Người đàn ông cắn phải vật cứng khi ăn hải sản, nhìn kỹ liền phát hiện điều khó tin

Thứ Tư, ngày 05/10/2022 20:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong lúc ăn hải sản ở nhà hàng, anh Scott Overland bất ngờ phát hiện vật hiếm có trị giá hơn 4.000 USD.

Theo Daily Mail, anh Scott Overland đến từ thị trấn Phoenixville, bang Pennsylvania (Mỹ) gặp vận may khó tin khi đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình. Hôm đó, cả nhà anh Scott đã đến nhà hàng Salt and Air ở thành phố biển Rehoboth Beach, bang Delaware (Mỹ) ăn hải sản.

Trong lúc thưởng thức món được chế biến từ những con trai, anh Scott bất ngờ cắn phải một vật cứng. Ban đầu, người đàn ông tưởng đó là một viên kẹo nhưng khi nhìn kỹ lại, anh mới ngỡ ngàng nhận ra mình cầm trên tay viên ngọc trai tím hiếm có.

Sau đó, anh Scott thử đem viên ngọc trai đến gặp một số chuyên gia và biết rằng viên ngọc trai nhỏ bé này có thể được mua với giá hơn 4.000 USD (khoảng hơn 95 triệu đồng). Hiện, người đàn ông vẫn chưa biết mình sẽ làm gì với viên ngọc trai quý hiếm.

Người đàn ông phát hiện viên ngọc trai màu tím hiếm có khi đang ăn hải sản. Ảnh: Daily Mail

"Quả thực đây là một kỷ niệm thú vị đối với một kỳ nghỉ của gia đình tôi. Chúng tôi đi nghỉ và chỉ định mang về nhà một chiếc áo phông hay một chiếc cốc uống nước làm kỷ niệm, không ngờ lại có thể mang về nhà một viên ngọc trai thật", anh Scott chia sẻ.

Trước đó, một người đàn ông Canada may mắn phát hiện tới 48 viên ngọc trai khi đi ăn hàu. Cụ thể, trong lúc đang thưởng thức hàu rất ngon miệng, ông Eric Bourquin ở Victoria, bang British Columbia (Canada) đột nhiên dừng lại, vẻ mặt cực kỳ khó chịu vì cắn phải thứ gì đó.

Thấy chồng có dấu hiệu nôn, vợ ông đã tiến đến hỏi han. Ngay sau đó, ông Eric che miệng rồi nhả ra nhiều viên ngọc. Sau khi đếm cẩn thận, người đàn ông phát hiện có tới 48 viên ngọc trong con hàu, đủ để làm cả chuỗi ngọc nếu muốn.

Sau khi câu chuyện của ông Eric được truyền thông địa phương đưa tin, tin, anh Gordie McLellan - chuyên viên chăn nuôi hải sản cho biết, ăn hàu phát hiện ngọc xác suất là 1/10000.

Tuy nhiên, ngọc do hàu sinh ra so với ngọc do trai sinh ra vẫn có sự chênh lệch nhất định về phẩm chất, màu sắc và độ sáng bóng nên có lẽ giá thành không được cao như mong đợi. Ông Eric tiết lộ, nếu có người mua những viên ngọc, ông sẽ chia đều số tiền cho những người bạn đi ăn cùng hôm đó.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-can-phai-vat-cung-khi-an-hai-san-nhin-...Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nguoi-dan-ong-can-phai-vat-cung-khi-an-hai-san-nhin-ky-lien-phat-hien-dieu-kho-tin-a553252.html