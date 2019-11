Mỹ: Đi ăn món Trung Quốc, cặp đôi hãi hùng khi phát hiện… răng người bên trong

Thứ Hai, ngày 04/11/2019 18:00 PM (GMT+7)

Một phụ nữ sống tại Mỹ đã thực sự gần như muốn “phát điên”, khi tuyên bố rằng mình tìm thấy một chiếc răng người trong một món cà ri kiểu Trung Quốc, trong lúc đang ăn tối với bạn trai.

Tin tức Mỹ Sự kiện:

Chiếc răng được tìm thấy trong món cà ri thịt lợn của cô Stephanie (ảnh: Daily Star)

Cô Stephanie McDonough, 29 tuổi và anh David Burrows, 38 tuổi, cho biết, họ đã dùng bữa tại một nhà hàng kiểu Trung và gọi một món cà ri với giá 22,8 đô la Mỹ.

Trong khi ăn, Stephanie đã cắn phải một vật cứng và kinh hoàng khi phát hiện một… chiếc răng, bên trong món cà ri nấu bằng thịt lợn.

Cặp đôi khẳng định đó là răng người và không phải răng của họ. Stephanie đã vô cùng tức giận. Trong một bài đăng trên Facebook, cô viết: HÃY TRÁNH XA ĐỒ ĂN TRUNG QUỐC!!!

Một số người cố gắng trấn an Stephanie và cho rằng đó chỉ là chiếc răng lợn, vì món cà ri được nấu bằng thịt lợn.

Nhà hàng kiểu Trung có tên Newtown Road Cantonese Take Away, nơi Stephanie và David dùng bữa, nằm ở thành phố Worcester (Mỹ), đã được xếp hạng vệ sinh an toàn thực phẩm của Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm vào năm ngoái.

Nhà hàng này cũng được đánh giá 4,7/5 sao theo chỉ dẫn của Google, trong đó, một số đánh giá mới nhất đã dùng từ “tuyệt vời” khi bình luận về món ăn của Take Away.

Cô Stephanie đã kêu gọi mọi người tránh xa thực phẩm Trung Quốc (ảnh: Daily Star)

Stephanie cho biết, sau khi thông báo sự việc với quản lý nhà hàng, mình đã được hoàn tiền cho món cà ri thịt lợn, nhưng không phải toàn bộ bữa ăn.

Cùng với đó, không có bất kỳ một lời giải thích nào về nguồn gốc của chiếc răng trong món cà ri. Quản lý nhà hàng cũng một mực khẳng định đây không thể là răng lợn vì cà ri nấu từ thịt lợn chứ không sử dụng xương lợn.

Họ đã hoàn lại tiền với món cà ri cho tôi và nói rằng sẽ chỉ hoàn trả đối với món ăn nào bị bẩn, chứ không phải toàn bộ bữa ăn. Vẫn không có lời xin lỗi nào, Stephanie cho biết.

Kể về sự cố rùng rợn trong món ăn của mình, Stephanie nói với tờ Hereford Times: “Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng đó chỉ là một mẩu xương, nhưng khi đưa lên nhìn kỹ, tôi chắc chắn đó là một chiếc răng”.

Stephanie nói thêm: “Cả hai chúng tôi đều kiểm tra và rõ ràng đó không phải là răng của chúng tôi. Tôi đã gọi cho quản lý nhà hàng ngay sau đó, người này đã cố gắng thuyết phục tôi rằng đó chỉ là món cà ri lợn hầm bình thường?!

Tôi đã cố gắng nghĩ ra mọi thứ có thể tưởng tượng được, nhưng thực sự đó là một chiếc răng. Có thể ai đó đã nhổ vào đó hoặc vấp ngã, nhưng tôi chắc chắn 99% đó là răng người.

Chiếc răng cũng có thể đến từ các nhà cung cấp thực phẩm cho nhà hàng hoặc tới bất cứ nơi nào”.

Stephanie khẳng định đó không phải răng của mình (ảnh: Daily Star)

Theo Hereford Times, người phụ nữ tự xưng là quản lý nhà hàng Take away đã từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc, cho đến khi kết thúc cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng.

Phát ngôn viên của Hội đồng thành phố Worcester xác nhận họ đã vào cuộc điều tra khiếu nại về an toàn thực phẩm của Stephanie và sẽ đến làm việc trực tiếp với nhà hàng Take away.

Daily Star cũng đang nhanh chóng tiếp cận Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm để thực hiện phỏng vấn về sự việc này.