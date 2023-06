Ế ẩm kéo dài, hãng ôtô "sang" tung ưu đãi đến nửa tỉ đồng

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tiêu thụ ôtô trong tháng 5-2023 chỉ đạt 20.726 chiếc, tiếp tục giảm 8% so với tháng trước và giảm sâu đến 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, tiêu thụ ôtô trong tháng 4-2023 giảm 25% so với tháng 3 và giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sức tiêu thụ trên toàn thị trường giảm mạnh kéo dài khiến không chỉ hãng ôtô thông thường mà ngay cả nhiều hãng xe "sang" cũng phải chạy các chương trình ưu đãi, giảm giá sâu.

Hãng Audi Việt Nam vừa ra mắt chương trình khuyến mại "Quà tặng liền tay, đón ngay hè đến cùng Audi" kéo dài đến hết tháng 9-2023 với gói ưu đãi 2 năm bảo hiểm vật chất lên tới 141 triệu đồng hoặc nhận tiền mặt tương đương.

Hãng xe này còn tung ra chương trình giảm giá lên tới 300 triệu đồng/chiếc dành cho tất cả xe sử dụng động cơ xăng với các dòng sedan Audi A4, A6, A8L; dòng Sportback Q5, A7 và dòng SUV Q2, Q3, Q5, Q7, Q8.

Ông Laurent Genet, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ôtô Á Châu - nhà nhập khẩu chính thức Audi tại Việt Nam, kỳ vọng chương trình ưu đãi dành cho tất cả mẫu xe xăng của hãng sẽ đủ sức hấp dẫn phân khúc khách hàng cao cấp tại Việt Nam.

Ông Trần Tấn Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Liên Á quốc tế - nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam, xác nhận khách hàng mua xe Audi sử dụng động cơ xăng có thể tiết kiệm lên tới 441 triệu đồng/chiếc, tùy mẫu.

Xe sang ưu đãi "khủng"

Một hãng xe sang khác là Mercedes-Benz cũng đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng. Trong đó, nổi bật nhất là ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho dòng xe GLC thế hệ hiện tại (X253) trên toàn hệ thống phân phối.

Tại các đại lý, mẫu SUV Mercedes-Benz GLC đời cũ đang được giảm giá mạnh để xả hàng tồn. Với mức giảm giá 19%, phiên bản GLC 300 4Matic được giảm khoảng 500 triệu đồng/chiếc, từ 2,639 tỉ đồng còn 2,139 tỉ đồng/chiếc.

Tại các đại lý BMW, xe BMW 3-Series bản cũ (Pre-LCi) được thanh lý với giá khá thấp, chỉ còn 1,295 tỉ đồng/chiếc cho bản tiêu chuẩn (320i Sport Line), 1,509 tỉ đồng/chiếc và 1,629 tỉ đồng/chiếc cho lần lượt bản 320i M Sport và 330i M Sport.

Mẫu 5-Series cũng được giảm giá mạnh. Theo đó, bản 520i tiêu chuẩn còn 1,889 tỉ đồng/chiếc, bản 520i M Sport còn 2,299 tỉ đồng/chiếc.

Mẫu X3 bản tiêu chuẩn giảm 140 triệu đồng/chiếc, còn 1,659 tỉ đồng/chiếc; bản cao cấp giảm 200 triệu đồng/chiếc, còn 2,219 tỉ đồng/chiếc.

Riêng mẫu BMW X5 giảm giá mạnh nhất với mức giảm gần 600 triệu đồng/chiếc cho bản M Sport, giá sau giảm còn 3,429 tỉ đồng.

Các hãng xe sang khác cũng đang có nhiều ưu đãi cho khách hàng như tặng 50%-100% lệ phí trước bạ; tặng các gói bảo dưỡng, bảo hiểm, điện thoại cao cấp; giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc hỗ trợ vay mua xe trả góp lãi suất 0%...

