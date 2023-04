Bán nhà để mua "miếng thịt ba chỉ" trị giá 1,7 tỉ, người đàn ông "sốc" khi nghe kết quả thẩm định

Nhân vật chính trong câu chuyện là một người hâm mộ đá cuồng nhiệt. Người đàn ông này chia sẻ năm đó ông thậm chí còn không ngại bán nhà của mình, đổi lấy 500 vạn NDT (khoảng 1,7 tỉ đồng) để mua một miếng “món thịt ba chỉ kho tàu”. Sau khi nghe được lời giới thiệu của ông, khán giả không khỏi bật cười, rốt cuộc là một miếng “thịt ba chỉ” như thế nào mà đáng để một người đàn ông phải bán nhà?

Người đàn ông đến với chương trình cùng “miếng thịt ba chỉ kho tàu".

Thực tế, loại đá mà người đàn ông đem đến chính là đá hình thịt, đúng như tên gọi có nghĩa là đá trông giống như một miếng thịt. Hầu hết đá thịt là đá trầm tích, đá silicon hoặc đá biến đổi, sở dĩ nó có nhiều màu sắc như vậy là do trong quá trình chuyển động địa chất lâu dài, tiếp xúc với các khoáng chất khác tạo nên. Trong đó nổi tiếng nhất là “hòn đá thịt Đông Pha”, một trong những bảo vật của 3 thị trấn lớn trong Tử Cấm Thành.

Ngoại trừ lớp da đã được nhuộm nhẹ bằng một lớp hổ phách, phần còn lại của miếng thịt mà người đàn ông đem đến đều được hình thành bởi tự nhiên thuần khiết, hoàn toàn xứng đáng là cực phẩm trong các “hòn đá thịt” bởi vì giá trị quá quý giá. Nhiều người lại cho rằng "thịt kho tàu" mà vị khán giả này mang đến khi quan sát kĩ màu sắc, hoa văn của nó vẫn kém hơn "đá thịt Đông Pha".

Viên đá Đông Pha nổi tiếng của Trung Quốc.

Trải qua giám định của các chuyên gia tại hiện trường, cuối cùng nhận định "thịt kho tàu" của người đàn ông này không phải là "đá thịt thuần tự nhiên". Vừa nghe đến kết quả này, người đàn ông vô cùng sửng sốt, khán giả cũng liên tục thở dài, vì biết rằng "đá thịt thủ công" so với "đá thịt tự nhiên" thực sự kém hơn rất nhiều. "Đá thịt thủ công" chính là đá do con người can thiệp cắt, mài, đương nhiên không có giá trị như "đá thịt tự nhiên".

Tuy nhiên ngay khi người đàn ông đang rất thất vọng vì đã bán cả căn biệt thự để mua hòn đá này, các chuyên gia lại làm ông bất ngờ một lần nữa vì miếng thịt này có chút đặc biệt. Phần lớn là tự nhiên, chỉ có một số ít là thủ công, vì vậy giá trị cũng rất cao, ước tính giá thị trường có thể ở mức 2 triệu NDT (7 tỉ đồng)

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn cho rằng, người đàn ông năm đó đã dùng 500 nghìn NDT để mua nó là thật sự là táo bạo. Bởi vì thị trường “đá thịt” năm đó đã quá nóng khiến nhiều người nhân cơ hội bán ra những viên “đá thịt thủ công”. Một viên đá như vậy chi phí chỉ vài trăm, vài nghìn NDT nhưng có thể lừa được người mua hàng với giá hàng chục nghìn NDT. Người đàn ông trong chương trình cũng được coi là may mắn vì không gặp phải người bán như vậy.

Tuy đã qua thủ công nhưng viên đá vẫn có giá trị cao.

Lúc này người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cuối chương trình, các chuyên gia vẫn khuyên người đàn ông nên đưa miếng "thịt kho tàu" này vào bảo tàng để nó được bảo quản tốt hơn. Đồng thời, các chuyên gia cũng cảnh báo tất cả các nhà sưu tập đá rằng khi mua đá phải tỉnh táo và đừng bao giờ bị lừa dối bởi những người có ý định xấu.

Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ban-nha-de-mua-34mieng-thit-ba-chi34-tri-gia-17-ti-nguoi-dan-ong-34s...Nguồn: https://arttimes.vn/kinh-te/ban-nha-de-mua-34mieng-thit-ba-chi34-tri-gia-17-ti-nguoi-dan-ong-34soc34-khi-nghe-ket-qua-tham-dinh-c6a26478.html