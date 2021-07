9x trồng thứ cây mọc dại ở Việt Nam mà đút túi hơn 21 tỷ

Ở Việt Nam, bạn có thể bắt gặp giống cây này mọc phổ biến ở các vùng nông thôn, bờ bụi và trên những bãi đất trống ở thành thị.

Không chỉ xuất hiện nhiều ở Việt Nam, bồ công anh còn mọc phổ biến ở nhiều nước châu Á khác như Nhật Bản, Trung Quốc. Nếu như ở nước ta, chúng được coi là giống cây dại ít giá trị thì ở nước bạn, có người đã kiếm được tiền tỷ nhờ "mỏ vàng" bồ công anh. Và nhân vật này chính là Viên Duy Khang - một 9x với óc kinh doanh tài ba ở Trung Quốc.

Trước đó, Khang từng tốt nghiệp đại học Đồng Tề (Thượng Hải). Năm 2015, sau thời gian dài làm việc tại thành phố, anh quyết định trở về quê hương để lập nghiệp.

Quê nhà của anh là thôn Vương Đại, nơi đây là 1 thôn trang nhỏ, từng nằm trong danh sách trọng điểm cần xóa đói giảm nghèo của địa phương. Trước kia, đất trong thôn được dùng để trồng ngô và lúa mạch, nhưng do nhân lực ít cộng thêm nhiều nguyên do khác, thu nhập của người dân chỉ đạt chưa đầy 2.000 NDT (hơn 7 triệu đồng)/năm. Nông dân trong thôn cũng từng thử trồng các loại cây cho kinh tế cao nhưng do sản lượng ít, không có đầu ra nên sau vài lần thất bại, kế hoạch này đã trôi dần vào dĩ vãng.

Để cải thiện tình hình, anh Khang đã lên 1 kế hoạch cụ thể: Trồng bồ công anh để làm trà thảo mộc, bán cho các công xưởng hỗ trợ xóa đói giảm nghèo. Các xưởng này sẽ thuê người dân trong thôn sản xuất, sau đó đem bán thành phẩm qua mạng.

Tuy nhiên, ý tưởng của anh Khang quá mới mẻ nên ban đầu đã vấp phải sự phản đối của người dân. Năm đầu tiên, bồ công anh vẫn chưa phát triển, 9x đành phải nhập nguyên liệu thô từ nơi khác về để công xưởng vận hành, tạm thời giải quyết vấn đề nguồn cung trước mắt. Nhưng việc kinh doanh online trên sàn TMĐT truyền thống thì không thuận lợi như anh nghĩ.

Hàng không bán được, trà thảo mộc chỉ có thể chất đống trong kho hàng, vốn đình trệ. Cho tới năm 2017, khi việc bán hàng online trên các MXH bắt đầu nổi lên ở Trung Quốc, đi kèm với đó là nạn hàng giả tràn lan, anh Khang bắt đầu thu về 1 lượng lớn khách hàng trung thành nhờ nguyên tắc "chỉ bán hàng thật". Dần dần, anh nhận ra việc bán online trên các nền tảng MXH chính là lối đi đột phá để tiêu thụ trà thảo mộc.

Năm 2019, anh thành lập thương hiệu Trà Làm Vườn, đưa trà thảo mộc lên app mua sắm Tô Ninh. Chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 tháng, doanh thu đã đạt 6 triệu NDT (21,3 tỷ đồng). Có lần còn thu về 700.000 NDT chỉ trong 1 ngày. Nhờ vậy, thu nhập của người dân trong thôn đã tăng lên tới 5.000 NDT (17,7 triệu đồng)/năm so với con số 2.000 NDT trước đó.

Tháng 8/2019, anh Khang đăng ký chương trình "thôn mua sắm" trên app Tô Ninh. Đây là chương trình hỗ trợ các hộ kinh tế vừa và nhỏ, giúp các thôn làng xuất khẩu hàng hóa và giao thương online. Từ đây, thu nhập của toàn thôn tăng cao hơn nữa là điều hoàn toàn khả thi.

