá chỉ từ 1.280.000 VND/người/đêm (Ảnh: FLC Quy Nhơn)

“Trước tình hình dịch bệnh tái bùng phát, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn cần nhanh chóng đưa ra các chính sách hỗ trợ đặc biệt nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng. Đồng thời, các sản phẩm du lịch phù hợp với bối cảnh mới, đi cùng với hệ thống phòng dịch chuyên nghiệp cũng là điều mà các doanh nghiệp cần chú trọng để đảm bảo vận hành hiệu quả, an toàn, không để lây lan dịch bệnh trong hoạt động du lịch”, một chuyên gia nhận định.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/dia-oc/khach-san-cong-ty-lu-hanh-gioi-thieu-loat-chinh-sach-ho-tro-dac-biet-cho-du-khach-1790874.tpo