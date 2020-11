Cuối năm, xe sang nhập khẩu khan hàng, có xe chênh hơn 200 triệu chỉ sau vài tháng

Thứ Tư, ngày 25/11/2020 16:14 PM (GMT+7)

Do không có xe mới nhập về, nhiều dòng xe sang khan hàng bỗng tăng giá đột biến. Trên thị trường, có xe chỉ sau khoảng 3 tháng đã bị “đội giá” tới gần 300 triệu/xe.

Còn nhớ thời điểm quý 2 và 3 vừa qua, mẫu xe Ford Explorer được các đại lý giảm giá kèm phụ kiện tới hàng trăm triệu đồng/xe so với giá niêm yết, xuống còn 1,9 tỷ đồng/chiếc. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 11, do thị trường khan hàng nên vẫn mẫu xe đó, có đại lý đã bán chênh 150 triệu đồng so với giá niêm yết. Như vậy, chỉ sau khoảng 3 - 4 tháng khách hàng mua xe Ford Explorer phải chịu chênh từ 200 - 250 triệu/xe. Hiện, trên thị trường mẫu xe này được các đại lý bán với giá 2,1 tỷ đồng/xe, trong đó nhiều đại lý đã hết hàng từ lâu.

Xe Ford Explorer khan hiếm, nhiều đại lý đã bán chênh hàng trăm triệu đồng so với giá niêm yết

Anh Ngô Minh T. – nhân viên tư vấn của một hãng ô tô trên đường Giải Phóng cho hay, hiện trên thị trường đa số các đại lý đều hết dòng xe này.

“Đây là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, hiện các nhà máy tại Mỹ ngừng sản xuất nên hãng không có hàng mới về. Những xe còn tồn từ trước đây giờ thành hàng quý hiếm. Thông thường, cứ dịp cuối năm lượng khách mua xe lại tăng lên, khi không có xe mà lại nhiều khách có nhu cầu mua cùng lúc đã khiến dòng xe này đội giá lên hàng trăm triệu” – anh T. cho hay.

Cũng theo nhân viên tư vấn bán hàng, nếu khách ký chờ xe mới thì quý 4 năm 2021 may chăng mới có xe về, có thể còn chậm hơn thế.

Với hãng Mercedes cũng tương tự. Một số khách hàng tại Hà Nội kể rằng đã ký hợp đồng mua xe Mercedes từ tháng 10 nhưng phải chờ tới tháng 12 mới được nhận xe. Chưa kể, giá bán của các đại lý đúng giá công bố, không được giảm như trước. Chẳng hạn, mẫu GLC 300 4Matic nếu mua hồi tháng 7 và 8 được đại lý giảm khoảng 60 triệu đồng, nay bán đúng giá công bố 2,4 tỷ đồng và phải chờ hơn 1 tháng mới có xe.

Một thương hiệu khác là Lexus cũng có doanh số bán tăng vào những tháng cuối năm. Một số mẫu xe của Lexus cũng đang trong tình trạng hàng nhập chưa về kịp và khách hàng chờ đợi.

Volvo Việt Nam cũng đang trong tình trạng thiếu xe. Đại diện Volvo tại Hà Nội cho biết, hai mẫu xe vừa ra mắt là S60 R-Design và XC90 T8 Recharge có nhiều khách hàng lựa chọn.

Volvo Việt Nam cũng đang trong tình trạng thiếu xe

Mẫu S60 R-Design có nhiều khách hàng nữ đặt mua. Đây là mẫu sedan hạng sang mang phong cách thể thao có giá gần 1,7 tỷ đồng; Còn chiếc XC90 T8 Recharge hiện có giá bán gần 4,6 tỷ đồng. Một số khách hàng tiết lộ phải chờ đến tận tháng 4/2021 mới được nhận xe. Theo đại diện Volvo, do số lượng nhập khẩu có hạn nên đến nay hàng trăm khách hàng đặt mua mà chưa có xe để giao.

Nói về tình trạng này, đại diện các đại lý đều cho rằng số lượng xe ô tô nhập khẩu liên tục giảm do các doanh nghiệp (DN) giảm lượng nhập về. Điều này đã tạo ra sự khan hiếm nguồn cung, kéo theo giá cũng tăng lên.

Được biết, không chỉ xe mới tăng giá, mà tại các salon xe cũ, do khan hàng nên một số xe nhập khẩu hạng sang cũng tăng cả trăm triệu “ăn theo”. Hiện một số mẫu xe cũ rơi vào tình trạng “cháy hàng”.

Tại các salon xe cũ, nhiều xe nhập khẩu cũ cũng trong tình trạng "cháy hàng"

Tăng cao nhất là các mẫu xe Prado của Toyota. Chủ môt salon xe cũ trên đường Nguyễn Xiển Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, chiếc Prado VX, đời 2016 đi 40.000 km, tháng trước cửa hàng rao bán 3,15 tỷ đồng chẳng ai hỏi mua, nhưng nay giá xe này tăng lên 3,25 tỷ đồng khách vẫn sẵn sàng lấy. Đại diện salon này lý giải, giá mẫu xe này tăng cao là do không có xe mới nhập về.

Với số tiền dưới 1 tỷ, dòng Hyundai Santa Fe sản xuất các năm từ 2015-2018 có giá bán trong khoảng từ 700-800 triệu đồng cũng đang được khách hàng săn lùng, đẩy giá của dòng xe này tăng thêm khoảng 20-30 triệu đồng mỗi chiếc.

Theo thống kê, Thị trường xe sang Việt Nam năm 2020 vẫn hết sức nhộn nhịp. Từ đầu năm, gần 30 mẫu xe và phiên bản mới liên tục ra mắt, giá bán từ hơn 1 tỷ cho đến hàng chục tỷ đồng, phục vụ những khách hàng giàu có.

Càng về cuối năm, nhu cầu càng tăng cao. Các doanh nghiệp cho rằng cuối năm nguồn cung sẽ khan hiếm hơn, nhất là với các mẫu xe bán chạy hoặc không còn đủ màu, đủ phiên bản cho khách hàng lựa chọn.

Giới kinh doanh ô tô dự báo, với xe mới trong quý 4 này, nhu cầu tăng cao và sẽ tăng trưởng so với quý 4/2019. Còn với xe cũ, quý 4 là thời gian thị trường sôi nổi nhất vì nhu cầu mua xe cuối năm tăng mạnh. Số lượng xe cũ bán ra trong quý 4 có thể bằng cả 3 quý trước cộng lại.

Cũng theo giới kinh doanh ô tô, trong những tháng cuối năm, giá xe sẽ tiếp tục nhích lên.

