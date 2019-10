Xe bị hàng loạt cây gỗ đâm xuyên kinh hoàng từ trước ra sau, tài xế vẫn may mắn sống sót

Thứ Sáu, ngày 25/10/2019 12:00 PM (GMT+7)

Một người lái xe đã sống sót một cách kỳ diệu sau sau khi xe của anh va có một pha va chạm “rùng mình” vào phía sau một xe tải chở gỗ.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khi một chiếc SUV đâm vào phía sau một xe tải chở gỗ (Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa Hạt Whitfield)

Hình ảnh từ hiện trường vụ tai nạn ở bang Georgia, Mỹ, cho thấy các khúc gỗ đã đâm phải kính chắn gió trong chiếc SUV của người lái xe này, và xuyên tới tận cửa sổ phía sau xe.

Một số người đã mô tả vụ tai nạn giống như một cảnh tượng trong loạt phim kinh dị nổi tiếng Final Destination.

Ông Edward O'Brien, Trưởng phòng Cứu hỏa hạt Whitfield, bang Georgia, nói với CNN rằng ở thời điểm va chạm xảy ra, người lái xe đang cúi xuống để nhặt thứ gì đó anh ta làm rơi, nên đã may mắn sống sót vì không ngồi thẳng trên ghế.

Trong một bài đăng trên trang Facebook, sở cứu hỏa Hạt Whitfield cho biết người đàn ông đã thoát ra khỏi xe và chỉ phải chịu những vết thương nhẹ. Tuy nhiên, một số người khác lại ​​cho biết chấn thương của anh này thực tế còn nặng hơn nhiều.

Khúc gỗ đâm xuyên qua cửa trước đến tận phần cửa sau của chiếc xe (Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa Hạt Whitfield)

Dawn Fernandez, người cho biết cô đã lái xe qua hiện trường vụ tai nạn sau khi nó xảy ra, đã viết trên Facebook rằng cảnh tượng này khiến cô “ám ảnh”.

"Lúc vụ tai nạn xảy ra, tôi vừa mới lái xe qua nó. Lúc đó xe cấp cứu vẫn chưa đến. Nó khiến tôi rùng mình,” Dawn kể lại, “Đi qua hiện trường được một lúc, tôi đã khóc và cầu nguyện cho những người người bị nạn trên xe.

Ban đầu tôi nghĩ rằng không một ai có thể sống sót. Nó ám ảnh tôi đến tận ngày hôm nay, và chỉ trôi qua khi tôi biết được rằng người lái xe vẫn còn sống sót."

Rất may, người lái xe đã may mắn sống sót do đang cúi xuống gầm xe nhặt thứ gì đó (Ảnh: Cơ quan Cứu hỏa Hạt Whitfield)

Lính cứu hỏa đã phải sử dụng cưa máy cắt xuyên qua 30 đến 40 khúc gỗ để tiếp cận được người lái xe. Sau đó, họ mất thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa để có thể đưa anh ta ra khỏi xe.