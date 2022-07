Hà Nội tiêu hủy 8 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu

Trước đó, ngày 29/9/2021, Đội QLTT số 12 thuộc Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với Công an quận Thanh xuân kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại số 10B (ngõ 126 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân) của chủ kinh doanh là Phạm Quốc Hưng. Kết quả, Đoàn kiểm tra đã tạm giữ 566 sản phẩm sữa tắm Tesori d'Oriente made in Italy là hàng mỹ phẩm giả và gần 8 tấn mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa gần 2,6 tỷ đồng. Ngày 21/6/2022, Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã tuyên bị cáo Phạm Quốc Hưng 30 tháng tù cho hưởng án treo về tội buôn bán hàng giả (đối với sản phẩm sữa tắm Tesori d'Oriente made in Italy). Ngày 11/7/2022, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Quốc Hưng, phạt tiền hơn 129 triệu đồng đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế; không đăng ký thành lập hộ kinh doanh; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có các thông tin không đúng sự thật và không niêm yết giá; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa nhập lậu trị giá trên 2,4 tỷ đồng.