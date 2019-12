Ma cà rồng có thật, đang sống chung với con người?

Thứ Hai, ngày 02/12/2019 13:05 PM (GMT+7)

Một nhà nghiên cứu ở New Orleans, Mỹ tuyên bố sốc ma cà rồng là có thật, đang sống chung với con người và bản thân ông đã từng gặp họ.

Những câu chuyện huyền bí về ma cà rồng đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử loài người - nhưng những kẻ hút máu liệu có thực sự tồn tại hay không không ai dám chắc.

Những câu chuyện về những con ma cà rồng bất tử trỗi dậy từ những ngôi mộ để hút máu, ăn thịt người sống đã quen thuộc với người Mesopotami cổ đại khoảng 8 đến 10 nghìn năm trước.

Trong những năm gần đây, ma cà rồng được xem là những sinh vật hư cấu được Hollywood phát minh để trở thành những nhân vật đáng sợ trong các bộ phim của họ. Nhưng nếu họ thực sự tồn tại thì sao?

Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Atlanta Vampire Alliance cho kết quả, có thể có khoảng 5.000 ma cà rồng chính hiệu trên khắp nước Mỹ.

John Edgar Browning, một nhà nghiên cứu học thuật tại Đại học bang Louisiana, tuyên bố riêng thành phố New Orleans của Mỹ là nhà của ít nhất 50 ma cà rồng.

Ông nói rằng, một số người trong số họ uống máu người hoặc động vật trong khi một số hút năng lượng từ nạn nhân của họ. Nhà nghiên cứu này cũng mô tả cộng đồng ma cà rồng thực sự được tạo thành từ hàng chục nhóm nhỏ.

John cũng giải thích vì sao New Orleans lại thu hút ma cà rồng đến sống. "New Orleans không phải là trung tâm trong truyền thuyết về ma cà rồng ở Mỹ, nhưng bạn sẽ tìm thấy một lượng ma cà rồng đáng kể sống ở đây (nhiều hơn hầu hết các thành phố khác) đơn giản chỉ vì sự quyến rũ kiểu gothic của New Orleans và đặc điểm hòa nhập trong thành phố này".

Ông này cũng nói rằng những ma cà rồng mà ông đã gặp ở New Orleans luôn chú ý không làm tổn thương nạn nhân của họ. Tức là dù hút máu hay năng lượng thì các ma cà rồng vẫn đảm bảo con mồi an toàn về mặt y tế.

"Ma cà rồng và người hiến tặng, mỗi người sẽ được thử máu trước. Sau đó, các công cụ vô trùng được sử dụng để lấy máu", ông John nói và cho biết thêm rằng, một số ma cà rồng còn đến gặp nha sĩ để cắt răng nanh.

Ông này cũng cho biết, ma cà rồng thực sự không nghĩ họ là quái vật thực sự, nhưng họ thực sự tin rằng họ cần máu từ các sinh vật sống khác để hoạt động bình thường.

