Ju Dan Tae của "Penthouse" dẫn đầu 4 gã chồng tồi khét tiếng nhất màn ảnh Hàn?

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 10:04 AM (GMT+7)

Ngoài chuyện cắm sừng vợ, các vai diễn của Ju Dan Tae, Lee Tae Oh, Han Ji Yong... còn đểu giả và thủ đoạn đến không ngờ.

Lee Tae Oh của Thế Giới Hôn Nhân

Tae Oh (Park Hae Joon) trong Thế giới hôn nhân là một người hết lòng yêu chiều vợ, thương con nhưng cũng không quên ngoại tình. Bề ngoài, anh chồng có vẻ hết mực chung thủy, hoàn hảo, tuy nhiên, Tae Oh ngấm ngầm qua lại với bồ nhí nhiều năm.

Lee Tae Oh gây đau khổ cho vợ của mình

Đến lúc bị phát giác, "gã chồng tồi" vẫn không hề hối hận, thậm chí còn cho việc ngoại tình là đúng: "Trái tim con người không phải chỉ có một cảm xúc, ta không ngừng yêu khi kết hôn đâu. Điều làm tôi phát điên là tôi cùng lúc yêu cả hai người. Trái tim tôi chân thành với cả hai người họ."

Ghen ngược lại khi "bà ăn nem"

Trơ trẽn hơn, Tae Oh công khai ngoại tình nhưng vẫn yêu vợ, ghen ngược khi thấy vợ cũng có bồ nhí, thậm chí đã có kẻ thứ 3 bên ngoài nhưng vẫn muốn giữ gia đình 3 người hạnh phúc, khiến người xem tức tối.

Han Ji Yong ở phim Mine

Đằng sau vẻ ngoài điển trai, tri thức, Han Ji Yong (Lee Hyun Wook) chính là gã chồng ác ma đáng sợ trong bộ phim Mine. Trên thường trường anh là một kẻ mưu mô, còn ở nhà Ji Yong là người chồng giả dối đến ghê rợn. Bên ngoài thì có vẻ là người rất yêu thương vợ, nhưng Ji Yong ngấm ngầm đưa tình cũ về sống chung dưới một mái nhà, lén lút vụng trộm với nhau dù ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ghét bỏ.

Ji Yong diễn vai yêu thương vợ rất đạt

Cho đến khi mối quan hệ bị vạch trần thì Ji Yong lại giết người bịt đầu mối. Phụ nữ đối với anh ta chỉ đơn giản như món đồ chơi. Có thể anh ta có cuộc đời bất hạnh, nhưng đó không phải là lý do chính đáng để anh trở nên ác độc.

Ju Dan Tae trong Penthouse

Người đàn ông đốn mạt nhất màn ảnh Hàn gọi tên Dan Tae (Uhm Ki Joon) của Penthouse. Dan Tae với muôn vàn tội trạng từ giết người giấu xác, bạo hành đến ngoại tình với 4-5 người cùng một lúc. Anh ta còn sẵn sàng giết luôn cả vợ, thích thú với chiến tích ngoại tình và còn tổ chức cưới sang trọng với người thứ 3, là người cha bạo lực với con cái.

Trùm ác ma gọi tên Joo Dan Tae.

Joo Dan Tae là một tay lừa đảo bậc thầy. Anh ta đã cướp cả danh tính lẫn tài sản của Joo Dan Tae thật, cái tên và thân phận Joo Dan Tae đang dùng là giả. Anh ta còn ra tay sát hại dã man chồng trước của Shim Soo Ryeon, sau đó cưới cô và lừa dối suốt 16 năm.

Tranh thủ tình một đêm với Yoon Hee

Sau tất cả lỗi lầm gây ra, Dan Tae chưa bao giờ tự nhận mình sai và đang còn nỗ lực gieo rắc cái ác, sự khốn khổ tiếp theo ở phần 3 của Penthouse.

Lee Hyuk trong The Last Empress

Trong The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng), Lee Hyuk là một ông vua bù nhìn, ngoại tình của Đại Hàn Đế quốc vướng vào nghi án giết người, sau đó cưới một cô nàng Lọ Lem dân thường để tránh scandal. Dù đã cưới Oh Sunny (Jang Na Ra) làm hoàng hậu, anh ta vẫn ngang nhiên ngoại tình với cung nữ, thậm chí còn âm mưu giết vợ.

Lee Hyuk từng được vợ yêu đơn phương.

Lee Hyuk luôn phải làm bù nhìn, là con rối cho thái hậu và không có thực quyền trong tay cũng rất đáng thương. Trước sự lương thiện, đáng yêu của Hoàng hậu Sunny đã làm lay động trái tim gã vua tàn độc.

Lee Hyuk vừa đáng thương lại vừa đáng ghét nhất bộ phim

Chỉ tiếc là khi Lee Hyuk bắt đầu yêu Sunny thì trái tim Hoàng hậu lại chỉ còn tổn thương và hận thù. Dù Lee Hyuk là một vai phản diện, độc ác nhưng vẫn có những điểm đáng yêu khiến khán giả không sao ghét nổi. Mối tình dở dang của Lee Hyuk và Sunny cũng để lại nhiều tiếc nuối.

