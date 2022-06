Đại biểu chất vấn giá xăng tăng cao, Bộ trưởng nói vẫn rẻ hơn Lào 11.000 đồng/lít

Vấn đề về giá xăng dầu tăng cao, giảm thuế để "hạ nhiệt" giá mặt hàng này tiếp tục được các đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc ngày 8-6.

Nhấn mạnh giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và hiện đang ở mức cao, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) chất vấn Bộ trưởng về biện pháp giảm các khoản thuế để kìm đà tăng giá xăng dầu nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết so với nước lân cận như Lào, giá xăng tại quốc gia này còn cao hơn giá xăng ở Việt Nam từ 10.000 - 11.000 đồng/lít. Bên cạnh đó, giá xăng ở Campuchia, Thái Lan đều cao hơn Việt Nam.

Bộ trưởng đặt vấn đề giá xăng dầu liên tục tăng cao thì có giảm thuế hay không, bởi việc giảm thuế liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đối với thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu, hiện đã giảm 2.000 đồng/lít (tương đương 50%) đối với mặt hàng xăng.

"Thuế bảo vệ môi trường với xăng hiện nay còn 2.000 đồng/lít, chúng ta có giảm thêm được nữa không? Theo quy định hiện nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ được quyết giảm 1.000 đồng/lít, nếu muốn giảm cả 2.000 đồng/lít còn lại thì thẩm quyền thuộc Quốc hội"- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho hay.

Đối với việc có giảm các loại thuế khác như thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, Bộ trưởng cho biết sẽ đánh giá tác động việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, báo cáo Chính phủ và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh giải pháp giảm thuế để "hạ nhiệt" giá xăng dầu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng cần đồng bộ nhiều giải pháp khác. "Giá xăng dầu còn phụ thuộc vào quan hệ cung - cầu, hay vấn đề nhập hàng của thị trường nào, mua của thị trường nào thì rẻ. Cùng với đó, cần đẩy mạnh sản xuất trong nước. Vừa qua Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn đã hoạt động 100% công suất, nhưng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn thì giảm công suất" - ông Hồ Đức Phớc nêu rõ.

Sau phần trả lời của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính rà soát các loại thuế, phí trong giá xăng dầu bởi không phải loại thuế nào cũng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, mà có trách nhiệm của Chính phủ như thuế nhập khẩu trong công thức tính giá cơ sở, lợi nhuận định mức, chi phí định mức...

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo, rà soát toàn diện các công cụ, giải pháp, các biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm đối tượng như ngư dân đánh bắt xa bờ, doanh nghiệp giao thông vận tải...

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp thu và cho biết sẽ nghiên cứu toàn diện, đánh giá tác động của biện pháp giảm thuế, báo cáo Chính phủ.

Đăng ký tranh luận, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) cho biết chưa đồng ý với trả lời của Bộ trưởng về vấn đề xăng dầu. Bởi theo ông Thân, việc Nhà nước can thiệp quá nhiều vào giá xăng dầu sẽ khiến việc vận hành không phù hợp với cơ chế thị trường. "Hãy để giá xăng dầu trong nước tăng giảm theo giá thế giới, nếu có can thiệp thì cần can thiệp đúng mức, không quá cố gắng để giảm mức lớn nhất"- đại biểu Nguyễn Văn Thân nói.

Làm rõ vấn đề đại biểu Nguyễn Văn Thân tranh luận, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết xăng dầu là mặt hàng bình ổn giá, nên đến một thời điểm nào đó, Nhà nước phải can thiệp để giảm giá xăng dầu.

Theo ông Hồ Đức Phớc, việc giảm giá sẽ giúp giảm giá thành sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy sức cạnh tranh, giải quyết lao động, tạo tích lũy cho nền kinh tế, từ đó chúng ta sẽ thu được thuế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, giảm thuế xăng dầu ở mức nào cần phải có đánh giá tác động đầy đủ.

