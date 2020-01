10 cảnh nóng trên màn ảnh Hàn Quốc hot nhất thập kỷ qua

Thứ Ba, ngày 28/01/2020 07:10 AM (GMT+7)

Những cảnh quay táo bạo của các bộ phim Hàn Quốc khiến người xem không khỏi bối rối, đỏ mặt nếu lỡ mở xem ở chốn đông người.

Tình yêu ngọt ngào và lãng mạn không thể thiếu những nụ hôn, những cái ôm, phim tâm lý tình cảm lãng mạn cũng cần có thứ “gia vị” quan trọng là “cảnh nóng” để phát triển câu chuyện tình yêu của nhân vật. Có không ít những cảnh khỏa thân và ân ái táo bạo của các diễn viên, khiến nhiều khán giả phải thay đổi định kiến rằng, phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn “chỉ nắm tay là yêu rồi”.

1. Something In The Rain (Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi)

Phải thừa nhận, trong phim "Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi", Son Ye Jin và Jung Hae In diễn cảnh “nóng” quá ngọt ngào và tình tứ. Những nụ hôn và cảnh âu yếm của cặp đôi nhân vật chính khiến người xem tin rằng, tình yêu của họ đã xóa được khoảng cách tuổi tác quá lớn.

Tốc độ tiến triển tình yêu của cặp đôi Soon Hee và Jin Ah “quá nhanh và nguy hiểm”.

Cặp đôi đã có cảnh “giường chiếu” đầu tiên sau khi cùng nhau ăn tối và uống rượu vang. Sau đó, Soon Hee đã nài nỉ “chị đẹp” ở lại đây đêm nay. Soon Hee đưa Jin Ah về nhà để cô giục bố mẹ đi ngủ sớm, sau đó “chị đẹp” trốn khỏi nhà theo bạn trai.

Đặc biệt cảnh giường chiếu trong phim đều rất ngọt ngào, rất tình nhưng cũng đầy dễ thương. Nhiều khán giả theo dõi phim cũng khó có thể kiềm chế được những phản ứng như bủn rủn tay chân, tim như ngừng đập hay "điêu" hơn là "xịt máu mũi".

2. A Frozen Flower (Song Hoa Điếm)

Song Hoa Điếm chính là bước ngoặt đưa Song Ji Hyo từ một "ngọc nữ màn ảnh" trở thành một trong những "nữ hoàng cảnh 18+". Ngôi sao Running Man sẵn sàng khỏa thân để lộ bộ phận nhạy cảm, đóng cảnh ân ái với tài tử Jo In Sung. Cả hai có rất nhiều cảnh mặn nồng được quay cực kỳ chi tiết, có cảnh phải quay đến 40 lần để đạt được ý đồ nghệ thuật do đạo diễn đưa ra.

Mặc dù phim có khá nhiều cảnh nóng, nhưng không hề dung tục. Ngược lại, bộ phim có tính nghệ thuật cao và nội dung nhân đạo sâu sắc, bằng chứng là các giải thưởng và đề cử cao trong những năm 2009, 2010.

3 Ám Ảnh Ngoại Tình (Obsessed)

Lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam năm 1969, quân đội Hàn Quốc đưa quân sang Việt Nam, bộ phim kể về quan hệ tình cảm nồng cháy nhưng đầy trái ngang và nguy hiểm giữa thượng úy Kim Jin Pyung với vợ của cấp dưới.

Cảnh "mùi mẫn" táo bạo của hai diễn viên chính ngay trên chiếc xe Jeep.

Trong "Ám Ảnh Ngoại Tình", tài tử Song Seung Hun xuất hiện trong bộ quân phục đẹp trai ngời ngời, sánh đôi cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lim Ji Yeon. Cặp đôi yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên mặc dù đã có gia đình. Cả hai đã có những màn ân ái nóng bỏng từ trên giường cho đến xe ô tô. Sau mỗi cuộc ân ái, cả hai sống trong nỗi sợ hãi bị phát hiện mối tình vụng trộm.

4. Misty (Mơ Hồ)

Đây là một tác phẩm đình đám của đài JTBC đầu năm nay. Các cảnh nóng của tác phẩm xuất hiện từ ngay tập đầu tiên và được gắn mác 19+ chứ không phải 15+. Hầu hết những cảnh này đều rất gợi cảm khi quay cận cảnh các diễn viên, trong đó có mỹ nhân U50 Kim Nam Joo. Kết hợp với phần âm nhạc và bối cảnh "ướt át", "mơ hồ", Misty thực sự khiến khán giả sốc ngay từ lúc cảnh giường chiếu mới manh nha xuất hiện, cho tới khi chúng bùng nổ trên màn ảnh nhỏ.

Không thể phủ nhận yếu tố 19+ đã góp phần không nhỏ vào thành công của Misty.

Bên cạnh những cảnh giường chiếu nóng bỏng, tác phẩm này còn hút khán giả bằng nội dung hình sự kịch tính, nghẹt thở xoay quanh quá trình đi tìm hung thủ thực sự của vụ án mà nữ MC Go Hye Ran (Kim Nam Joo) bị tình nghi.

5. Untold Scandal

Untold Scandal là bộ phim cổ trang Hàn Quốc chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của Pháp - Les Liaisons dangereuses (Những Mối Quan Hệ Nguy Hiểm). Trong phim, nam tài tử xứ Hàn đã có nhiều cảnh ân ái nóng bỏng với các diễn viên nữ, đặc biệt là "Ảnh hậu Cannes 2007" Joen Do Yeon.

Tuy vậy, những cảnh nóng trong phim lại không quá phản cảm, thô tục vì được xử lý tốt với góc quay và ánh sáng đẹp. Cả hai cho thấy sự rung động vì tình yêu thực sự giữa những cạm bẫy ái tình ngập tràn trong bộ phim. Chính vì thế mà bất chấp những tranh cãi về cảnh nóng, Untold Scandal vẫn thắng lớn ở phòng vé và được ghi nhận ở nhiều giải thưởng như Rồng Xanh, Baeksang...

6. The Servant (Người Hầu)

Người Hầu là bộ phim ghi dấu ấn đậm nét của ngôi sao phim "Ký Sinh Trùng" vừa giành giải Cành cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes 2019 - Jo Yeo Jeong. Từ một diễn viên còn ít tiếng tăm trong làng giải trí, với màn thể hiện xuất sắc trong bộ phim, Jo Yeo Jeong một bước trở thành "nữ hoàng cảnh nóng" trong hơn 10 năm qua ở Hàn Quốc.

Cảnh "nhạy cảm" trong phim rất “nóng” và đẹp chứ không quá đà, dung tục.

Với lợi thế ngoại hình, nữ diễn viên Jo Yeo Jeong thuyết phục khán giả khi vào vai một trong những nàng kỹ nữ nổi tiếng nhất của Hàn Quốc. Những cảnh nóng của cô và các bạn diễn tuy nhạy cảm nhưng được xử lý tinh tế để không những không thô tục mà còn tạo ra nhiều đồng cảm cho nhân vật.

7. Portrait Of A Beauty (Mỹ Nhân Đồ)

Bộ phim lấy bối cảnh thời Joseon khi cô gái Shin Yun Jeong (Kim Gyu Ri) buộc phải giả trai để theo đuổi niềm đam mê hội họa của mình, và vướng vào mối tình với anh chàng bán gương Kang Mu (Kim Nam Gil) và chính người thầy của mình.

Trong phim, ngoài những cảnh khỏa thân 100%, nữ diễn viên còn có những cảnh ân ái táo bạo với hai bạn diễn nam. Kim Gyu Ri được đánh giá cao khi thể hiện được rõ ràng hai trạng thái đối lập của nhân vật, một là cảm xúc thăng hoa của tình yêu và một là những dục vọng tầm thường với một trái tim vô cảm. Trong những khung hình đẹp như tranh của bộ phim, những cảnh nóng này được đánh giá cao về mặt nghệ thuật chứ không phản cảm, thô tục.

8. The Housemaid (Cô Hầu Gái)

Jeon Do Yeon và tài tử Lee Jung Jae có những cảnh ái ân táo bạo khi vào vai trong phim “The Housemaid” - tác phẩm đại diện điện ảnh Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 63.

The Housemaid được làm lại từ bộ phim The Housemaid đình đám từ những năm 1960. Bộ phim xoay quanh những mưu mô, dục vọng cùng mọi điều xấu xa tiềm ẩn trong một gia đình giàu có, với một cặp vợ chồng trẻ có một con gái và hai người hầu gái trong gia đình. Cô hầu gái trẻ tuổi ngây ngô bị ông chủ đẹp trai, đầy uy quyền quyến rũ. Đến lúc người vợ trẻ và bà quản gia phát hiện ra mối quan hệ bất chính thì câu chuyện lên đến đỉnh điểm căng thẳng...

Cảnh "vụng trộm" của cô hầu gái trẻ tuổi với ông chủ.

"Khi quay cảnh này, chúng tôi đã nude thực sự" - Lee Jung Jae tuyên bố. "Thời điểm ghi hình cảnh yêu đương, thời tiết rất lạnh, nhưng chúng tôi gần như không mặc gì lúc lên giường" - tài tử Scandal kể.

9. Bitter Sweet Life (Ngọt Ngào Và Cay Đắng)

Đây là bộ phim đầu tiên mà Oh Yeon Soo - nữ diễn viên nổi tiếng từ Lời cầu hôn thứ hai và vai mẹ của Ju Mong trong Hoàng tử Ju Mong - chấp nhận phá vỡ hình tượng trong sáng để đóng cảnh "nóng" cùng với Lee Dong Wook. Cả hai có mối tình “đôi đũa lệch” giữa một thanh niên tuổi 20 và một người phụ nữ đã có gia đình.

Đây là một trong những cảnh “nóng” ấn tượng nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Cách thể hiện tình cảm giữa hai nhân vật chính quá "nóng bỏng" khiến giờ phát sóng của phim cũng bị chuyển từ 21h40 xuống 23h10 để cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

10. Natalie (Nàng Natalie Của Tôi)

Phim xoay quanh những bí mật về bức điêu khắc nàng Natalie khỏa thân. Từ đó chuyện tình của một vị giáo sư điêu khắc với một cô học trò được kể lại.

Natalie ngập tràn cảnh nóng táo bạo

Khó có thể diễn tả hết những cảnh nóng trong Natalie. Đạo diễn Joo Kyung Jung liên tục dành nhiều thời gian trong phim cho những cảnh chăn gối có phần lặp lại, giữa nhân vật vị giáo sư với hai người phụ nữ khác nhau. Ngay cả poster phim cũng được nhấn mạnh yếu tố “sao nữ khỏa thân”, từ hình ảnh nam-nữ diễn viên chính xuất hiện trong tư thế gợi tình, cho tới lời đề tựa trên poster “nữ diễn viên chính khỏa thân”.

