Video: Tên cướp có vũ trang mải lấy tiền, bị trộm lại tiền mà không hay biết

Thứ Sáu, ngày 29/11/2019 13:00 PM (GMT+7)

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy cảnh người đàn ông bò trên sàn nhà, lấy tiền kẻ cướp có vũ trang làm rơi trên nền đất và sau đó trốn thoát thành công.

Sự kiện:

Theo Mirror, một vụ cướp có vũ trang xảy ra tại một siêu thị ở Nam Phi. Tay súng bước vào siêu thị ở Johannesburg, rút vũ khí, yêu cầu thu ngân để tiền lên mặt bàn. Tay súng cũng yêu cầu khách hàng và nhân viên siêu thị nằm úp mặt xuống đất.

Video do camera an ninh ghi lại cho thấy kẻ cướp một tay cầm súng, tay kia cố gắng nhét nhiều tiền nhất có thể vào chiếc túi đeo màu đen. Do vội vàng, một số tờ tiền rơi xuống đất mà tên cướp không để ý.

Cùng thời điểm đó, một khách hàng liều lĩnh bò tới gần tên cướp, nhặt lấy tiền rơi và sau đó bò ra ngoài cửa chính. Tên cướp không hề hay biết gì vì vẫn đang mải lấy tiền.

Video được quay hôm 15.11, thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội Twitter. Một người bình luận: “Ngay cả tên cướp cũng không an toàn ở Nam Phi”.

Người đàn ông bò ngay dưới chan tên cướp.

Người khác viết: “Thật không ngờ. Tên cướp lại bị một người khác cướp tiền. Hi vọng người đàn ông bò dưới sàn kia an toàn”.

Người thứ ba bình luận: “Tên cướp thật táo tợn nhưng khách hàng trộm tiền ngay dưới chân tên cướp còn liều lĩnh hơn. Anh ta có thể đã mất mạng”.

Đại diện siêu thị xác nhận vụ cướp xảy ra hôm 15.11. “Không có ai bị thương và những khách hàng đã được đưa đi điều trị tâm lý”.

Cảnh sát Nam Phi xác nhận đang điều tra vụ cướp. Không rõ người đàn ông nhặt tiền rơi dưới chân tên cướp có bị khởi tố hay không.

