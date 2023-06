Chi tiêu Tết Đoan Ngọ: Chỉ dám mua bó lá xông

Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 năm nay rơi vào ngày 22/6 dương lịch. Đây là ngày lễ quan trọng của người Việt Nam mang ý nghĩa tiêu diệt sâu bọ phá hoại mùa màng, với mong muốn diệt trừ sâu bọ, xua đuổi bệnh tật, đón nhận may mắn, cầu mong sức khỏe an lành và cuộc sống ấm no, đủ đầy...

Ngay từ sáng sớm, các khu chợ ở TPHCM đã tấp nập các mặt hàng phục vụ Tết Đoan Ngọ, trong đó không thể thiếu mặt hàng bánh ú lá tre, cơm rượu, lá xông... "Tôi đã chuẩn bị sẵn các loại bánh, cơm rượu từ ngày hôm trước. Năm nay giá cả các mặt hàng đều không tăng so với năm trước" - người bán hàng trên đường Nguyễn Hữu Cầu (quận 1) nói.

Theo đó, bánh ú lá tre có giá từ 50.000 - 80.000 đồng/chục tùy lớn nhỏ; bánh bá trạng 40.000 đồng/cái; bộ đồ cúng 10.000 đồng/bộ...

Cơm rượu có giá từ 50.000 - 60.000 đồng/hộp, các loại xôi, chè trôi nước từ 20.000 - 30.000 đồng/hộp đã được tiểu thương chuẩn bị sẵn, khách chỉ cần yêu cầu sẽ được phục vụ tận nơi.

Theo quan niệm của nhiều người, ăn cơm rượu nếp vào ngày Tết Đoan Ngọ sẽ tác dụng diệu kỳ. Cơm rượu hội tụ ngũ vị có thể làm cho các loại "sâu bọ" ký sinh trong cơ thể người "say rượu" mà chết đi. Do đó mặt hàng này rất đắt khách.

Lá xông gồm xương rồng và các loại lá thơm như liễu, khuynh diệp, ngũ trảo... (có thể dùng để nấu nước xông hơi, giải cảm) vẫn được bán theo giá những năm trước, trung bình từ 10.000-15.000 đồng/bó, tùy lớn nhỏ được bày bán nhiều nhất trong ngày này.

"Năm nào cũng vậy, tôi đều mua bó lá xông treo trước cửa hoặc để một góc nhà với hy vọng đuổi điều xấu, mang lại may mắn, sức khỏe cho gia đình" - chị Tâm (ngụ đường An Dương Vương, quận 8) cho biết.

Thay vì mua sắm đủ các loại hoa trái ăn mừng Tết Đoan Ngọ thì nhiều người chỉ chọn mua bó lá xông trong ngày này. Kinh tế khó khăn, việc làm không có nên mình muốn mua sắm gì cũng phải tính toán chứ không thể thoải mái chi tiêu như trước. Mặc dù thực phẩm, hoa trái trong ngày này không tăng giá nhưng tôi chỉ mua những gì thiết yếu thôi - một người tiêu dùng tâm sự.

Không ít người cùng chung suy nghĩ tiết kiệm. "Mua bó lá xông 10.000 đồng cho gọi là có trong ngày Tết Đoan Ngọ, thêm bó bông cúc 20.000 đồng trưng bàn thờ gia tiên thôi" - chị Trà (công nhân khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân tranh thủ đi chợ sớm nói.

Bà Hương, tiểu thương chợ Tân Định cũng lo lắng vì sức mua không như kỳ vọng. Năm nay trái cây về nhiều, giá rẻ như vải miền Bắc loại 1 chỉ 40.000 đồng/kg, bưởi da xanh ruột hồng có cuống lá 60.000 đồng/kg, quýt 50.000 đồng/kg... "Tôi bán đúng giá, thậm chí còn khuyến mãi thêm nhưng sức mua rất thấp. Mình cũng hiểu tình hình chung rất khó khăn nên chỉ cố gắng cầm cự" - bà Hương bộc bạch.

Các loại hoa trái, bánh ú lá tre phục vụ Tết Đoan Ngọ được tiểu thương bày bán đầy ắp nhưng hầu như rất ít khách mua.

